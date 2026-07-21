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4 livros para crianças que não gostam de ler

Especialista explica como incentivar o hábito da leitura e indica títulos para conquistar leitores desde a infância

Algumas histórias podem despertar a curiosidade e transformar a leitura em um hábito prazeroso (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Algumas histórias podem despertar a curiosidade e transformar a leitura em um hábito prazeroso (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Apesar do crescente debate sobre a importância da leitura, sobretudo durante a infância e a adolescência, uma parcela significativa da população brasileira ainda não incorporou os livros à rotina. Segundo a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró Livro (IPL) e pelo Ministério da Cultura, 53% dos brasileiros são considerados não leitores, dado que evidencia a necessidade de fortalecer a formação leitora.

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Esse cenário é resultado de diversos fatores, entre eles, a falta de gosto pela leitura comportamento que nem sempre está relacionado aos livros em si. Para Emily Stephano, editora pedagógica de literatura do grupo Multiverso das Letras, o desinteresse pode surgir da falta de contato com diferentes gêneros literários, da associação da leitura à obrigação escolar ou da ausência de incentivo no dia a dia da criança. 

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“Uma boa forma de pensar nisso é comparar com a comida: pode ser que você não goste de um sabor, mas goste de outros. Muitas vezes, o que falta é conhecer sabores novos. Existe uma variedade enorme de livros para experimentar e descobrir qual é o seu caminho dentro da leitura”, pontua.

Despertando o interesse pelos livros

Transformar a leitura em um momento compartilhado e saber como apresentar os livros são pontos-chave para driblar a resistência apresentada por algumas crianças e adolescentes. “Ler junto e conversar sobre a obra torna a leitura muito mais gostosa e interessante, mesmo que as crianças já sejam mais velhas e saibam ler sozinhas. Depois da leitura, vale ir além do ‘você gostou?’ e fazer perguntas como: ‘O que você gostaria de perguntar para quem escreveu esse livro?'”, explica Emily Stephano. 

A editora pedagógica destaca, ainda, que o humor costuma ser uma boa porta de entrada para novos leitores, já que histórias divertidas, surpreendentes e engraçadas agradam a diferentes faixas etárias.

Livros para crianças que não gostam de ler

Segundo Emily Stephano, mais do que considerar apenas a idade, é fundamental conhecer a criança e seus interesses, equilibrando o que lhe é confortável e o que representa um desafio, de modo que ela sinta que sua inteligência esteja sendo respeitada e valorizada. 

Com esse olhar em mente, a seleção de títulos a seguir busca justamente ampliar o repertório de “sabores” literários disponíveis para pequenos leitores em formação, unindo humor, ritmo e temas próximos ao universo infantil. As obras fazem parte do catálogo do grupo Multiverso das Letras, que reúne editoras dedicadas à literatura infantil e educativa no Brasil e tem como um de seus pilares a formação de novos leitores, por meio de conteúdos diversos, lúdicos e adequados às diferentes fases da infância.

A seguir, confira 4 livros para conquistar crianças de diferentes faixas etárias!

1. Adivinha quem é? Só vejo os pés!, de Maressa Manfre  Cantinela Editora (1+)

Capa de livro infantil ilustrada na cor verde. No centro, sobressai uma capivara castanha de braços abertos e olhar surpreso, cercada por folhagens tropicais. Na parte superior, lê-se o título em letras amarelas e verdes:
Adivinha quem é? Só vejo os pés! conquista as crianças com rimas, abas interativas e animais da fauna brasileira (Imagem: Reprodução digital | Cantinela Editora)

Um livro cheio de atrativos para crianças pequenas: o texto rimado dá um ritmo agradável à leitura; a brincadeira de adivinhar se repete; as abas transformam o livro em um objeto interativo; e os personagens são animais da fauna brasileira, incluindo a capivara, a queridinha do momento!

2. O velho da montanha, de Rute Cancela  Cantinela Editora (5+)

Capa de livro infantil mostrando as pernas e a cintura de um homem gigante de calça azul, camisa xadrez com suspensórios e galochas amarelas brilhantes. Entre as pernas abertas dele, avista-se ao fundo uma paisagem montanhosa com uma casa pequena sob o céu noturno. O título
O velho da montanha transforma uma história de suspense em diversão, com humor e uma narrativa que também pode ser cantada (Imagem: Reprodução digital | Cantinela Editora)

Era para ser uma história de dar medo, mas acaba provocando risadas! A cada descrição do temido velho da montanha, as crianças podem tentar descobrir o que é verdade e o que é invenção. Além disso, há uma versão cantada da história, perfeita para decorar e brincar.

3. O lobo de cueca, de Wilfrid Lupano  Editora Via Lúdica (10+)

Capa de livro ilustrada em tons de azul. Um lobo preto magro e expressivo, com olhos arregalados e focinho comprido, aparece correndo pelo lado esquerdo. Ao centro, destaca-se o título
O Lobo de cueca aproxima as crianças da leitura com HQs cheias de humor, surpresas e aventuras (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica)

As histórias em quadrinhos são ótimas para aproximar as crianças da leitura, desenvolvendo também a habilidade de ler as narrativas visuais. O Lobo de cueca é uma HQ diferente, nem sempre dividida em quadros, mas cheia de surpresas e de bom humor! Por ser uma coleção com vários volumes, estimula a leitura para descobrir novas histórias a cada lançamento.

4. Vovó Frida, Frango e Fritz, de Michael Roher  Editora Via Lúdica (12+)

Capa de livro em fundo bege com traços finos de desenho infantil. No centro, uma senhora idosa com vestido florido rosa planta bananeira de cabeça para baixo. Ao lado dela, há um garotinho sorrindo, uma planta em um vaso e um pequeno passarinho em cima da moldura do título, onde se lê
 Vovó Frida, Frango e Fritz reúne histórias divertidas sobre família, escola e amizade que conquistam os leitores maiores (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Lúdica)

As histórias envolvendo momentos com amigos e família, acontecimentos na escola, lições de casa e passeios criam conexão com os leitores maiores. O livro é composto por várias histórias curtas e muito divertidas, ideais para ler um pouquinho a cada dia e sentir orgulho de concluir a leitura de um livro com mais de 100 páginas.

Por Amanda Prado

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    Por Redação EdiCase
    postado em 21/07/2026 12:38
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