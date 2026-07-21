Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026

Para a terça-feira, o tarot revela iniciativas, aprendizados e reconhecimento, mas também lembra que toda conquista exige equilíbrio e maturidade. Enquanto algumas cartas apontam crescimento e prosperidade, outras pedem atenção aos conflitos e à comunicação. Será um dia para agir com inteligência, fortalecer os vínculos verdadeiros e confiar que cada experiência contribui para a evolução pessoal.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Cavaleiro de Espadas

O dia do ariano será marcado por movimento, decisões rápidas e muita determinação (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” mostra que o dia será marcado por movimento, decisões rápidas e muita determinação. No amor, evite agir por impulso para não criar conflitos desnecessários. Na carreira, sua coragem para defender ideias poderá abrir portas importantes. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de ansiedade e à necessidade de desacelerar em alguns momentos. Entre amigos, pense antes de falar para evitar mal-entendidos.

Touro O Hierofante

Relações do taurino construídas com respeito e confiança tenderão a se fortalecer (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” favorece a estabilidade, o aprendizado e o fortalecimento de valores importantes. No amor, relações construídas com respeito e confiança tenderão a se fortalecer. Na carreira, conselhos de pessoas experientes poderão fazer toda a diferença em uma decisão. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e disciplinada. Entre amigos, reencontros e conversas profundas fortalecerão vínculos duradouros.

Gêmeos Pajem de Ouros

Propostas, cursos ou projetos poderão abrir caminhos promissores para o futuro do geminiano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” anuncia novas oportunidades de crescimento e aprendizado. No amor, pequenos gestos de carinho aproximarão quem você ama; se estiver solteiro(a), isso será positivo para novos começos. Na carreira, propostas, cursos ou projetos poderão abrir caminhos promissores para o futuro. Sua saúde melhorará quando você investir em hábitos mais saudáveis e constantes. Entre amigos, uma parceria poderá render excelentes frutos nos próximos meses.

Câncer 5 de Ouros

Dividir sentimentos poderá fortalecer a relação do canceriano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” pede para não enfrentar os desafios sozinho(a). No amor, dividir sentimentos fortalecerá a relação, ajudando a superar momentos delicados. Na carreira, dificuldades passageiras poderão ser vencidas com planejamento e apoio. Sua saúde merecerá atenção especial, principalmente por causa do desgaste emocional provocado pelas preocupações. Entre amigos, permita-se aceitar a ajuda de quem realmente deseja o seu bem.

Leão 6 de Paus

O dia do leonino será de vitórias, reconhecimento e valorização do seu esforço (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” anuncia vitórias, reconhecimento e valorização do seu esforço. No amor, seu brilho pessoal fortalecerá a relação; se estiver solteiro(a), despertará novos interesses. Na carreira, conquistas importantes elevarão sua autoestima. Sua saúde ganhará mais disposição quando você celebrar suas realizações sem exageros. Entre amigos, o apoio e a admiração das pessoas próximas reforçarão sua confiança.

Virgem Pajem de Copas

O dia favorecerá boas notícias, sensibilidade e abertura para novas emoções ao virginiano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Copas”, o dia favorecerá boas notícias, sensibilidade e abertura para novas emoções. No amor, uma declaração, um convite ou um gesto inesperado poderá aquecer seu coração. Na carreira, sua criatividade e disposição para aprender favorecerão novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar também das emoções, e não apenas das responsabilidades. Entre amigos, conversas leves e sinceras renovarão sua energia.

Libra O Sol

O dia do libriano favorecerá a cumplicidade, a felicidade e o fortalecimento dos laços afetivos (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina seu caminho com alegria, prosperidade e confiança. No amor, o dia favorecerá a cumplicidade, a felicidade e o fortalecimento dos laços afetivos. Na carreira, seu talento será reconhecido e poderá render excelentes oportunidades. Sua saúde ganhará mais vitalidade e disposição para aproveitar a terça-feira. Entre amigos, encontros agradáveis e boas notícias tornarão o ambiente ainda mais positivo.

Escorpião Rainha de Paus

O charme do escorpiano aproximará pessoas especiais e fortalecerá a paixão na relação (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” destaca sua força, magnetismo e capacidade de liderança. No amor, seu charme aproximará pessoas especiais e fortalecerá a paixão na relação. Na carreira, sua iniciativa chamará atenção e poderá favorecer novos projetos. Sua saúde melhorará quando você canalizar sua energia para atividades que despertem entusiasmo. Entre amigos, sua confiança irá inspirar quem estiver ao seu redor.

Sagitário Ás de Ouros

Propostas financeiras, investimentos ou novos projetos tenderão a trazer bons resultados ao sagitariano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia novos começos e oportunidades de prosperidade. No amor, a relação ganhará mais segurança; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém com potencial para algo duradouro. Na carreira, propostas financeiras, investimentos ou novos projetos tenderão a trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você estabelecer uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, boas parcerias poderão abrir portas importantes.

Capricórnio Rei de Espadas

O dia favorecerá decisões inteligentes e planejamento estratégico ao capricorniano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

Segundo a carta “Rei de Espadas”, o dia favorecerá decisões inteligentes e planejamento estratégico. No amor, conversas maduras poderão resolver pendências e fortalecer a confiança. Na carreira, sua capacidade de análise ajudará a superar desafios importantes. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e evitar o excesso de cobranças. Entre amigos, seus conselhos serão valorizados pela clareza e objetividade.

Aquário 3 de Ouros

Parcerias e trocas de conhecimento favorecerão o desenvolvimento profissional do aquariano (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” indica crescimento por meio da colaboração e do trabalho em equipe. No amor, construir planos em conjunto fortalecerá os vínculos, aumentando a cumplicidade. Na carreira, parcerias e trocas de conhecimento favorecerão seu desenvolvimento profissional. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, pessoas com objetivos semelhantes poderão se tornar grandes aliadas.

Peixes 5 de Paus

A competitividade exigirá foco e inteligência do pisciano para destacar seus talentos profissionais (Imagem: starrynight02 | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” mostra que pequenos desafios servirão para fortalecer sua confiança. No amor, diferenças de opinião poderão ser resolvidas com diálogo e respeito. Na carreira, a competitividade exigirá foco e inteligência para destacar seus talentos. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de reservar momentos para relaxar. Entre amigos, evitar disputas por orgulho será a melhor escolha.