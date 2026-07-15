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Astrologia

Férias ideais para cada signo: descubra o destino que combina com a sua personalidade 

Astróloga explica como as características de cada nativo influenciam a forma de descansar, viajar e recarregar as energias

As características de cada signo influenciam a maneira como cada um gosta de viajar (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As características de cada signo influenciam a maneira como cada um gosta de viajar (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As férias são o momento perfeito para desacelerar, renovar as energias e sair da rotina. Mas a forma de aproveitar esse período varia de pessoa para pessoa. Enquanto alguns signos sonham com viagens cheias de aventura e novas experiências, outros preferem dias tranquilos, cercados pela natureza, conforto ou momentos de descanso absoluto.

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Segundo a astrologia, as características de cada signo influenciam a maneira como cada um gosta de viajar, relaxar e recarregar as energias. Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como as características de cada signo influenciam a forma de descansar, viajar e recarregar as energias durante as férias.

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Áries

Ilustração do signo de áries em um fundo vermelho
Destinos que oferecem aventura, esportes, trilhas ou passeios ao ar livre costumam ser os preferidos de Áries (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Áries gosta de férias movimentadas, cheias de novidades e experiências diferentes. Destinos que oferecem aventura, esportes, trilhas ou passeios ao ar livre costumam ser os preferidos. Viajar com liberdade para mudar o roteiro e descobrir novos lugares torna a experiência muito mais prazerosa. O importante é sentir que cada dia traz algo novo para viver.

Touro

Ilustração do signo de touro em um fundo vermelho
Touro prefere lugares onde possa relaxar e renovar a energia (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Touro prefere férias tranquilas, confortáveis e sem pressa. Hotéis aconchegantes, boa gastronomia, paisagens bonitas e contato com a natureza costumam ser a combinação perfeita. Esse nativo gosta de aproveitar cada momento com calma, valorizando o descanso. Assim, lugares onde possa relaxar verdadeiramente renovam sua energia.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo vermelho
Viagens urbanas, passeios culturais e roteiros variados despertam o interesse de Gêmeos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Gêmeos se diverte quando pode explorar lugares diferentes, conversar com pessoas e conhecer novas culturas. Viagens urbanas, passeios culturais e roteiros variados despertam seu interesse. Quanto mais novidades encontra pelo caminho, melhor. Para esse nativo, o ideal é evitar férias muito paradas ou repetitivas, pois sua curiosidade precisa ser constantemente estimulada.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em um fundo vermelho
Casas de campo, praias sossegadas ou viagens em família costumam proporcionar o descanso que Câncer procura (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Câncer costuma buscar lugares que transmitam acolhimento e tranquilidade. Casas de campo, praias sossegadas ou viagens em família costumam proporcionar o descanso que procura. Para o canceriano, sentir-se emocionalmente seguro é tão importante quanto o destino escolhido. Assim, para ele, as melhores férias são aquelas que criam boas lembranças ao lado das pessoas que ama.

Leão

Ilustração do signo de leão em um fundo vermelho
Leão aprecia locais animados, onde possa aproveitar a vida social (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Leão gosta de férias que combinem lazer, diversão e um toque de sofisticação. Destinos ensolarados, bons hotéis, restaurantes e experiências especiais costumam fazer parte dos seus planos. Esse nativo também aprecia locais animados, onde possa aproveitar a vida social. Para descansar de verdade, ele precisa sentir que está vivendo momentos inesquecíveis.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em um fundo vermelho
Virgem prefere lugares tranquilos, contato com a natureza, turismo rural ou destinos voltados ao bem-estar (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Virgem prefere viagens bem organizadas, com tudo planejado para evitar imprevistos. Lugares tranquilos, contato com a natureza, turismo rural ou destinos voltados ao bem-estar costumam agradar esse nativo. Além disso, caminhadas, boa alimentação e uma rotina mais leve o ajudam a recuperar as energias. Para ele, descansar também significa manter a mente em equilíbrio.

Libra

Ilustração do signo de libra em um fundo vermelho
Cidades históricas, passeios culturais, cafés, museus e paisagens românticas costumam fazer parte das férias ideais de Libra (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Libra aprecia destinos elegantes, bonitos e cheios de charme. Cidades históricas, passeios culturais, cafés, museus e paisagens românticas costumam fazer parte das férias ideais desse nativo. Além disso, ele também gosta de viajar acompanhado, compartilhando os bons momentos. Harmonia, conforto e beleza são ingredientes indispensáveis para o descanso do libriano.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um fundo vermelho
Escorpião tem um grande fascínio por viagens ligadas ao autoconhecimento (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Escorpião prefere destinos que despertem emoções e proporcionem experiências marcantes. Lugares cercados pela natureza, praias mais reservadas, montanhas ou viagens ligadas ao autoconhecimento costumam exercer um grande fascínio. Esse nativo não gosta de superficialidade e busca vivências que realmente deixem lembranças profundas.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um fundo vermelho
Sagitário gosta de aventuras, contato com outras culturas e liberdade para explorar novos caminhos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Sagitário nasceu para viajar. Quanto mais distante, diferente e cheio de descobertas for o destino, melhor. Esse nativo gosta de aventuras, contato com outras culturas e liberdade para explorar novos caminhos. Assim, viajar sem um roteiro muito rígido costuma tornar a experiência ainda mais prazerosa. Para o sagitariano, conhecer o mundo é uma forma de crescer.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo vermelho
Capricórnio prefere destinos que ofereçam conforto e boa estrutura (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Capricórnio gosta de férias planejadas e bem aproveitadas. Por isso, prefere destinos que ofereçam conforto, boa estrutura e algum conteúdo cultural ou histórico. Descansar é importante, mas sentir que aproveitou bem seu tempo também faz parte da experiência. Para esse nativo, lugares tranquilos e organizados costumam ser os seus  favoritos.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em um fundo vermelho
Aquário gosta de conhecer lugares alternativos, participar de eventos culturais e explorar experiências inovadoras (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Aquário procura destinos diferentes, pouco convencionais e capazes de surpreender. Gosta de conhecer lugares alternativos, participar de eventos culturais e explorar experiências inovadoras. Viagens em grupo ou com amigos também costumam ser muito agradáveis para ele. Quanto mais original for o roteiro, maior será sua satisfação.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em um fundo vermelho
Praias, ilhas, montanhas ou retiros são excelentes opções para renovar as energias de Peixes (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Peixes encontra descanso em lugares que favorecem o silêncio, a contemplação e o contato com a natureza. Praias, ilhas, montanhas ou retiros são excelentes opções para renovar suas energias. Esse nativo também aprecia destinos com forte riqueza cultural e espiritual. Para o pisciano, as melhores férias são aquelas que permitem sonhar, relaxar e voltar para casa com a alma mais leve.

Por Mariah Eduarda Santos

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    Por Redação EdiCase
    postado em 15/07/2026 15:02
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