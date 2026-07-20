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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de julho de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Nesta semana, muitas respostas começarão a surgir para aqueles que souberem observar os sinais com atenção (Imagem: Alena Divina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta semana, muitas respostas começarão a surgir para aqueles que souberem observar os sinais com atenção (Imagem: Alena Divina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana marcará um período de renovação e fortalecimento interior. O baralho cigano revela que muitas respostas começarão a surgir para aqueles que souberem observar os sinais com atenção. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, o destino se revelará aos poucos e cada escolha consciente abrirá portas para um novo ciclo. Será importante confiar na própria intuição, manter a serenidade e permitir que o tempo coloque cada situação em seu devido lugar.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Ilustração de uma cabra, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de áries
A determinação do ariano no trabalho será reconhecida (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Torre” convida à disciplina e ao foco. Dessa maneira, será uma semana para organizar prioridades e agir com responsabilidade. No amor, será importante evitar criar distância emocional. No trabalho, sua determinação será reconhecida.

Touro

Ilustração de um touro, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de touro
Momentos leves fortalecerão os vínculos do taurino (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “O Jardim” favorece encontros, novas amizades e oportunidades por meio de contatos. No amor, momentos leves fortalecerão os vínculos. No trabalho, boas conexões poderão impulsionar projetos importantes.

Gêmeos

Ilustração de dois rostos, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de gêmeos
O geminiano precisará de atenção aos detalhes e com promessas (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede atenção aos detalhes e com promessas. Nem tudo será exatamente como parece. No amor, será importante evitar interpretações precipitadas. No trabalho, revisar informações antes de tomar decisões fará toda a diferença.

Câncer

Ilustração de um caranguejo, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de câncer
A espontaneidade do canceriano fortalecerá a relação (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Criança” anuncia recomeços, leveza e novas possibilidades. Assim, será o momento de deixar para trás o peso do passado. No amor, a espontaneidade fortalecerá a relação. No trabalho, ideias inovadoras poderão surpreender positivamente.

Leão

Ilustração de um leão, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de leão
Será uma excelente semana para o leonino colocar projetos em prática (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o caminho com sucesso, vitalidade e reconhecimento. Por isso, será uma excelente semana para colocar projetos em prática. No amor, felicidade e cumplicidade ganharão força. No trabalho, seu brilho natural abrirá portas.

Virgem

Ilustração de uma mulher, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de virgem
O virginiano deverá manter a confiança naquilo que vem construindo (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Âncora” reforça estabilidade e perseverança. Dessa maneira, será importante manter a confiança naquilo que vem construindo. No amor, relações sólidas se fortalecerão. No trabalho, sua dedicação começará a trazer resultados ainda mais consistentes.

Libra

Ilustração de um balança, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de libra
As negociações do libriano tenderão a evoluir positivamente (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica notícias importantes, esclarecimentos e respostas aguardadas. No amor, uma conversa poderá mudar o rumo de uma situação. No trabalho, as negociações tenderão a evoluir positivamente.

Escorpião

Ilustração de um escorpião, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de escorpião
O escorpiano precisará manter a discrição e agir com estratégia no trabalho (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Cobra” pede sabedoria para lidar com pessoas difíceis e situações delicadas. Será importante evitar conflitos desnecessários. No amor, a sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos. No trabalho, será necessário manter a discrição e agir com estratégia.

Sagitário

Ilustração de um arco e flecha, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de sagitário
O sagitariano terá sorte e pequenas oportunidades ao longo da semana (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “O Trevo” anuncia sorte em pequenas oportunidades. Por isso, um acontecimento simples poderá gerar consequências muito positivas. No amor, momentos leves aproximarão as pessoas. No trabalho, será importante aproveitar as oportunidades sem hesitar.

Capricórnio

Ilustração de um carneiro, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de capricórnio
Questões que pareciam difíceis começarão a se resolver na vida do capricorniano (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela soluções, desbloqueios e abertura de caminhos. Assim, questões que pareciam difíceis começarão a se resolver. No amor, a clareza fortalecerá os relacionamentos. No trabalho, portas importantes poderão se abrir.

Aquário

Ilustração de uma ânfora, centralizado em fundo cinza-claro, representando o signo de aquário
As boas ideias do aquariano poderão receber reconhecimento no trabalho (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “As Estrelas” traz inspiração, proteção espiritual e esperança. Assim, será o momento de confiar na própria criatividade e seguir a intuição. No amor, cumplicidade e compreensão fortalecerão os vínculos. No trabalho, boas ideias poderão receber reconhecimento.

Peixes

Ilustração de dois peixes formando um círculo, centralizados em fundo cinza-claro
Demonstrações sinceras de afeto fortalecerão a relação do pisciano (Imagem: Colomba Rossa | Shutterstock)

A carta “A Lua” intensifica a sensibilidade e a conexão com a intuição. Dessa maneira, será importante procurar equilibrar emoção e razão antes de tomar decisões. No amor, demonstrações sinceras fortalecerão a relação. No trabalho, sua percepção ajudará a encontrar boas soluções.

Carta conselho da semana

“A Árvore” simboliza crescimento, equilíbrio e fortalecimento. Nem tudo acontecerá no tempo desejado, mas tudo florescerá quando raízes sólidas forem criadas. Nesta semana, essa carta convida à paciência, à confiança e à construção de um futuro duradouro. Grandes conquistas começarão com pequenos passos dados de forma constante.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 20/07/2026 08:10
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