Saúde íntima na menopausa: nova espuma une limpeza e tratamento

A Espuma de Limpeza Íntima da Feel é apresentada como solução para o bem-estar de mulheres na perimenopausa e menopausa - (crédito: Divulgação)

A Feel, femtech brasileira de bem-estar íntimo, lançou a Espuma de Limpeza Íntima, um produto desenvolvido para mulheres na perimenopausa e na menopausa. A novidade busca tratar o ressecamento, a ardência e a coceira na região íntima, queixas comuns a partir dos 40 anos.

Com a queda do estrogênio, hormônio responsável por manter a pele íntima hidratada e elástica, a área tende a ficar mais fina, seca e sensível. Segundo a Feel, os sabonetes íntimos disponíveis no mercado geralmente limpam, mas não tratam esses sintomas específicos.

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Fórmula que une limpeza e tratamento

A marca desenvolveu uma fórmula que combina higiene e cuidado em um único passo do banho diário. A composição do produto inclui ativos importantes para a saúde íntima da mulher 40+.

ácido lático: mantém o pH da região entre 4,5 e 5,5, faixa que ajuda a proteger contra infecções;

prebióticos: reequilibram a microbiota, o conjunto de microrganismos que defende a pele íntima;

D-pantenol: derivado da vitamina B5 que auxilia na hidratação.

A fórmula é vegana, livre de parabenos e recomendada por ginecologistas. A marca informa que o alívio da ardência e da coceira pode ser percebido desde o primeiro uso, enquanto a recuperação da elasticidade ocorre de forma progressiva nas semanas seguintes.

A Espuma de Limpeza Íntima custa R$ 59,90.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.