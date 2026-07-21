Almoço saudável: 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina C

A vitamina C é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo, pois participa do fortalecimento do sistema imunológico. Durante o inverno, quando gripes e resfriados se tornam mais frequentes, manter uma ingestão adequada desse nutriente pode ajudar o corpo a responder melhor às infecções. Além de consumir frutas e vegetais ricos em vitamina C, também é possível incluir esse nutriente na alimentação por meio de receitas saborosas e práticas. Confira!

1. Frango com molho agridoce de laranja

Ingredientes

Frango

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500 g de peito de frango cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Molho de laranja

Suco de 2 laranjas

Raspas de 1 laranja

1 colher de sopa de molho tamari

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

1 colher de chá de vinagre de maçã

Gergelim torrado, cebolinha picada e fatias de laranja para finalizar

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com o alho, a páprica defumada, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe e deixe marinar por 20 minutos. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o frango até ficar cozido e levemente caramelizado por fora. Retire e reserve.

Molho de laranja

Na mesma frigideira do frango, adicione o molho tamari, o mel e o vinagre de maçã e misture. Leve ao fogo baixo e, quando começar a ferver, acrescente o amido de milho dissolvido em água. Mexa até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo, junte o suco e as raspas de laranja e mexa para incorporar. Volte o frango para a frigideira e envolva todos os pedaços no molho. Finalize com gergelim torrado e cebolinha picada. Sirva decorado com as fatias de laranja.

2. Tilápia assada com tomate, pimentão e limão

Ingredientes

4 filés de tilápia

2 tomates sem sementes e cortados em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés por 4 minutos de cada lado. Retire e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue os tomates e o pimentão por 2 minutos, mexendo delicadamente. Desligue o fogo e disponha os legumes sobre os filés. Sirva em seguida.

3. Salada de alface com abacate e kiwi

Ingredientes

1 maço de alface-americana

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

2 kiwis descascados e cortados em cubos

descascados e cortados em cubos 1/2 pepino japonês fatiado

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, distribua as folhas de alface-americana e acrescente o abacate, o kiwi e o pepino japonês. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Finalize com as sementes de abóbora e sirva em seguida.

Arroz com brócolis (Imagem: Ingrid Balabanova | Shutterstock)

4. Arroz com brócolis

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz branco cozido

1 maço de brócolis (apenas os floretes e parte dos talos macios)

e parte dos talos macios) 2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Cozinhe o brócolis no vapor ou em água fervente por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até ficar macio e com a cor bem verde. Escorra e pulse rapidamente no processador, sem transformar em purê. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola (até ficar transparente. Acrescente o alho e doure levemente. Junte o brócolis, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 2 a 3 minutos. Adicione o arroz cozido e misture delicadamente até que os grãos fiquem envolvidos pelo brócolis e bem aquecidos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

5. Salada morna de espinafre com grão-de-Bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de espinafre picado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 tomate picado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque o tomate e refogue por mais 2 minutos até começar a amolecer. Adicione o espinafre e misture até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o grão-de-bico e misture bem para aquecer, mantendo em fogo médio por mais 2 a 3 minutos. Desligue o fogo, regue com 1 colher de sopa de azeite e o suco de limão. Misture para incorporar. Sirva em seguida.