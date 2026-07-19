Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/07/2026

O tarot mostra que, neste domingo, alguns ciclos chegarão ao fim para dar espaço a novas possibilidades. As cartas pedem discernimento para lidar com desafios emocionais e valorizam a coragem de seguir em frente, mesmo diante das incertezas. Ao mesmo tempo, haverá energias de esperança, realização e criatividade, favorecendo quem souber confiar no próprio potencial.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

Mudanças inesperadas na carreira tenderão a abrir caminhos mais alinhados aos objetivos do ariano (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica que um ciclo desgastante chegará ao fim, trazendo alívio e a oportunidade de recomeçar. No amor, velhas feridas poderão ser curadas ao deixar o passado para trás. Na carreira, mudanças inesperadas tenderão a abrir caminhos mais alinhados aos seus objetivos. Sua saúde pedirá repouso e atenção ao bem-estar emocional. Entre amigos, quem permanecer ao seu lado mostrará ser um apoio verdadeiro para essa nova fase.

Touro 7 de Espadas

A sinceridade do taurino será indispensável para fortalecer a confiança no amor (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” aconselha cautela e estratégia diante de algumas situações. No amor, a sinceridade será indispensável para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, agir com discrição o(a) ajudará a contornar desafios sem entrar em conflitos. Sua saúde melhorará quando você evitar carregar preocupações desnecessárias. Entre amigos, procure confiar apenas em quem demonstra lealdade por meio de atitudes.

Gêmeos 7 de Copas

Na carreira, oportunidades surgirão ao geminiano em diferentes direções (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” indica que o dia trará muitas possibilidades, mas também exigirá clareza para fazer boas escolhas. No amor, fantasias poderão confundir seus sentimentos; por isso, observar os fatos antes de criar expectativas será importante. Na carreira, oportunidades surgirão em diferentes direções, exigindo foco para não dispersar energia. Sua saúde melhorará quando você organizar a mente e reduzir a ansiedade. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ajudará a enxergar a situação com mais equilíbrio.

Câncer O Mago

A iniciativa do canceriano fortalecerá os vínculos e favorecerá novos começos (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “O Mago” revela poder de realização e capacidade para transformar ideias em resultados. No amor, sua iniciativa fortalecerá os vínculos e favorecerá novos começos. Na carreira, talentos e habilidades ganharão destaque, abrindo portas importantes. Sua saúde melhorará quando você acreditar mais em si e mantiver uma rotina equilibrada. Entre amigos, sua criatividade inspirará quem estiver ao seu redor.

Leão 6 de Espadas

Mudanças de ambiente ou de estratégia poderão trazer crescimento ao leonino na carreira (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” mostra que será dia de deixar para trás situações que não contribuem para sua evolução. No amor, o diálogo e o perdão ajudarão a construir uma fase mais tranquila. Na carreira, mudanças de ambiente ou de estratégia poderão trazer crescimento. Sua saúde melhorará quando você reduzir o estresse e respeitar seu tempo de recuperação. Entre amigos, novas companhias poderão surgir, enquanto outras ficarão naturalmente no passado.

Virgem 10 de Paus

Dividir preocupações fortalecerá o relacionamento do virginiano (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

Conforme a carta “10 de Paus”, o dia pedirá atenção ao excesso de responsabilidades. No amor, dividir preocupações fortalecerá a parceria, evitando desgastes emocionais. Na carreira, será importante delegar tarefas e reorganizar prioridades. Sua saúde pedirá descanso e cuidado com o cansaço acumulado. Entre amigos, aceite ajuda de quem realmente deseja contribuir com você.

Libra 3 de Espadas

O libriano passará por um dia de cura e amadurecimento emocional (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” indica um dia de cura e amadurecimento emocional. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a superar decepções e abrir espaço para relações mais saudáveis. Na carreira, dificuldades pontuais servirão de aprendizado para futuras conquistas. Sua saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos em vez de reprimi-los. Entre amigos, o apoio das pessoas certas fará toda a diferença.

Escorpião 9 de Copas

A relação do escorpiano tenderá a viver momentos de felicidade (Imagem: MEunesi | Shutterstock

A carta “9 de Copas” anuncia satisfação, autoestima elevada e realização pessoal. No amor, a relação tenderá a viver momentos de felicidade; se estiver solteiro(a), poderá atrair alguém compatível com seus desejos. Na carreira, conquistas importantes reforçarão sua confiança, mostrando que seu esforço valeu a pena. Sua saúde melhorará quando você celebrar suas vitórias sem excessos. Entre amigos, encontros agradáveis tornarão o dia ainda mais especial.

Sagitário A Estrela

O coração do sagitariano se abrirá para viver relações mais leves e verdadeiras (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança, renovação e proteção espiritual. No amor, o coração se abrirá para viver relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, projetos que pareciam distantes voltarão a ganhar força. Sua saúde melhorará com atitudes positivas e cuidados constantes consigo. Entre amigos, boas conversas e apoio sincero renovarão sua confiança no futuro.

Capricórnio 9 de Espadas

A saúde do capricorniano pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações que poderão consumir mais energia do que deveriam. No amor, compartilhar seus sentimentos evitará mal-entendidos e reduzirá a ansiedade. Na carreira, será importante não antecipar problemas que ainda nem aconteceram. Sua saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, permita que pessoas de confiança ofereçam apoio, em vez de enfrentar tudo sozinho(a).

Aquário Rainha de Paus

O magnetismo do aquariano facilitará aproximações e fortalecerá a cumplicidade na relação (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

Conforme a carta “Rainha de Paus”, o dia favorecerá a autoconfiança, a criatividade e a liderança. No amor, seu magnetismo facilitará aproximações e fortalecerá a cumplicidade na relação. Na carreira, sua iniciativa chamará a atenção de pessoas influentes. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você canalizar sua energia para projetos que despertem entusiasmo. Entre amigos, sua presença inspirará e motivará quem estiver ao seu redor.

Peixes 5 de Ouros

Desafios financeiros ou profissionais do pisciano poderão ser superados com planejamento e apoio (Imagem: MEunesi | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” lembra que momentos difíceis são passageiros e não precisam ser enfrentados em silêncio. No amor, acolher suas vulnerabilidades fortalecerá a conexão com quem realmente se importa. Na carreira, desafios financeiros ou profissionais poderão ser superados com planejamento e apoio. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste emocional e físico. Entre amigos, aceite ajuda e perceba que você não precisa carregar tudo sozinho(a).