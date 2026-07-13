O que negócios digitais podem aprender com empresas tradicionais?

Por muito tempo, o mercado digital cresceu apoiado em velocidade, audiência, lançamentos, influência e capacidade de adaptação. A agilidade foi uma vantagem competitiva importante. Muitos negócios nasceram pequenos, venderam rápido e alcançaram faturamentos expressivos antes mesmo de terem uma estrutura empresarial consolidada.

O problema aparece quando a operação cresce mais rápido do que a gestão. Nesse momento, práticas comuns em empresas tradicionais, como controle financeiro, processos, liderança, governança e planejamento, deixam de parecer burocracia e passam a ser fundamentais para continuar crescendo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Necessidade de construir uma empresa forte

Negócios digitais costumam ser mais flexíveis do que empresas convencionais. Testam ofertas com rapidez, corrigem campanhas em tempo real, usam conteúdo como canal de venda e conseguem escalar sem depender de estruturas físicas pesadas.

Esse modelo trouxe eficiência, mas também criou uma ilusão perigosa: a de que o crescimento digital pode se sustentar apenas com criatividade, tráfego, carisma do fundador e boas campanhas. À medida que o faturamento aumenta, surgem desafios menos visíveis, como margem apertada, falta de clareza sobre custos, equipe sem liderança, atendimento sobrecarregado, produtos mal documentados e decisões concentradas em poucas pessoas.

Leandro Ferrari, especialista em marketing digital e cofundador do Grupo XFlow, afirma que muitos empreendedores digitais chegam a um ponto em que precisam abandonar a lógica de projeto e passar a pensar como empresa. O digital ensinou muita gente a vender rápido, mas vender rápido não é a mesma coisa que construir uma empresa forte. Quando o negócio cresce, ele precisa de rotina, indicadores, processos e gente responsável por áreas-chave. Sem isso, o faturamento aumenta, mas a operação fica frágil, explica.

O que realmente faz a tecnologia funcionar

O debate ganhou ainda mais relevância com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial nos negócios. Um relatório da Boston Consulting Group, divulgado em 2025, aponta que apenas uma pequena parcela das empresas consegue extrair valor mensurável de investimentos em IA, enquanto a maioria ainda tem pouco ou nenhum retorno relevante. O que diferencia as organizações mais maduras não é apenas o acesso à tecnologia, mas a capacidade de integrá-la aos fluxos de trabalho, acompanhar resultados, treinar pessoas e criar governança.

Essa lógica também vale para negócios digitais. Ter ferramentas modernas, automações, plataformas de venda, dashboards e inteligência artificial não garante eficiência se a empresa não sabe quais decisões precisa tomar, quem responde por cada área e qual indicador realmente define sucesso.

Empresas tradicionais, especialmente as que sobreviveram por décadas, costumam ter uma disciplina que falta a muitos negócios digitais: elas sabem que crescimento exige método, repetição, controle e prestação de contas.

Gestão e planejamento criam bases para um crescimento sustentável (Imagem: Wasana Kunpol | Shutterstock)

Gestão financeira e construção de processos fazem a diferença

Um dos principais aprendizados está na gestão financeira. No digital, ainda é comum confundir faturamento com lucro. Lançamentos de alto volume, campanhas agressivas e picos de receita podem esconder custos elevados com mídia, comissões, equipe, ferramentas, suporte e impostos.

Empresas tradicionais tendem a olhar com mais frequência para margem, fluxo de caixa, previsibilidade e custo operacional. Para Leandro Ferrari, essa mentalidade precisa entrar com mais força no mercado digital. O número que aparece no print nem sempre é o número que sustenta a empresa. O empreendedor precisa saber quanto entra, quanto sobra, quanto custa entregar e quanto pode reinvestir sem comprometer o caixa, afirma.

Outro ponto é a construção de processos. Empresas digitais muitas vezes crescem com base na memória do fundador ou de poucas pessoas do time. O conhecimento fica espalhado em conversas, mensagens, planilhas soltas e decisões informais. Isso funciona enquanto a operação é pequena, mas se torna um risco quando há mais clientes, mais produtos e mais pessoas envolvidas.

Empresas tradicionais costumam documentar rotinas, organizar responsabilidades e criar padrões mínimos de execução. No digital, essa estrutura não precisa engessar a criatividade, mas deve proteger a operação.

Crescimento também exige liderança

A liderança também muda. O fundador que antes vendia, aparecia, criava conteúdo e decidia tudo precisa aprender a formar pessoas, delegar com clareza e acompanhar resultados sem controlar cada detalhe. Esse talvez seja um dos maiores choques para experts e criadores que viraram empresários. A habilidade que levou o negócio até o primeiro grande resultado nem sempre é a mesma que o leva para o próximo estágio.

Isso não significa que negócios digitais devam copiar empresas tradicionais em tudo. Parte da força do digital está justamente na velocidade, na proximidade com o público e na capacidade de testar novos caminhos. O ponto é que maturidade empresarial não elimina agilidade. Ao contrário, dá base para que ela seja usada com mais segurança. Processos bem desenhados, números claros e liderança estruturada permitem que a empresa teste mais sem colocar tudo em risco.

Por Eluan Carlos