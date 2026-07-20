Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 20 a 26 de julho de 2026

A semana chega com novidades que ampliam a diversidade do catálogo de filmes e séries da Netflix. Entre novas temporadas muito aguardadas e produções inéditas, a plataforma reúne histórias de suspense, fantasia, romance, drama e ação. Dos vampiros ao universo dos animes, sem deixar de lado narrativas inspiradas em fatos, os lançamentos apresentam personagens marcantes, conflitos intensos e tramas envolventes para quem busca uma boa maratona.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam na Netflix de 20 a 26 de julho de 2026!

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1. Entrevista com Vampiro – 3ª temporada (20/07)

Em “Entrevista com Vampiro”, Lestat assume o controle da própria história e decide se tornar um astro do Rock (Imagem: Reprodução digital | AMC Studios)

Na terceira temporada, Lestat de Lioncourt, interpretado por Sam Reid, assume o papel de narrador e decide contar sua própria versão dos acontecimentos após ver sua história ganhar notoriedade. Reinventando-se como uma estrela do rock, o vampiro embarca em uma turnê mundial enquanto revisita seu passado e revela segredos sobre sua origem e imortalidade. Ao longo da trama, ele volta a cruzar o caminho de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Armand (Assad Zaman) e Daniel Molloy (Eric Bogosian), em uma narrativa marcada por conflitos, revelações e disputas de poder.

2. Elize: sombras de uma mulher (22/07)

Em “Elize: Sombras de uma Mulher”, uma relação marcada por conflitos e violência culmina em um dos crimes mais conhecidos do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirado em um dos crimes de maior repercussão da história recente do Brasil, o filme acompanha a trajetória de Elize Matsunaga, interpretada por Lorena Comparato, desde a juventude até a mudança de vida proporcionada pelo casamento com um influente empresário, Marcos Kitano Matsunaga.

À medida que a relação se deteriora, vêm à tona conflitos, desconfiança, manipulação e episódios de violência que transformam a dinâmica do casal. Em meio a uma crescente tensão, a narrativa reconstrói os acontecimentos que antecederam o crime que chocou o país, em um suspense psicológico baseado em fatos.

3. Jujutsu Kaisen – 3ª temporada (22/07)

Em “Jujutsu Kaisen”, Yuji e seus aliados entram em um torneio mortal para impedir que o caos domine o mundo jujutsu (Imagem: Reprodução digital | MAPPA)

Após os acontecimentos devastadores do incidente de Shibuya, a nova temporada mergulha os feiticeiros em uma nova e perigosa etapa da batalha contra as maldições. Com Satoru Gojo ainda selado e Kenjaku colocando em prática seu plano, Yuji Itadori e seus aliados são lançados no Jogo do Abate, um torneio mortal que reúne poderosos feiticeiros e usuários de energia amaldiçoada em confrontos decisivos.

Enquanto enfrentam adversários cada vez mais fortes, alianças inesperadas e desafios que testam seus limites, os protagonistas precisam lutar para impedir que o caos se espalhe e definir o futuro do mundo jujutsu.

4. Ransom Canyon – 2ª temporada (23/07)

Em “Ransom Canyon”, o retorno de Quinn desperta rivalidades e coloca o futuro de um grande amor em risco (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na segunda temporada, a vida em Ransom Canyon ganha novos rumos quando Quinn O’Grady, interpretada por Minka Kelly, retorna ao Texas após passar seis meses em Nova York. Disposto a reconquistá-la, Staten Kirkland (Josh Duhamel) precisa enfrentar não apenas os desafios para recuperar o rancho da família, como também a chegada de Oliver (Ben Robson), um novo pretendente que promete abalar o futuro do casal. Enquanto segredos vêm à tona e antigas rivalidades se intensificam, os moradores da pequena cidade se veem diante de decisões que podem mudar seus destinos.

5. Meu nome é Farah (24/07)

Em “Meu Nome é Farah”, uma médica iraniana foge do crime organizado enquanto luta para proteger o filho e recomeçar a vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A médica iraniana Farah vive de forma irregular em Istambul enquanto dedica a vida aos cuidados do filho, que convive com uma doença rara. Sem autorização para exercer a profissão, ela trabalha como faxineira até testemunhar um assassinato ligado ao crime organizado.

A partir desse momento, torna-se alvo de uma perigosa rede criminosa e cruza o caminho de Tahir, um homem encarregado de silenciá-la. Em meio a perseguições, segredos e dilemas, a trama combina suspense, ação e romance enquanto acompanha a luta de Farah para proteger o filho e encontrar uma oportunidade de recomeçar.