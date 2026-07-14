Aprenda a preparar banhos de ervas para abrir caminhos

Quando a vida parece travada, é possível recorrer aos banhos de ervas como um ritual de renovação e limpeza energética. Em diferentes tradições espirituais, as plantas são vistas como aliadas para afastar o peso emocional, estimular a confiança e trazer mais clareza para seguir em frente. O importante é realizar o banho com respeito, intenção positiva e como um momento de conexão consigo.
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A seguir, confira como preparar dois banhos de ervas para abrir caminhos e renovar energias!
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1. Banho de alecrim e manjericão
O alecrim é conhecido por sua energia de vitalidade e clareza mental, enquanto o manjericão costuma ser associado à prosperidade e à proteção.
Materiais
- 1 litro de água
- 1 punhado de alecrim
- Algumas folhas de manjericão
Modo de fazer
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o alecrim e o manjericão. Deixe descansar por alguns minutos e, depois, coe. Após o banho higiênico, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando novos caminhos se abrindo em sua vida.
2. Banho de arruda com guiné
Essa combinação é bastante utilizada em rituais de limpeza energética.
Materiais
- Água quente
- 1 pequeno punhado de arruda
- Algumas folhas de guiné
Modo de fazer
Em um recipiente, coloque a arruda e a guiné em água quente, deixando a mistura descansar até amornar. Depois do banho normal, jogue a preparação do pescoço para baixo, imaginando que toda sensação de estagnação, inveja e cansaço está sendo levada embora, dando espaço para mais proteção.