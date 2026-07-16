Almoço saudável e prático: 5 receitas com berinjela para incluir na dieta

Boa fonte de fibras, com poucas calorias e bastante versátil, a berinjela é uma ótima aliada para quem busca uma alimentação mais equilibrada. Além de contribuir para a saciedade, o vegetal pode ser preparado de diferentes formas e combinado com diversos ingredientes, resultando em refeições saborosas e práticas para o dia a dia.
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A seguir, confira 5 receitas com berinjela para incluir na dieta!
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1. Berinjela recheada com frango
Ingredientes
- 2 berinjelas
- 300 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de páprica doce
- 3 colheres de sopa de queijo minas ralado
- 1 colher de sopa de alcaparras
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com o auxílio de uma colher, formando uma cavidade para o recheio. Pique a polpa retirada e reserve. Disponha as metades das berinjelas em uma assadeira forrada com papel-manteiga, regue com metade do azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos para amaciarem levemente. Reserve.
Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o frango e cozinhe até dourar. Adicione o tomate, a polpa da berinjela, o molho de tomate, a páprica e as alcaparras. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente, até os ingredientes ficarem macios e o recheio ficar levemente úmido.
Retire as berinjelas do forno, adicione o queijo ralado e distribua o recheio de frango. Leve novamente ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
2. Berinjela refogada com legumes
Ingredientes
- 2 berinjelas cortadas em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 tomate picado
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 pimentão vermelho picado
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e cozinhe por alguns minutos, até começar a amolecer. Adicione a berinjela, a abobrinha, o tomate e o pimentão. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Misture bem e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 minutos, mexendo algumas vezes para que os legumes cozinhem por igual. Quando os vegetais estiverem macios, desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
3. Berinjela empanada
Ingredientes
- 2 berinjelas cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 2 ovos
- 1 l de água
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque as fatias de berinjela com água e uma pitada de sal e deixe descansar por cerca de 15 minutos para retirar o excesso de amargor. Em seguida, escorra e seque bem com papel-toalha. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino moída. Em outro recipiente, misture a farinha de rosca, a farinha de grão-de-bico, a páprica e o orégano. Passe cada fatia de berinjela no ovo batido e, em seguida, na mistura de farinhas, pressionando levemente para a cobertura ficar bem aderida.
Disponha as fatias empanadas em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Regue com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando as fatias na metade do tempo para dourarem dos dois lados. Retire do forno quando estiverem crocantes por fora e macias por dentro. Sirva em seguida.
4. Rolinhos de berinjela recheados com ricota
Ingredientes
Rolinhos de berinjela
- 2 berinjelas
- 250 g de ricota esfarelada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Molho
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Finalização
- 2 colheres de sopa de nozes trituradas
- Folhas de manjericão fresco
Modo de preparo
Rolinhos de berinjela
Corte as berinjelas no sentido do comprimento, em fatias finas. Disponha as fatias em uma assadeira forrada com papel-manteiga, pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 a 15 minutos, apenas até ficarem macias e flexíveis para enrolar. Reserve. Em um recipiente, misture a ricota, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea.
Retire as fatias de berinjela do forno e deixe amornar por alguns minutos. Em seguida, distribua uma porção do recheio sobre uma das extremidades de cada fatia e enrole delicadamente, formando os rolinhos. Disponha-os em um refratário, com a abertura voltada para baixo. Reserve.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em em fogo médio e refogue o alho rapidamente. Acrescente o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos, apenas para apurar o sabor.
Finalização
Cubra os rolinhos com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, para aquecer o recheio e incorporar os sabores. Retire do forno, finalize com as nozes e as folhas de manjericão e sirva em seguida.
5. Salada de berinjela assada
Ingredientes
- 2 berinjelas cortadas em cubos
- 1 cebola-roxa cortada em tiras finas
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de vinagre de maçã
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de orégano
- Sal, folhas de manjericão, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Coloque os cubos de berinjela em um recipiente com água e um pouco de sal. Deixe descansar por cerca de 15 minutos para reduzir o amargor do vegetal. Em seguida, escorra a água e seque os cubos com um papel-toalha. Distribua a berinjela em uma assadeira, acrescente a cebola-roxa, os pimentões e o alho. Tempere com metade do azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Misture bem para envolver todos os ingredientes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, mexendo na metade do tempo, até os legumes ficarem macios.
Em um recipiente, misture os legumes assados com os tomates, o vinagre de maçã e o restante do azeite. Finalize com a salsinha e as folhas de manjericão. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir para intensificar o sabor. Sirva em seguida.