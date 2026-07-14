Os rituais com quartzo rosa podem funcionar como momentos de reflexão, autocuidado e conexão com os próprios sentimentos (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O quartzo rosa é conhecido como a pedra do amor e da harmonia. Associado ao chakra cardíaco, ele é utilizado em práticas energéticas para estimular o amor-próprio, fortalecer os relacionamentos e abrir espaço para novas conexões afetivas. Mais do que buscar um romance, esses rituais convidam a cultivar carinho, autoestima e equilíbrio emocional.

A seguir, confira 4 rituais com quartzo rosa para atrair amor!

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1. Ritual da intenção amorosa

Esse ritual é indicado para quem deseja atrair um relacionamento saudável ou renovar a energia afetiva da própria vida. Para fazê-lo, segure um quartzo rosa entre as mãos, feche os olhos e respire profundamente por alguns minutos. Mentalize o tipo de amor que deseja viver, priorizando sentimentos como respeito, leveza, companheirismo e reciprocidade.

Repita três vezes: Estou aberta(o) para receber e oferecer um amor verdadeiro e equilibrado”. Guarde a pedra em um local especial ou carregue-a na bolsa. A intenção clara é uma forma de direcionar seus pensamentos e emoções para aquilo que deseja construir.

2. Banho energético com quartzo rosa

O banho pode ser feito como um momento de relaxamento e conexão consigo.

Materiais

1 quartzo rosa previamente limpo energeticamente

previamente limpo energeticamente Pétalas de rosas (opcional)

Água morna

Como fazer

Em um recipiente, coloque as pétalas na água e deixe o quartzo rosa ao lado durante alguns minutos. Após o banho habitual, derrame a água do pescoço para baixo enquanto visualiza sentimentos de amor, acolhimento e paz envolvendo todo o seu corpo. Ao terminar, agradeça pelo momento de cuidado consigo.

Atenção: evite colocar a pedra em água quente por longos períodos e sempre siga as orientações adequadas para o uso de cristais.

O quartzo rosa pode ser utilizado rituais para cultivar o amor-próprio (Imagem: olhovyi_photographer | Shutterstock)

3. Ritual para fortalecer o amor-próprio

Muitas tradições espirituais acreditam que o primeiro amor a ser cultivado é o amor por si mesmo(a). Por isso, sente-se em frente ao espelho em um ambiente tranquilo e segure o quartzo rosa próximo ao coração. Olhe para si com gentileza e diga: Eu me aceito, me respeito e mereço relações saudáveis”. Permaneça alguns minutos respirando profundamente e percebendo as emoções que surgirem. Praticado com frequência, esse exercício pode se tornar um lembrete diário de autoestima e autocuidado.

4. Ritual da lua para novos começos

As fases da Lua costumam ser utilizadas simbolicamente para marcar intenções e ciclos. Por isso, em uma noite de Lua Nova ou Crescente, coloque o quartzo rosa próximo a uma janela onde receba a luz lunar. Escreva em um papel quais sentimentos deseja atrair para sua vida amorosa. Dobre o papel e deixe-o ao lado da pedra até a manhã seguinte. Depois, guarde o quartzo com você e mantenha o papel em um lugar reservado ou descarte-o de forma consciente. Esse ritual representa a abertura para novas experiências e para relações mais alinhadas com seus desejos.

O poder está na intenção

O quartzo rosa é um símbolo de afeto, acolhimento e sensibilidade. Independentemente das crenças de cada pessoa, rituais como esses podem funcionar como momentos de reflexão, autocuidado e conexão com os próprios sentimentos. Ao cuidar do coração e cultivar relações mais saudáveis consigo, você também cria espaço para que o amor se manifeste de maneira mais leve e verdadeira em sua vida.