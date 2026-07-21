5 rituais de prosperidade para fazer na Lua Crescente

A Lua Crescente é um convite para expandir, fortalecer e dar continuidade aos projetos iniciados. Essa fase representa crescimento, ação e desenvolvimento, tornando-se um excelente momento para realizar rituais voltados à prosperidade financeira, à abundância e à abertura de caminhos. Mais do que esperar resultados imediatos, a energia do período favorece atitudes que cultivam o sucesso de forma consistente.

A seguir, veja 5 rituais simples para aproveitar as energias da Lua Crescente!

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1. Acenda uma vela verde para atrair abundância

A cor verde está ligada ao crescimento, à prosperidade e à expansão. Durante a noite da Lua Crescente, acenda uma vela verde em um local seguro e faça uma oração ou mentalização voltada aos seus objetivos financeiros. Enquanto a chama permanece acesa, visualize seus projetos prosperando, novas oportunidades surgindo e sua vida financeira se fortalecendo. O mais importante é alimentar sentimentos de confiança e gratidão.

2. Monte um pote da prosperidade

Separe um pequeno recipiente de vidro e coloque dentro dele ingredientes tradicionalmente associados à fartura, como arroz, canela em pau, folhas de louro, anis-estrelado e algumas moedas. Enquanto adiciona cada elemento, declare em voz alta aquilo que deseja expandir: mais clientes, crescimento profissional, aumento de renda ou estabilidade financeira. Deixe o pote em um local limpo e organizado da casa, renovando seus ingredientes sempre que sentir necessidade.

3. Faça um banho de canela e louro

Após seu banho habitual, prepare uma infusão com canela em pau e folhas de louro. Espere a mistura amornar e despeje do pescoço para baixo, mentalizando a chegada de prosperidade, reconhecimento e abertura de caminhos. Enquanto realiza o banho, visualize as preocupações financeiras sendo levadas embora e abrindo espaço para uma nova energia de crescimento e confiança.

Colocar os objetivos no papel ajuda a manter o foco no que se deseja conquistar (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

4. Escreva suas metas como se já fossem realidade

A Lua Crescente favorece a concretização dos sonhos por meio da ação consciente. Em uma folha de papel, escreva seus objetivos utilizando frases no presente, como: “recebo oportunidades alinhadas aos meus talentos”, “minha renda cresce de forma constante” ou “meus projetos prosperam com facilidade”. Leia esse texto durante alguns dias, especialmente à noite, mantendo o foco nas atitudes capazes de transformar essas intenções em realidade.

5. Organize sua carteira e seus espaços

A prosperidade também está relacionada ao fluxo de energia. Aproveite a Lua Crescente para organizar sua carteira, eliminar papéis desnecessários, guardar as notas de forma ordenada e limpar o ambiente onde trabalha. Um espaço organizado simboliza abertura para receber novas oportunidades. Ao finalizar, agradeça por tudo o que já conquistou e reafirme sua disposição para construir uma relação cada vez mais saudável com o dinheiro.

Prosperidade nasce da intenção e da ação

Os rituais realizados na Lua Crescente funcionam como práticas simbólicas que ajudam a fortalecer o foco, a disciplina e a conexão com seus objetivos. Independentemente da crença de cada pessoa, essa fase lunar convida a agir com confiança, cultivar hábitos positivos e manter a mente aberta para reconhecer as oportunidades que surgem ao longo do caminho. Quando intenção e ação caminham juntas, a prosperidade encontra terreno fértil para crescer.