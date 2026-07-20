Sol em Leão: 5 rituais para se conectar com o brilho desse signo

Com a entrada do Sol em Leão, é possível realizar rituais para despertar o brilho interior (Imagem: E.Va | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Sol entrará em Leão no dia 22 de julho. Com isso, a energia coletiva ganhará mais calor, criatividade e coragem para ocupar espaços com autenticidade. Regido pelo próprio Astro-Rei, o signo representa a expressão da identidade, da confiança, da generosidade e do prazer de viver. Esse período convida a reconhecer o próprio valor, fortalecer a autoestima e deixar de esconder talentos por medo do julgamento.

Independentemente do signo solar, todos podem aproveitar esse trânsito para despertar o brilho interior. Alguns rituais simples ajudam a alinhar essa frequência e potencializar as qualidades leoninas de forma equilibrada. Confira!

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1. Ritual da vela dourada para fortalecer a autoestima

Acenda uma vela dourada ou amarela em um local seguro e silencioso. Ao lado dela, coloque um espelho e um cristal como citrino, olho-de-tigre ou pirita. Olhe para o próprio reflexo durante alguns minutos e repita afirmações como:

“Eu reconheço o meu valor.”

“Minha luz ilumina o mundo sem apagar a de ninguém.”

“Sou digno(a) de receber amor, reconhecimento e prosperidade.”

Visualize uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo e imagine sua confiança crescendo a cada respiração. Ao final, agradeça a energia recebida.

2. Banho de ervas para despertar o brilho pessoal

As ervas e flores ligadas ao Sol ajudam a renovar a vitalidade e elevar a vibração.

Materiais

Calêndula

Camomila

Alecrim

Casca de laranja

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente as ervas. Deixe em infusão por alguns minutos, coe e espere amornar. Após o banho de higiene, despeje a preparação do pescoço para baixo, mentalizando que todo medo, insegurança e sentimento de inferioridade estão sendo substituídos por confiança, alegria e magnetismo.

A escrita ajuda a fortalecer a autoconfiança e direcionar a mente para aquilo que deseja manifestar (Imagem: dekazigzag | Shutterstock)

3. Escreva uma carta para o seu “eu” mais brilhante

Leão ensina que o reconhecimento começa de dentro para fora. Por isso, reserve alguns minutos para escrever uma carta como se fosse a versão mais confiante, realizada e feliz de si. Conte quais sonhos já foram conquistados, quais qualidades foram desenvolvidas e como você aprendeu a confiar mais na própria essência. Depois, leia essa carta em voz alta. Esse exercício ajuda a fortalecer a autoconfiança e direcionar a mente para aquilo que deseja manifestar.

4. Ative sua criatividade

A energia leonina floresce quando há espaço para a expressão. Por isso, escolha uma atividade criativa que desperte prazer, sem se preocupar com perfeição. Vale pintar, dançar, cantar, escrever, cozinhar, fotografar, montar um jardim ou até criar um projeto profissional. O importante é permitir que sua essência se manifeste de maneira espontânea, lembrando que criar também é uma forma de honrar a própria luz.

5. Pratique um ritual de gratidão ao Sol

Logo pela manhã ou durante o pôr do sol, fique alguns minutos em contato com a luz natural, sempre evitando olhar diretamente para o Sol. Respire profundamente e agradeça por tudo aquilo que faz seu coração vibrar: sua saúde, seus talentos, as pessoas que ama e as oportunidades que já conquistou. A gratidão amplia a frequência da abundância e fortalece a conexão com a energia solar, que simboliza vitalidade, consciência e propósito.