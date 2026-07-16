Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/07/2026

Para a quinta-feira, o tarot revela que transformações, mesmo quando desafiadoras, podem abrir espaço para novos começos. Algumas cartas pedem cautela diante de conflitos e emoções intensas, enquanto outras anunciam oportunidades, crescimento e reconhecimento. A mensagem do dia é confiar na capacidade de recomeçar, aprender com as experiências e seguir em frente com mais sabedoria.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

O ariano viverá um dia de encerramentos que abrirão espaço para uma nova fase (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” sinaliza o encerramento de um ciclo no qual não faz mais sentido permanecer. No amor, antigas mágoas poderão finalmente ser superadas, permitindo uma nova forma de se relacionar. Na carreira, mudanças inesperadas tenderão a abrir caminhos mais promissores. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à recuperação das energias emocionais. Entre amigos, quem permanecer ao seu lado nesse momento mostrará seu verdadeiro valor.

Touro A Torre

O taurino passará por mudanças profundas que transformarão diferentes áreas da vida (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta A Torre anuncia mudanças profundas e libertadoras. No amor, verdades importantes poderão vir à tona, fortalecendo relações sinceras ou encerrando situações desgastadas. Na carreira, uma reviravolta poderá parecer desconfortável no início, mas abrirá espaço para o crescimento. Sua saúde melhorará quando você aceitar que algumas transformações são necessárias. Entre amigos, apenas os vínculos mais sólidos resistirão às mudanças do dia.

Gêmeos Rainha de Paus

O geminiano terá um dia favorável para colocar os talentos em destaque e conquistar reconhecimento (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Segundo a carta Rainha de Paus, o dia favorecerá a confiança, a criatividade e o poder de realização. No amor, seu carisma aproximará pessoas especiais e fortalecerá a cumplicidade na relação. Na carreira, sua liderança e iniciativa poderão render reconhecimento. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você canalizar sua energia para atividades que lhe tragam prazer. Entre amigos, sua presença será inspiradora e motivadora para quem estiver ao seu redor.

Câncer 3 de Espadas

O canceriano encontrará no diálogo e no acolhimento emocional o caminho para seguir mais leve (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta 3 de Espadas o(a) convida a acolher sentimentos e transformar dores em aprendizado. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a curar mágoas e fortalecer a maturidade emocional. Na carreira, pequenas decepções servirão como impulso para novas conquistas. Sua saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas será essencial para atravessar o dia com mais leveza.

Leão 5 de Espadas

O leonino precisará agir com equilíbrio para evitar conflitos nos relacionamentos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas aconselha evitar disputas desnecessárias e agir com sabedoria. No amor, insistir em ter razão poderá gerar distanciamentos. Na carreira, será mais produtivo buscar acordos do que alimentar conflitos. Sua saúde melhorará quando você reduzir o estresse e administrar melhor as emoções. Entre amigos, escolher o diálogo em vez da competição fortalecerá as relações.

Virgem O Mago

O virginiano viverá um dia de confiança e iniciativa para conquistar seus objetivos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta O Mago revela um dia de iniciativa, criatividade e novas possibilidades. No amor, você terá facilidade para expressar sentimentos e fortalecer vínculos importantes. Na carreira, seu talento abrirá portas para projetos promissores. Sua saúde melhorará quando você acreditar mais no próprio potencial e mantiver uma rotina equilibrada. Entre amigos, sua capacidade de motivar e inspirar fará toda a diferença.

Libra Rei de Copas

O libriano fortalecerá os laços ao agir com maturidade emocional e compreensão (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta Rei de Copas indica maturidade emocional e equilíbrio nas relações. No amor, a sensibilidade e a compreensão fortalecerão os laços afetivos. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará a resolver desafios com diplomacia. Sua saúde se beneficiará quando você acolher suas emoções sem reprimi-las. Entre amigos, seu apoio e serenidade farão com que muitos procurem sua companhia.

Escorpião 7 de Ouros

O escorpiano colherá os frutos da paciência e perceberá que cada etapa tem seu tempo (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros mostra que a paciência será sua maior aliada neste dia. No amor, construir a relação sem pressa fortalecerá a confiança e trará segurança. Na carreira, os resultados dos seus esforços começarão a aparecer gradualmente. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu próprio ritmo e evitar cobranças exageradas. Entre amigos, valorize aqueles que caminham ao seu lado há mais tempo.

Sagitário 3 de Ouros

O sagitariano encontrará nas parcerias e no trabalho em equipe o caminho para crescer (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

Conforme a carta 3 de Ouros, o dia favorecerá a cooperação, o crescimento e o reconhecimento pelo seu empenho. No amor, trabalhar em conjunto fortalecerá a relação e aproximará ainda mais o casal. Na carreira, parcerias produtivas poderão impulsionar seus projetos. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e momentos de lazer. Entre amigos, boas conversas e apoio mútuo fortalecerão os vínculos.

Capricórnio 2 de Espadas

O capricorniano deverá refletir antes de agir para fazer escolhas mais seguras (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra que algumas decisões precisarão ser tomadas com calma e racionalidade. No amor, evitar fugir de conversas importantes ajudará a fortalecer a confiança. Na carreira, será melhor analisar todos os cenários antes de agir. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e respeitar seus limites. Entre amigos, ouvir opiniões diferentes poderá trazer clareza para uma situação delicada.

Aquário Ás de Ouros

O aquariano viverá um dia favorável para conquistar mais estabilidade e prosperidade (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta Ás de Ouros anuncia novas oportunidades e crescimento material. No amor, a relação ganhará mais estabilidade; se estiver solteiro(a), poderá iniciar uma conexão promissora. Na carreira, propostas, investimentos ou novos projetos terão grande potencial de prosperidade. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e consistente. Entre amigos, uma parceria inesperada poderá abrir portas importantes para o futuro.

Peixes 3 de Paus

O pisciano ampliará os horizontes e verá novas oportunidades surgirem em seu caminho (Imagem: una_llenella | Shutterstock)

A carta 3 de Paus indica expansão, planejamento e novos horizontes. No amor, sonhar com quem ama fortalecerá os vínculos e criará perspectivas positivas para o futuro. Na carreira, projetos começarão a evoluir e novas oportunidades poderão surgir além do esperado. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma visão otimista e cuidar do equilíbrio emocional. Entre amigos, trocas de experiências e incentivos serão fundamentais para o seu crescimento.