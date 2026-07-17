Para que serve o chá de canela? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Além de aquecer o corpo nos dias frios, o chá de canela pode ser um aliado da saúde quando consumido como parte de uma alimentação equilibrada. Isso porque a infusão pode oferecer uma série de benefícios ao organismo, contribuindo para o bem-estar. Além disso, pode ser combinada com frutas e outras especiarias que turbinam o seu efeito e adicionam sabor e aroma.

A seguir, confira 3 receitas de chá de canela e seus principais benefícios para a saúde!

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1. Chá de canela com açafrão-da-terra

A combinação entre canela e açafrão-da-terra resulta em uma bebida rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que ajudam a combater os radicais livres, protegem as células e contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, pode auxiliar na redução de dores articulares e favorecer o funcionamento do sistema digestivo.

Ingredientes

2 canelas em pau

3 cm de açafrão-da-terra fresco fatiado

fresco fatiado 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio e adicione a canela e o gengibre. Abaixe o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de canela com laranja e anis-estrelado

O chá de canela com laranja e anis-estrelado combina as propriedades termogênicas da canela, a vitamina C da laranja e os compostos antioxidantes e anti-inflamatórios do anis-estrelado. Juntos, esses ingredientes podem favorecer o aumento da atividade metabólica, a produção de glóbulos brancos e auxiliar no alívio de sintomas leves de gripes e resfriados.

Ingredientes

500 ml de água

2 canelas em pau

1 laranja com casca cortada em rodelas

2 anises-estrelados

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela, as rodelas de laranja e os anises-estrelados. Abaixe o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de canela com maçã (Imagem: Feri_Davat | Shutterstock)

3. Chá de canela com maçã

A maçã é rica em fibras e compostos antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e contribuem para a saúde do coração e do sistema digestivo. A canela, por sua vez, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de poder auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue em algumas pessoas.

Ingredientes

2 canelas em pau

1 maçã com casca, sem sementes e cortada em cubos

com casca, sem sementes e cortada em cubos 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água, a canela e a maçã e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.