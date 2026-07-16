3 simpatias poderosas para afastar inveja

A inveja é uma energia que pode gerar sensação de cansaço, desânimo e bloqueios em diferentes áreas da vida. Para afastá-la, é possível recorrer às simpatias como uma forma de fortalecer a proteção energética, renovar a confiança e deixar para trás aquilo que pesa emocionalmente.

Abaixo, confira três simpatias simples e poderosas para afastar a inveja e fortalecer suas boas vibrações.

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1. Simpatia do sal grosso com alecrim

O sal grosso é conhecido por sua simbologia de limpeza energética, enquanto o alecrim está associado à proteção, à vitalidade e à renovação. Para fazer a simpatia, em um copo de vidro, coloque um punhado de sal grosso e alguns ramos de alecrim fresco. Deixe o recipiente próximo à porta de entrada da casa por sete dias. Durante esse período, mentalize que toda energia negativa está sendo absorvida e transformada. Ao final, descarte o conteúdo em água corrente e lave bem o copo antes de reutilizá-lo.

Acender uma vela branca ajuda na purificação e no afastamento de toda a energia de inveja (Imagem: New Africa | Shutterstock)

2. Simpatia da vela branca para proteção

A vela branca simboliza paz, luz e purificação, sendo muito utilizada em momentos de oração e fortalecimento espiritual. Para fazer a simpatia, acenda uma vela branca em um local seguro e faça uma oração de sua preferência, pedindo proteção, clareza e o afastamento de toda energia de inveja. Enquanto ela queima, visualize uma luz branca envolvendo você, sua casa e sua família. Deixe-a terminar de queimar naturalmente, sempre respeitando os cuidados necessários para evitar acidentes.

3. Simpatia da folha de louro

O louro é tradicionalmente associado à prosperidade, à proteção e à vitória sobre obstáculos. Para fazer a simpatia, escreva seu nome em uma folha de louro seca e segure-a entre as mãos por alguns instantes, mentalizando que toda inveja e negatividade estão sendo afastadas da sua vida. Depois, guarde a folha na carteira ou dentro de um livro por sete dias. Após esse período, descarte-a em um jardim ou vaso com terra, simbolizando a renovação das energias.