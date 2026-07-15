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Culinária

3 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para um jantar saudável

Aprenda a preparar pratos deliciosos com este nutriente essencial para o organismo

Paella de frutos do mar (Imagem: BearFotos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Paella de frutos do mar (Imagem: BearFotos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A vitamina B12 é um nutriente essencial para a formação das células do sangue, o funcionamento do sistema nervoso e a produção de energia. Como o organismo não a produz, é importante consumir alimentos que sejam boas fontes desse composto para manter o equilíbrio nutricional e favorecer a saúde ao longo da vida.

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A vitamina B12 está presente naturalmente quase exclusivamente em alimentos de origem animal, como carnes, peixes, frutos do mar, ovos, leite e derivados, entre outros. Por isso, a seguir, confira 3 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para um jantar saudável.

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1. Paella de frutos do mar

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 pimentão verde cortado em cubos pequenos
  • 2 tomates maduros sem sementes e cortados em cubos
  • 1 1/2 xícara de chá de arroz próprio para paella
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 800 ml de caldo de legumes caseiro quente
  • 300 g de camarão limpo
  • 300 g de mexilhão limpo
  • 150 g de lula em anéis
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande e larga, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por aproximadamente 4 minutos, até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por cerca de 1 minuto. Junte o pimentão e os tomates. Refogue por aproximadamente 5 minutos, até os tomates começarem a desmanchar e formar um refogado úmido. Adicione o arroz e misture por cerca de 2 minutos.

Acrescente a cúrcuma, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Despeje o caldo de legumes quente e distribua o arroz uniformemente pela panela. A partir desse momento, evite mexer novamente. Após aproximadamente 12 minutos de cozimento, distribua os anéis de lula entre o arroz. Cinco minutos depois, acomode os camarões e os mexilhões sobre a superfície.

Cozinhe por mais 8 a 10 minutos, até que o caldo seja completamente absorvido, os grãos fiquem macios e os frutos do mar estejam cozidos. Se necessário, acrescente pequenas quantidades de caldo quente durante o preparo, sem mexer o arroz. Desligue o fogo, cubra a paella com um pano limpo ou papel-alumínio e deixe descansar por aproximadamente 5 minutos. Finalize com salsinha picada e sirva.

Gratinado de salmão com espinafre, brócolis e ovos assando em travessa redonda, com tomates e azeite dispostos ao redor
Gratinado de salmão com espinafre e brócolis (Imagem: thisisremoe | Shutterstock)

2. Gratinado de salmão com espinafre e brócolis

Ingredientes

  • 500 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos grandes
  • 6 ovos
  • 250 ml de leite desnatado
  • Água para cozinhar
  • 150 g de iogurte natural integral
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Azeite para untar
  • 1 colher de chá de noz-moscada ralada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com água fervente em fogo médio, cozinhe os floretes de brócolis por aproximadamente 3 minutos. Escorra e transfira imediatamente para uma tigela com água gelada para manter a cor verde intensa. Escorra novamente e reserve.

Aqueça o azeite em uma frigideira, em fogo médio. Refogue o alho por cerca de 1 minuto. Acrescente as folhas de espinafre e cozinhe apenas até murcharem. Reserve. Depois, em um recipiente, bata os ovos com um fouet até obter uma mistura homogênea. Adicione o leite desnatado, o iogurte natural, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar um creme liso.

Unte levemente um refratário redondo com azeite. Distribua o espinafre refogado na travessa. Espalhe os floretes de brócolis de maneira uniforme e acomode os cubos de salmão entre eles, deixando parte dos ingredientes aparentes.

Despeje cuidadosamente a mistura de ovos sobre o refratário, preenchendo os espaços sem cobrir totalmente o salmão, o espinafre e o brócolis. Leve ao forno por aproximadamente 30 a 35 minutos, até que o creme esteja firme, levemente dourado nas bordas e com o centro completamente cozido. Retire do forno, deixe descansar por cerca de 5 minutos e sirva.

3. Ensopado de carne bovina com cogumelo e cenoura

Ingredientes

  • 600 g de patinho cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 2 tomates maduros sem sementes e picados
  • 500 ml de caldo de carne caseiro
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela funda, em fogo médio-alto. Doure os cubos de carne por aproximadamente 8 minutos. Depois, adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto.

Junte a cenoura, os tomates e a páprica. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Despeje o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 45 minutos, até a carne ficar macia. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais 10 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva ainda quente.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 15/07/2026 19:04
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