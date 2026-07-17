Kerry blue terrier: conheça características do cachorro dessa raça 

Originário da Irlanda, o kerry blue terrier é uma raça antiga ligada ao trabalho no campo. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele foi utilizado para caçar lontras em águas profundas, enfrentar texugos em tocas e até perseguir animais predadores, além de atuar como cão de guarda.

O padrão da CBKC destaca que o kerry blue já era associado há muito tempo à Irlanda e que uma das primeiras descrições conhecidas de um cão com esse perfil apareceu em 1847, quando foi citado um animal de coloração azul-ardósia, com marcas mais escuras e, às vezes, tons castanhos em partes do corpo.

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Apesar de sua origem humilde como caçador e cão de fazenda, o kerry blue terrier ganhou projeção no século 20 e se tornou conhecido em diferentes partes do mundo pela combinação de coragem, elegância e versatilidade. Abaixo, confira as principais características dessa raça!

1. Aparência física

O kerry blue terrier é um cão de porte médio, de aparência atlética e muito bem proporcionada. De acordo com a CBKC, trata-se de um terrier ativo, musculoso e com corpo equilibrado. Os machos costumam medir entre 45,5 e 49,5 cm na cernelha, enquanto as fêmeas ficam entre 44,5 e 48 cm. O peso dos machos varia de 15 a 18 kg, com as fêmeas sendo proporcionalmente mais leves.

Um dos traços mais marcantes da raça é a pelagem. Conforme o padrão oficial, o pelo deve ser macio, abundante e ondulado, e a cor característica é o azul em diferentes tonalidades, com ou sem pontas pretas. A cabeça tem pelagem farta, os olhos são castanhos ou castanho-escuros e transmitem expressão atenta, enquanto as orelhas são finas, curtas e voltadas para a frente, reforçando o típico olhar vigilante do terrier.

2. Temperamento e personalidade

O kerry blue terrier costuma ser um cão atento, corajoso e cheio de disposição. Segundo a CBKC, ele apresenta o temperamento típico dos terriers, com expressão severa e alerta como uma de suas principais marcas. Isso indica um animal observador, que está sempre de olho no ambiente ao redor e tende a reagir rapidamente aos estímulos do dia a dia.

Além disso, trata-se de uma raça que costuma criar vínculo forte com a família e pode ser bastante leal ao tutor. Ao mesmo tempo, o histórico de trabalho e caça mostra que o kerry blue terrier não é um cão passivo: ele tem iniciativa, energia e personalidade firme. Por isso, geralmente se dá melhor em lares que consigam oferecer rotina, interação e atividades. Seu lado protetor também pode aparecer, já que a própria CBKC descreve a raça como um bom cão de guarda.

O kerry blue terrier precisa de escovações frequentes para evitar nós na pelagem e manter a aparência característica da raça (Imagem: Khort Esther Tatiana | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão ativo e musculoso, o kerry blue terrier precisa de uma alimentação de boa qualidade, adequada ao porte, à idade e ao nível de atividade física. O ideal é contar com a orientação do médico-veterinário para definir a quantidade de alimento e o tipo de dieta mais indicado, evitando excessos que favoreçam o ganho de peso e carências nutricionais.

Os cuidados com a pelagem merecem atenção especial. Como o pelo é abundante, macio e ondulado, escovações frequentes ajudam a evitar nós e a manter a aparência característica da raça. Na saúde geral, valem os cuidados básicos recomendados para qualquer cão: consultas veterinárias regulares, vacinação em dia, controle de parasitas e atenção à saúde bucal.

4. Educação e socialização

A educação do kerry blue terrier deve começar cedo. Por ser inteligente, ativo e com temperamento típico de terrier, ele tende a responder melhor a uma rotina consistente, com comandos claros e estímulos mentais. Ensinar regras desde filhote, recompensar comportamentos desejados e manter uma convivência previsível costuma ajudar bastante no desenvolvimento do cão.

A socialização também é um ponto importante. Expor o filhote de forma gradual e positiva a pessoas, sons, ambientes e outros animais contribui para que ele cresça mais equilibrado e confiante. Como a raça tem histórico de caça e guarda, esse processo é ainda mais relevante para canalizar sua energia de forma adequada.