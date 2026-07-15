Almoço saudável: 5 receitas com peixe ricas em proteínas para incluir na dieta

Incluir peixe na alimentação é uma forma prática de aumentar o consumo de proteínas e de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Seja assado, grelhado, ensopado ou em saladas, esse alimento pode render pratos deliciosos e equilibrados, contribuindo para uma rotina mais saudável. Além disso, é extremamente versátil e pode ser combinado com diversos ingredientes, resultando em refeições completas e práticas para o dia a dia.
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A seguir, confira 5 receitas com peixe ricas em proteínas para incluir na dieta!
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1. Salmão assado com tomate-cereja e limão-siciliano
Ingredientes
- 4 filés de salmão
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1 limão-siciliano cortado em rodelas
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 200 g de tomate-cereja
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com suco de limão-siciliano, alho, azeite, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por cerca de 15 minutos para absorver os sabores. Após, disponha os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel-manteiga e distribua as rodelas de limão-siciliano e os tomates-cereja ao redor. Regue com um pouco do tempero da marinada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até o peixe ficar macio e levemente dourado. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Salada morna de bacalhau e grão-de-bico
Ingredientes
- 300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa até ficar levemente transparente. Acrescente o bacalhau e cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o grão-de-bico e o tomate e misture delicadamente. Tempere com o suco de limão, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 2 minutos, apenas para aquecer os ingredientes. Sirva em seguida.
3. Ensopado de cação com feijão-branco
Ingredientes
- 500 g de cação cortado em cubos grandes
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1/2 cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 1/2 xícara de chá de caldo de legumes caseiro
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os cubos de cação com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os tomates, o pimentão e a cenoura e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o caldo de legumes e deixe ferver.
Junte o feijão-branco e cozinhe por mais 5 minutos. Disponha os cubos de cação sobre o caldo, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 8 minutos, ou até o peixe ficar macio e cozido. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Omelete recheada com atum
Ingredientes
- 3 ovos
- 250 g de atum sólido ao natural desfiado
- 1/2 tomate sem sementes e picado
- 1/4 de cebola picada
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Tempere com cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o tomate e o atum, misture bem e desligue o fogo. Em outra frigideira, aqueça o restante do azeite em fogo baixo e despeje os ovos batidos. Cozinhe até firmar. Coloque o recheio de atum sobre uma das metades da omelete, dobre ao meio e deixe cozinhar por mais alguns minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva a omelete com salada fresca.
5. Tilápia assada com castanhas
Ingredientes
- 2 filés de tilápia
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- 40 g de castanha-do-pará moída
- 40 g de xerém de castanha-de-caju
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com suco de limão-siciliano, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 20 minutos. Em um prato, misture a castanha-do-pará com o xerém de castanha-de-caju. Passe os filés nessa mistura, pressionando levemente para que as castanhas fiquem bem aderidas. Unte uma assadeira com o azeite, disponha os filés e distribua o restante da mistura de castanhas sobre eles. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até a tilápia ficar cozida e a crosta dourada. Sirva em seguida.