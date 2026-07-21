InícioRevista do Correio
Culinária

Almoço saudável: 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina C

Veja como utilizar ingredientes ricos no nutriente para manter a boa imunidade durante o inverno

Frango com molho agridoce de laranja (Imagem: pada smith stockphoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Frango com molho agridoce de laranja (Imagem: pada smith stockphoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A vitamina C é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo, pois participa do fortalecimento do sistema imunológico. Durante o inverno, quando gripes e resfriados se tornam mais frequentes, manter uma ingestão adequada desse nutriente pode ajudar o corpo a responder melhor às infecções. Além de consumir frutas e vegetais ricos em vitamina C, também é possível incluir esse nutriente na alimentação por meio de receitas saborosas e práticas. Confira!

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

1. Frango com molho agridoce de laranja

Ingredientes

Frango

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Molho de laranja

  • Suco de 2 laranjas
  • Raspas de 1 laranja
  • 1 colher de sopa de molho tamari
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água
  • 1 colher de chá de vinagre de maçã
  • Gergelim torrado, cebolinha picada e fatias de laranja para finalizar

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com o alho, a páprica defumada, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe e deixe marinar por 20 minutos. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o frango até ficar cozido e levemente caramelizado por fora. Retire e reserve.

Molho de laranja

Na mesma frigideira do frango, adicione o molho tamari, o mel e o vinagre de maçã e misture. Leve ao fogo baixo e, quando começar a ferver, acrescente o amido de milho dissolvido em água. Mexa até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo, junte o suco e as raspas de laranja e mexa para incorporar. Volte o frango para a frigideira e envolva todos os pedaços no molho. Finalize com gergelim torrado e cebolinha picada. Sirva decorado com as fatias de laranja.

2. Tilápia assada com tomate, pimentão e limão

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia
  • 2 tomates sem sementes e cortados em rodelas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés por 4 minutos de cada lado. Retire e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue os tomates e o pimentão por 2 minutos, mexendo delicadamente. Desligue o fogo e disponha os legumes sobre os filés. Sirva em seguida.

3. Salada de alface com abacate e kiwi

Ingredientes

  • 1 maço de alface-americana
  • Polpa de 1 abacate cortada em cubos
  • 2 kiwis descascados e cortados em cubos
  • 1/2 pepino japonês fatiado
  • 2 colheres de sopa de sementes de abóbora
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, distribua as folhas de alface-americana e acrescente o abacate, o kiwi e o pepino japonês. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Finalize com as sementes de abóbora e sirva em seguida.

Frigideira preta com arroz com brócolis
Arroz com brócolis (Imagem: Ingrid Balabanova | Shutterstock)

4. Arroz com brócolis

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 1 maço de brócolis (apenas os floretes e parte dos talos macios)
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Cozinhe o brócolis no vapor ou em água fervente por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até ficar macio e com a cor bem verde. Escorra e pulse rapidamente no processador, sem transformar em purê. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola (até ficar transparente. Acrescente o alho e doure levemente. Junte o brócolis, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 2 a 3 minutos. Adicione o arroz cozido e misture delicadamente até que os grãos fiquem envolvidos pelo brócolis e bem aquecidos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

5. Salada morna de espinafre com grão-de-Bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque o tomate e refogue por mais 2 minutos até começar a amolecer. Adicione o espinafre e misture até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o grão-de-bico e misture bem para aquecer, mantendo em fogo médio por mais 2 a 3 minutos. Desligue o fogo, regue com 1 colher de sopa de azeite e o suco de limão. Misture para incorporar. Sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 21/07/2026 13:22
    SIGA
    x