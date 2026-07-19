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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de julho de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A semana será propícia para fortalecer relacionamentos, organizar a vida financeira e investir em novos projetos (Imagem: vetre | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana será propícia para fortalecer relacionamentos, organizar a vida financeira e investir em novos projetos (Imagem: vetre | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana trará crescimento, amadurecimento e transformação. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para fortalecer relacionamentos, organizar a vida financeira, investir em novos projetos e tomar decisões com mais equilíbrio, mas também será necessário lidar com desafios que exigirão paciência, autocontrole e inteligência emocional. Algumas pessoas colherão os frutos de esforços passados, enquanto outras serão convidadas a abandonar padrões limitantes para abrir espaço ao novo.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries A Força

Ilustração do signo de áries em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
A semana do ariano exigirá autocontrole e inteligência emocional (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A semana exigirá autocontrole e inteligência emocional, revela a carta “A Força”. Nem toda batalha precisa ser vencida pela impulsividade. Sua maior conquista acontecerá quando você agir com equilíbrio e confiança.

Touro 6 de Ouros

Ilustração do signo de touro em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
A semana do taurino será positiva para organizar as finanças (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Ouros”, o universo favorecerá trocas justas e recompensas. Uma ajuda inesperada poderá surgir, ou você será reconhecido(a) por algo que fez no passado. O período também será positivo para organizar as finanças.

Gêmeos Rainha de Espadas

Ilustração do signo de gêmeos em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
Conversas importantes poderão trazer definições que o geminiano aguardava há algum tempo (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Sua clareza mental será essencial para resolver pendências, mostra a carta “Rainha de Espadas”. Por isso, evite agir pela emoção e confie na lógica. Conversas importantes poderão trazer definições que você aguardava há algum tempo.

Câncer 10 de Copas

Ilustração do signo de câncer em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
Para o canceriano, será uma semana de harmonia, felicidade e fortalecimento dos laços familiares e afetivos (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” mostra que será uma semana de harmonia, felicidade e fortalecimento dos laços familiares e afetivos. Boas notícias poderão transformar o ambiente ao seu redor e trazer uma sensação de paz.

Leão Valete de Ouros

Ilustração do signo de leão em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
Será um excelente período para o leonino investir no próprio crescimento e aprender algo novo (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Novas oportunidades ligadas ao trabalho, aos estudos ou ao dinheiro começarão a surgir, mostra a carta “Valete de Ouros”. Será uma excelente semana para investir no seu crescimento e aprender algo novo.

Virgem 5 de Paus

Ilustração do signo de virgem em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
O virginiano deverá concentrar energia naquilo que realmente depende dele (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Pequenos conflitos ou disputas poderão surgir durante a semana, alerta a carta “5 de Paus”. Por isso, evite entrar em competições desnecessárias e concentre sua energia naquilo que realmente depende de você.

Libra O Hierofante

Ilustração do signo de libra em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
Para o libriano, o período favorecerá aprendizados, espiritualidade e decisões baseadas na experiência (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” indica que o período favorecerá aprendizados, espiritualidade e decisões baseadas na experiência. Assim, conselhos de pessoas mais maduras poderão fazer toda a diferença nos próximos dias.

Escorpião Ás de Copas

Ilustração do signo de escorpião em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
O período trará novos sentimentos, reconciliações ou momentos de grande conexão emocional ao escorpiano (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

O coração entrará em uma fase de renovação. A carta “Ás de Copas” anuncia novos sentimentos, reconciliações ou momentos de grande conexão emocional. Nesta semana, permita-se viver o amor de forma mais leve.

Sagitário 4 de Paus

Ilustração do signo de sagitário em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
Um projeto do sagitariano poderá chegar ao resultado esperado (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A semana favorecerá celebrações, conquistas e estabilidade, indica a carta “4 de Paus”. Assim, um projeto poderá chegar ao resultado esperado, ou um momento especial poderá ser compartilhado com pessoas importantes.

Capricórnio 7 de Ouros

Ilustração do signo de capricórnio em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
O capricorniano deverá continuar investindo nos próprios objetivos (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A paciência será recompensada, revela a carta “7 de Ouros”. Mesmo que os resultados pareçam lentos, tudo está amadurecendo no tempo certo. Continue investindo nos seus objetivos, sem desistir.

Aquário Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de aquário em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
A criatividade do aquariano estará em alta, favorecendo novos projetos e inspirações (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

Uma proposta interessante ou uma declaração inesperada poderá movimentar sua vida afetiva, mostra a carta “Cavaleiro de Copas”. A criatividade também estará em alta, favorecendo novos projetos e inspirações.

Peixes O Diabo

Ilustração do signo de peixes em azul, com o nome do signo abaixo, centralizado em fundo preto
O pisciano precisará ter atenção aos excessos, aos impulsos e aos padrões que limitam seu crescimento (Imagem: Wira pong | Shutterstock)

A semana pedirá atenção aos excessos, aos impulsos e aos padrões que limitam seu crescimento, indica a carta “O Diabo”. Por isso, reconhecer aquilo que prende você será o primeiro passo para conquistar mais liberdade.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 19/07/2026 08:05
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