Dos livros para as telas: veja 5 séries baseadas em obras literárias que você precisa assistir

Séries se tornaram grandes sucessos pela força de suas narrativas e pelos personagens inesquecíveis (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Television e Alloy Entertainment) - (crédito: EdiCase)

Antes de conquistarem espectadores, muitas das séries que hoje fazem sucesso no streaming já haviam conquistado leitores ao redor do mundo. Inspiradas em obras literárias de diferentes gêneros, essas produções transportam para as telas histórias marcantes, personagens icônicos e universos envolventes. O resultado são episódios repletos de emoção e descobertas, capazes de tornar a maratona irresistível.

A seguir, confira 5 séries baseadas em obras literárias que você precisa assistir!

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1. A Casa do Dragão

“A Casa do Dragão” é inspirada em “Fogo & Sangue”, livro de George R. R. Martin que narra a história da dinastia Targaryen (Imagem: Reprodução digital | HBO)

“A Casa do Dragão” é uma série derivada de “Game of Thrones” que explora a história da poderosa Casa Targaryen cerca de 200 anos antes dos acontecimentos da produção original. Inspirada no livro “Fogo & Sangue”, de George R. R. Martin, a trama acompanha a chamada Dança dos Dragões, uma guerra civil que ameaça destruir a dinastia conhecida por governar Westeros com o auxílio de suas criaturas lendárias.

A narrativa começa durante o reinado de Viserys I Targaryen, quando o monarca escolhe sua filha Rhaenyra como sucessora do Trono de Ferro. A decisão rompe uma tradição centenária e gera conflitos dentro da própria família, especialmente após o nascimento de Aegon II, filho homem do rei com sua segunda esposa. A disputa pelo poder divide os Targaryen em diferentes grupos e coloca em risco a estabilidade dos Sete Reinos, enquanto os dragões se tornam peças centrais nesse confronto.

Onde assistir: HBO Max.

2. Percy Jackson e os Olimpianos

“Percy Jackson e os Olimpianos” adapta a saga literária homônima de Rick Riordan e conta a história de um garoto que descobre ser um semideus (Imagem: Reprodução digital | Touchstone television, 20th Century Fox Television e The Gotham Group)

Baseada na saga literária criada por Rick Riordan, “Percy Jackson e os Olimpianos” adapta para as telas a história a partir do primeiro livro da coleção. A série acompanha Percy Jackson, um garoto de 12 anos que descobre ser um semideus, filho de uma divindade grega com uma humana.

Após descobrir que é filho de Poseidon, o deus dos mares, o protagonista é levado ao Acampamento Meio-Sangue, um lugar destinado ao treinamento de jovens como ele. Lá, ele desenvolve suas habilidades e cria uma amizade com Grover, um sátiro ligado à natureza, e Annabeth, filha da deusa Atena.

A aventura tem início quando Zeus acusa Percy de roubar seu poderoso raio, um artefato capaz de provocar uma guerra entre os deuses do Olimpo. Ao lado dos amigos, o jovem parte em uma missão para encontrar o objeto perdido e restaurar o equilíbrio entre as divindades.

Onde assistir: Disney+.

3. The Leftovers

“The Leftovers” é baseada no romance de mesmo nome do escritor Tom Perrotta e aborda as consequências de um desaparecimento coletivo inexplicável (Imagem: Reprodução digital | Film 44 e Warner Bros. Television)

A série “The Leftovers” é inspirada no romance homônimo do escritor Tom Perrotta. A produção apresenta um cenário em que uma parte da população mundial desaparece de forma inexplicável em um evento conhecido por muitos como arrebatamento.

A história acompanha os moradores da pequena cidade de Mapleton enquanto tentam reconstruir suas vidas após a perda repentina de familiares, amigos e vizinhos. Entre eles, está Kevin Garvey, chefe da polícia local que busca manter a esperança da comunidade, ao mesmo tempo em que enfrenta as próprias dificuldades familiares e emocionais causadas pelo acontecimento.

A obra explora as consequências psicológicas e sociais de uma tragédia sem explicação, mostrando como diferentes pessoas lidam com o luto, a fé e a tentativa de encontrar sentido diante do desconhecido.

Onde assistir: HBO Max.

4. You

“You” adapta os livros de Caroline Kepnes e leva às telas a história de obsessão protagonizada por Joe Goldberg (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Television e Alloy Entertainment)

“You” é uma adaptação dos livros da escritora Caroline Kepnes. Na primeira temporada, a série acompanha Joe Goldberg, gerente de uma livraria que se encanta por Guinevere Beck, uma jovem aspirante a escritora que conhece em Nova York. O que inicialmente parece ser uma paixão intensa, rapidamente revela um lado sombrio quando Joe passa a usar a internet e as redes sociais para descobrir informações pessoais sobre Beck e se aproximar cada vez mais dela. Convencido de que os dois foram feitos um para o outro, ele transforma o interesse amoroso em uma obsessão perigosa.

A trama acompanha os limites ultrapassados pelo personagem para controlar o relacionamento e eliminar qualquer obstáculo que ameace sua ideia de uma conexão perfeita, revelando uma narrativa sobre obsessão, manipulação e os perigos da exposição digital.

Onde assistir: Netflix.

5. Bridgerton

“Bridgerton” é inspirada na série de romances best-seller de Julia Quinn, ambientada na alta sociedade inglesa do período da Regência (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Shondaland Productions)

Inspirada na série de livros best-seller escrita por Julia Quinn, “Bridgerton” acompanha os romances, as disputas e os segredos da alta sociedade britânica durante o período da Regência, com foco na influente família Bridgerton. Na primeira temporada , a história se concentra em Daphne Bridgerton, a filha mais velha da família, que inicia sua busca por um casamento ideal durante as apresentações da elite londrina.

Enquanto tenta encontrar um parceiro que una amor e respeito, Daphne enfrenta as interferências do irmão e os rumores espalhados pela misteriosa Lady Whistledown. Nesse contexto, ela conhece Simon Basset, o Duque de Hastings, um dos solteiros mais cobiçados da sociedade. Embora ambos afirmem não ter interesse um no outro, acabam desenvolvendo uma relação marcada por conflitos, atração e pelos desafios impostos pelas expectativas sociais da época.

Onde assistir: Netflix.