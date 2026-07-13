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10 filmes para compreender a ciência e se preparar para o Enem

Veja produções que ajudam os estudantes a entender conceitos de Física, Química, Biologia e Matemática de forma prática

Além do entretenimento, os filmes podem ajudar no aprendizado ao apresentar temas científicos, incentivar reflexões e desenvolver o pensamento crítico (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Além do entretenimento, os filmes podem ajudar no aprendizado ao apresentar temas científicos, incentivar reflexões e desenvolver o pensamento crítico (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Resolver exercícios e memorizar fórmulas fazem parte da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Porém, filmes também podem ser aliados importantes na preparação dos estudantes, especialmente quando ajudam a visualizar conceitos científicos e relacioná-los com situações reais. Além de ampliar o repertório cultural, as produções cinematográficas permitem compreender fenômenos físicos, químicos e biológicos de forma mais dinâmica.

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Segundo Moises Sky, professor de Física do Colégio Positivo Londrina, em Londrina (PR), o cinema é uma ferramenta interessante para despertar a curiosidade dos alunos e aproximar conteúdos complexos do cotidiano. “Muitos filmes apresentam conceitos científicos que aparecem nos vestibulares e no Enem. Mesmo quando há elementos de ficção, eles podem servir como ponto de partida para discutir temas relevantes e desenvolver o pensamento crítico”, explica.

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O professor de Química do Colégio Positivo Master, em Ponta Grossa (PR), Magno Antonichen, destaca que produções que abordam descobertas científicas, exploração espacial e questões ambientais, por exemplo, ajudam a compreender a aplicação prática dos conteúdos aprendidos em sala de aula. “O mais importante é assistir de forma ativa, identificando os conceitos envolvidos e relacionando-os aos temas cobrados nas provas”, orienta.

Além disso, de acordo com Daniel de Abreu Rossetto, professor de Física do Santo Ivo International School, em São Paulo, os filmes têm o potencial de transformar conteúdos considerados difíceis em experiências mais acessíveis e memoráveis. “Quando o estudante associa um conceito científico a uma narrativa marcante, ele passa a compreender melhor o fenômeno e tende a lembrar dele com mais facilidade durante as provas”, explica.

A seguir, confira 10 filmes para compreender a ciência e se preparar para o Enem!

1. Alien: O Oitavo Passageiro (1979)

A personagem Ellen Ripley é mostrada do peito para cima, segurando um gato alaranjado contra o corpo. Ela veste um macacão de voo cinza escuro com um emblema colorido no ombro e um relógio digital preto robusto no pulso. Ripley tem cabelos escuros e cacheados e uma expressão de alerta ou medo nos olhos. O fundo é composto pelas paredes metálicas, escuras e cheias de tubulações e fiações industriais da nave Nostromo.
“Alien: O Oitavo Passageiro” explora conceitos de espaço e biologia por meio da ficção científica (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil, 20th Century Studios e Brandywine Productions)

O clássico de terror da ficção científica traz conceitos relacionados ao espaço, vácuo e propagação do som. O filme também permite reflexões sobre biologia e adaptação dos seres vivos. Segundo o professor Moises Sky, é uma oportunidade interessante para discutir como a ciência é representada no cinema e identificar o que está de acordo com o conhecimento científico.

Onde assistir: Disney+, HBO Max e Prime Video.

2. Matrix (1999)

A obra se tornou referência na ficção científica e, também, em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises Sky, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

3. Einstein e Eddington (2008)

Dois homens vestidos formalmente com ternos antigos do início do século XX, posicionados lado a lado e olhando fixamente para a frente, com uma lousa escura ao fundo.
“Einstein e Eddington” apresenta a história da Teoria Relatividade Geral e a evolução do conhecimento científico (Imagem: Reprodução digital | Company Pictures, HBO Films e Pioneer Pictures)

Este drama retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel de Abreu Rossetto explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video. 

4. Interestelar (2014)

Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises Sky, a produção contribui para os estudantes compreenderem temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

5. Perdido em Marte (2015)

Homem vestindo um traje espacial completo nas cores branco e laranja, caminhando por um terreno desértico e rochoso que remete ao planeta Marte, sob um céu de tom claro.
“Perdido em Marte” revela como a ciência pode solucionar desafios reais em uma missão de sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil e 20th Century Studios)

A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno Antonichen, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem.

Onde assistir: Disney+.

6. O Homem que Viu o Infinito (2015)

Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel de Abreu Rossetto, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico.

Onde assistir: Prime Video. 

7. Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016)

Homem com o rosto ferido e expressão de pânico e desespero, vestindo um macacão de trabalho vermelho em um ambiente industrial tomado por fumaça e iluminação alaranjada de fogo.
“Horizonte Profundo: Desastre no Golfo” discute ciência, indústria, combustíveis fósseis e impactos ambientais (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes, Lionsgate, Participant Media, Summit Entertainment e Image Nation Abu Dhabi)

O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno Antonichen, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem.

Onde assistir: Prime Video.

8. As Leis da Termodinâmica (2018)

A comédia espanhola acompanha um físico que tenta explicar os relacionamentos amorosos por meio da ciência. Organizado em capítulos inspirados na Lei Zero e nas Primeira, Segunda e Terceira Leis da Termodinâmica, o filme transforma conceitos científicos em situações do cotidiano. Segundo Daniel de Abreu Rossetto, a obra ajuda os estudantes a compreender temas como equilíbrio térmico, conservação de energia, entropia e zero absoluto de forma leve e memorável.

Onde assistir: Netflix. 

9. Radioactive (2019)

Mulher de perfil em um laboratório escuro, observando fixamente um pequeno frasco de vidro que emite uma intensa luz verde brilhante, com fórmulas químicas desenhadas em uma lousa ao fundo.
“Radioactive” retrata descobertas científicas e a importância da radioatividade para a sociedade (Imagem: Reprodução digital | Netflix, Shoebox Films, Working Title Films e StudioCanal)

Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno Antonichen ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência.

Onde assistir: Netflix.

10. O Menino que Descobriu o Vento (2019)

Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel de Abreu Rossetto, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social.

Onde assistir: Netflix.

Cinema como ferramenta de aprendizagem

Para os professores, os filmes devem ser utilizados como complemento aos estudos, e não como substitutos do conteúdo teórico. O ideal é assistir às produções com olhar crítico, identificando conceitos científicos, registrando observações e relacionando as narrativas aos temas abordados em sala de aula.

“Os filmes ajudam a despertar o interesse pelos conteúdos e facilitam a compreensão de conceitos abstratos. Quando associados ao estudo teórico, tornam a aprendizagem mais significativa e contribuem para a formação de um repertório mais amplo para as provas e a redação”, ressaltam os professores.

Por Maíra Becker

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    Por Redação EdiCase
    postado em 13/07/2026 15:36
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