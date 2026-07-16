Almoço saudável e prático: 5 receitas com berinjela para incluir na dieta

Boa fonte de fibras, com poucas calorias e bastante versátil, a berinjela é uma ótima aliada para quem busca uma alimentação mais equilibrada. Além de contribuir para a saciedade, o vegetal pode ser preparado de diferentes formas e combinado com diversos ingredientes, resultando em refeições saborosas e práticas para o dia a dia.

A seguir, confira 5 receitas com berinjela para incluir na dieta!

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1. Berinjela recheada com frango

Ingredientes

2 berinjelas

300 g de peito de frango cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de páprica doce

3 colheres de sopa de queijo minas ralado

1 colher de sopa de alcaparras

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com o auxílio de uma colher, formando uma cavidade para o recheio. Pique a polpa retirada e reserve. Disponha as metades das berinjelas em uma assadeira forrada com papel-manteiga, regue com metade do azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos para amaciarem levemente. Reserve.

Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o frango e cozinhe até dourar. Adicione o tomate, a polpa da berinjela, o molho de tomate, a páprica e as alcaparras. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente, até os ingredientes ficarem macios e o recheio ficar levemente úmido.

Retire as berinjelas do forno, adicione o queijo ralado e distribua o recheio de frango. Leve novamente ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Berinjela refogada com legumes

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos

cortadas em cubos 1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura cortada em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate picado

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 pimentão vermelho picado

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e cozinhe por alguns minutos, até começar a amolecer. Adicione a berinjela, a abobrinha, o tomate e o pimentão. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Misture bem e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 minutos, mexendo algumas vezes para que os legumes cozinhem por igual. Quando os vegetais estiverem macios, desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

3. Berinjela empanada

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2 ovos

1 l de água

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as fatias de berinjela com água e uma pitada de sal e deixe descansar por cerca de 15 minutos para retirar o excesso de amargor. Em seguida, escorra e seque bem com papel-toalha. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino moída. Em outro recipiente, misture a farinha de rosca, a farinha de grão-de-bico, a páprica e o orégano. Passe cada fatia de berinjela no ovo batido e, em seguida, na mistura de farinhas, pressionando levemente para a cobertura ficar bem aderida.

Disponha as fatias empanadas em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Regue com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando as fatias na metade do tempo para dourarem dos dois lados. Retire do forno quando estiverem crocantes por fora e macias por dentro. Sirva em seguida.

Rolinhos de berinjela recheados com ricota (Imagem: Mykolal Mykolal | Shutterstock)

4. Rolinhos de berinjela recheados com ricota

Ingredientes

Rolinhos de berinjela

2 berinjelas

250 g de ricota esfarelada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Molho

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

2 colheres de sopa de nozes trituradas

Folhas de manjericão fresco

Modo de preparo

Rolinhos de berinjela

Corte as berinjelas no sentido do comprimento, em fatias finas. Disponha as fatias em uma assadeira forrada com papel-manteiga, pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 a 15 minutos, apenas até ficarem macias e flexíveis para enrolar. Reserve. Em um recipiente, misture a ricota, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea.

Retire as fatias de berinjela do forno e deixe amornar por alguns minutos. Em seguida, distribua uma porção do recheio sobre uma das extremidades de cada fatia e enrole delicadamente, formando os rolinhos. Disponha-os em um refratário, com a abertura voltada para baixo. Reserve.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em em fogo médio e refogue o alho rapidamente. Acrescente o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos, apenas para apurar o sabor.

Finalização

Cubra os rolinhos com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, para aquecer o recheio e incorporar os sabores. Retire do forno, finalize com as nozes e as folhas de manjericão e sirva em seguida.

5. Salada de berinjela assada

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos

1 cebola-roxa cortada em tiras finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

1 dente de alho picado

1 colher de chá de orégano

Sal, folhas de manjericão, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Coloque os cubos de berinjela em um recipiente com água e um pouco de sal. Deixe descansar por cerca de 15 minutos para reduzir o amargor do vegetal. Em seguida, escorra a água e seque os cubos com um papel-toalha. Distribua a berinjela em uma assadeira, acrescente a cebola-roxa, os pimentões e o alho. Tempere com metade do azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Misture bem para envolver todos os ingredientes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, mexendo na metade do tempo, até os legumes ficarem macios.

Em um recipiente, misture os legumes assados com os tomates, o vinagre de maçã e o restante do azeite. Finalize com a salsinha e as folhas de manjericão. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir para intensificar o sabor. Sirva em seguida.