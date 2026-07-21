Planeta regente de Leão: veja como o Sol influencia os nativos

Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta na vida (Imagem: chechivalorsa| Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O planeta regente, na astrologia, é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, valores, motivações e a forma como cada pessoa enxerga o mundo. Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta na vida cotidiana. O regente de Leão, por exemplo, é o Sol.

“Na astrologia, o Sol representa a essência, a identidade, a força vital e a consciência de quem somos. É ele que simboliza nossa capacidade de criar, expressar talentos, desenvolver autoconfiança e ocupar nosso lugar no mundo”, explica a astróloga Thaís Mariano.

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Influência do Sol em Leão

Assim como o Sol ocupa o centro do Sistema Solar, o signo de Leão possui uma natureza voltada para a expansão e centralização. Além disso, ambos possuem a capacidade de iluminar. De acordo com a astróloga, o propósito dos leoninos é permitir que a sua luz interior se manifeste de forma autêntica.

O Astro-Rei também está associado ao coração, tanto no sentido físico quanto simbólico. “Por isso, os leoninos costumam agir movidos pela generosidade, pela paixão e pelo desejo de viver intensamente. Quando estão conectados com a sua melhor versão, demonstram coragem, entusiasmo, criatividade, lealdade e uma capacidade natural de motivar quem está ao seu redor”, analisa Thaís Mariano.

Os leoninos podem se tornar orgulhosos se as energias do Sol e do signo estiverem em desequilíbrio (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock)

Perigo das energias em desequilíbrio

Quando as energias do Sol e do signo de Leão estão em desequilíbrio, os leoninos podem se tornar orgulhosos, não aceitando críticas ou exigindo reconhecimento constante. “O aprendizado de Leão é compreender que o brilho verdadeiro não diminui quando compartilhado. Pelo contrário, quanto mais inspira, acolhe e incentiva o crescimento das outras pessoas, mais a sua luz se fortalece”, finaliza a astróloga.