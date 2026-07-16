Gavião-real: 8 curiosidades sobre uma das maiores aves de rapina das Américas 

O gavião-real desperta admiração por onde passa e é uma das aves de rapina mais impressionantes do mundo (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O gavião-real (Harpia harpyja) é uma das aves de rapina mais impressionantes do mundo. Conhecido pelo porte imponente, pela força extraordinária e pela habilidade na caça, ele vive principalmente em florestas tropicais da América Central e da América do Sul, incluindo a Amazônia e alguns remanescentes da Mata Atlântica. Apesar de despertar admiração por onde passa, é um animal discreto, difícil de ser observado na natureza.

Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre o gavião-real!

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1. É uma das maiores aves de rapina do planeta

O gavião-real está entre as maiores e mais poderosas aves de rapina existentes. As fêmeas podem atingir cerca de um metro de comprimento e pesar até 9 quilos, sendo significativamente maiores do que os machos, que costumam pesar entre 4 e 6 quilos. Sua grande envergadura, combinada com músculos extremamente fortes, permite transportar presas pesadas entre as árvores.

2. Suas garras estão entre as mais fortes do reino animal

Uma das características mais impressionantes do gavião-real são suas enormes garras. Elas podem medir mais de 12 centímetros, tamanho semelhante ao das garras de um urso. A pressão exercida durante o ataque é suficiente para capturar e imobilizar presas de médio porte em poucos segundos.

3. Alimenta-se principalmente de animais que vivem nas árvores

Ao contrário de muitas aves de rapina que caçam em campos abertos, o gavião-real é especializado em capturar animais que vivem nas copas das árvores. Preguiças, macacos, quatis jovens, gambás, aves e grandes répteis fazem parte de sua alimentação, dependendo da disponibilidade de presas na região.

4. A crista da cabeça tem uma função importante

A impressionante “coroa” de penas sobre a cabeça não serve apenas para deixar o gavião-real mais bonito. Essas penas podem ser levantadas quando a ave está alerta, assustada ou tentando intimidar possíveis ameaças. Além da comunicação visual, acredita-se que a crista ajude a direcionar sons até os ouvidos, favorecendo a localização de presas escondidas entre as árvores.

O gavião-real costuma construir ninhos em árvores altas e utilizá-los por muitos anos (Imagem: Vaclav Sebek | Shutterstock)

5. Constrói ninhos gigantes nas árvores

O gavião-real escolhe árvores muito altas e robustas para construir seus ninhos, que podem ultrapassar um metro e meio de diâmetro. Eles são feitos com galhos grossos e revestidos com folhas verdes, sendo utilizados por muitos anos consecutivos. O casal costuma realizar reparos antes de cada nova temporada reprodutiva.

6. O casal cria apenas um filhote por vez

O ritmo reprodutivo do gavião-real é bastante lento. Normalmente, a fêmea coloca dois ovos, mas apenas um filhote costuma sobreviver até a fase adulta. Após o nascimento, o jovem permanece sob os cuidados dos pais por mais de um ano, aprendendo gradualmente as técnicas de caça e sobrevivência. Como a dedicação é intensa, o casal pode esperar de dois a três anos antes de iniciar uma nova reprodução.

7. Possui uma visão extremamente aguçada

Assim como outras aves de rapina, o gavião-real apresenta uma visão muito superior à dos seres humanos. Ele consegue identificar pequenos movimentos entre folhas, galhos e sombras mesmo a grandes distâncias. Essa capacidade permite localizar presas parcialmente escondidas na vegetação.

8. É um símbolo da conservação das florestas

A presença do gavião-real costuma indicar que uma floresta ainda possui boa qualidade ambiental. Como necessita de grandes áreas preservadas, árvores de grande porte e abundância de presas, sua sobrevivência depende diretamente da conservação do habitat. Por esse motivo, a espécie é considerada um importante indicador da saúde dos ecossistemas.