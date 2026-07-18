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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O sábado trará mudanças e amadurecimento para os nativos (Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O sábado trará mudanças e amadurecimento para os nativos (Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para o sábado, o tarot fala sobre escolhas, mudanças e amadurecimento. Algumas cartas mostram a necessidade de romper padrões que limitam o crescimento, enquanto outras favorecem encontros, estabilidade e novas oportunidades. A energia convidará a agir com consciência, respeitando o tempo de cada processo e confiando que toda transformação prepara um caminho mais alinhado com o seu propósito.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Diabo

Símbolos do signo áries em um ícone redondo na cor cinza azulado
O ariano precisará controlar os excessos e se afastar do que limita sua liberdade (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta O Diabo pede atenção aos excessos, aos apegos e às situações que podem limitar sua liberdade. No amor, será importante identificar relações ou comportamentos que geram dependência emocional. Na carreira, será necessário evitar atitudes impulsivas ou movidas apenas pela ambição. Sua saúde pedirá equilíbrio e moderação para não sobrecarregar corpo e mente. Entre amigos, valorize quem incentiva seu crescimento e se afaste de influências negativas.

Touro 2 de Copas

Símbolos do signo de touro em um ícone redondo na cor cinza azulado
O taurino fortalecerá os vínculos e viverá momentos de maior sintonia nas relações (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Segundo a carta 2 de Copas, o dia favorecerá a união, as parcerias e o fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, a sintonia aumentará e momentos de cumplicidade fortalecerão a relação; se estiver solteiro(a) poderá viver um encontro especial. Na carreira, boas parcerias e acordos tenderão a trazer resultados positivos. Sua saúde melhorará quando você compartilhar emoções e evitar guardar tudo para si. Entre amigos, a troca sincera reforçará laços importantes.

Gêmeos O Louco

Símbolos do signo de gêmeos em um ícone redondo na cor cinza azulado
O geminiano deverá confiar mais na vida e se abrir para novas oportunidades (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta O Louco o(a) convida a abrir espaço para novas experiências e a confiar mais na vida. No amor, uma atitude espontânea poderá aproximar alguém especial ou renovar a relação. Na carreira, caso tenha coragem de sair da zona de conforto, novas oportunidades surgirão. Sua saúde melhorará quando você diminuir a pressão sobre si e viver o presente. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos leves e divertidos.

Câncer A Temperança

Símbolos do signo de câncer em um ícone redondo na cor cinza azulado
O canceriano encontrará equilíbrio ao agir com paciência (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta A Temperança traz equilíbrio, paciência e harmonia para o seu dia. No amor, o diálogo fortalecerá a confiança e ajudará a resolver diferenças com serenidade. Na carreira, sua postura conciliadora favorecerá bons resultados. Sua saúde ganhará estabilidade quando você respeitar seus limites e mantiver hábitos saudáveis. Entre amigos, sua capacidade de acolher e ouvir poderá melhorar vínculos importantes.

Leão 4 de Paus

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O leonino celebrará conquistas e viverá momentos de alegria ao lado de pessoas especiais (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta 4 de Paus anuncia um dia de celebração, segurança e alegria compartilhada. No amor, a relação tenderá a viver momentos felizes; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém em encontros sociais. Na carreira, conquistas merecerão ser comemoradas e novas oportunidades surgirão a partir do reconhecimento do seu esforço. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para lazer e para o descanso. Entre amigos, reencontros e comemorações fortalecerão a sensação de pertencimento.

Virgem Cavaleiro de Copas

Símbolos do signo de virgem em um ícone redondo na cor cinza azulado
O virginiano receberá boas notícias e fortalecerá vínculos por meio do carinho e da sinceridade (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Copas, o dia favorecerá a sensibilidade, o romantismo e as boas notícias. No amor, gestos de carinho e conversas sinceras aproximarão ainda mais quem faz parte da sua vida. Na carreira, sua diplomacia facilitará negociações e novos contatos. Sua saúde melhorará quando você encontrar momentos para relaxar e cuidar das emoções. Entre amigos, encontros agradáveis renovarão sua energia e trarão inspiração.

Libra Cavaleiro de Ouros

Símbolos do signo de libra em um ícone redondo na cor cinza azulado
O libriano conquistará resultados duradouros ao agir com constância e dedicação (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Ouros mostra que a constância é mais importante do que a pressa. No amor, atitudes consistentes fortalecerão a confiança, tornando a relação mais segura. Na carreira, seu comprometimento será reconhecido aos poucos, gerando resultados duradouros. Sua saúde melhorará quando você respeitar sua rotina e evitar exageros. Entre amigos, a lealdade e a presença constante irão consolidar vínculos verdadeiros.

Escorpião A Roda da Fortuna

Símbolos do signo de escorpião em um ícone redondo na cor cinza azulado
O escorpiano viverá mudanças positivas e poderá aproveitar novas oportunidades (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta A Roda da Fortuna anuncia mudanças positivas e oportunidades inesperadas. No amor, uma nova fase poderá transformar a relação ou trazer alguém especial para sua vida. Na carreira, acontecimentos inesperados favorecerão seu crescimento profissional. Sua saúde melhorará quando você aceitar as mudanças com confiança e flexibilidade. Entre amigos, reencontros e novidades tornarão o dia mais leve e estimulante.

Sagitário A Morte

Símbolos do signo de sagitário em um ícone redondo na cor cinza azulado
O sagitariano poderá deixar o passado para trás e abrir espaço para um novo ciclo (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta A Morte simboliza encerramentos necessários e grandes renovações. No amor, deixar o passado para trás permitirá viver relações mais saudáveis e verdadeiras. Na carreira, mudanças importantes poderão abrir portas para um novo ciclo profissional. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem bem. Entre amigos, algumas conexões chegarão ao fim para dar espaço a vínculos mais alinhados com sua realidade.

Capricórnio 10 de Paus

Símbolos do signo de capricórnio em um ícone redondo na cor cinza azulado
O capricorniano deverá dividir as responsabilidades para encontrar mais equilíbrio (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta 10 de Paus mostra que você pode estar carregando responsabilidades além do necessário. No amor, dividir sentimentos e tarefas poderá fortalecer a relação e evitar desgastes. Na carreira, será importante estabelecer prioridades para não se sobrecarregar. Sua saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de cansaço físico e emocional. Entre amigos, aceite ajuda sempre que perceber que não precisa enfrentar tudo sozinho(a). 

Aquário A Sacerdotisa

Símbolos do signo de aquário em um ícone redondo na cor cinza azulado
O aquariano deverá confiar na própria percepção para tomar decisões mais adequadas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Segundo a carta A Sacerdotisa, o dia favorecerá a introspecção, a sabedoria e a escuta da intuição. No amor, observar mais e falar menos permitirá compreender melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, confiar na própria percepção ajudará a tomar decisões mais adequadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu tempo de silêncio e descanso mental. Entre amigos, valorize as conversas profundas e as conexões que trazem paz.

Peixes 5 de Espadas

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O pisciano deverá agir com maturidade para evitar conflitos desnecessários (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas aconselha a evitar conflitos desnecessários e agir com maturidade. No amor, abrir mão da necessidade de vencer discussões poderá fortalecer a relação. Na carreira, será mais inteligente buscar acordos do que alimentar disputas. Sua saúde melhorará quando você reduzir o estresse e cuidar da saúde emocional. Entre amigos, a diplomacia será essencial para preservar relações importantes.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 18/07/2026 07:09
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