Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026

Para os apaixonados por filmes, esta quinta-feira chega com várias novidades ao cinema. Entre os destaques da semana, estão produções que exploram diferentes gêneros e apresentam histórias marcadas por aventuras, desafios pessoais, novas descobertas e reflexões sobre a vida em sociedade. Com opções para diferentes gostos e idades, as estreias prometem levar o público a experiências únicas nas telonas.

Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 23 de julho!

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1. Marsupilami: Confusão a Bordo

Em Marsupilami: Confusão a Bordo, David enfrenta uma grande confusão ao transportar uma rara criatura durante um cruzeiro (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

No filme Marsupilami: Confusão a Bordo, David aceita participar de um esquema para salvar o emprego no zoológico: transportar um pacote misterioso vindo da América do Sul. Para cumprir a missão, ele embarca em um cruzeiro ao lado da ex-namorada Tess, do filho Leo e do colega atrapalhado Stéphane, responsável por levar a encomenda. No entanto, tudo sai do controle quando Stéphane abre acidentalmente o pacote e descobre um bebê marsupilami. A partir desse momento, a criatura se torna o centro das atenções na embarcação, desencadeando uma sequência de situações caóticas.

2. Futuro Futuro

No filme Futuro Futuro, K busca sua identidade em um futuro marcado pela inteligência artificial e uma nova síndrome (Imagem: Reprodução digital | Cajuína Audiovisual)

Futuro Futuro é um filme brasileiro de ficção científica dirigido por Davi Pretto e ambientado em um futuro próximo, no qual os avanços da inteligência artificial coexistem com o surgimento de uma nova síndrome neurológica. A trama acompanha K, um homem de 40 anos que perdeu completamente a memória e é acolhido por um clickworker solitário de 60 anos na região mais empobrecida e chuvosa de uma cidade.

Após utilizar um dispositivo de inteligência artificial altamente viciante durante um curso voltado para pessoas com a síndrome, ele embarca em uma jornada marcada por acontecimentos trágicos. Enquanto tenta compreender a própria condição e o mundo ao seu redor, ele busca encontrar um sentido para a própria existência e descobrir qual é o seu lugar em uma sociedade transformada pela tecnologia. O filme está disponível apenas em alguns cinemas.

3. Pequenas Criaturas

“Pequenas Criaturas” mostra Helena e os filhos enfrentando os desafios de recomeçar a vida em Brasília nos anos 1980 (Imagem: Reprodução digital | Bananeira Filmes e Filmes do Estação)

O longa brasileiro Pequenas Criaturas acompanha Helena, personagem interpretada por Carolina Dieckmann, e seus dois filhos durante a mudança para Brasília, em 1986, período em que o Brasil vivia os primeiros passos da redemocratização. Enquanto o marido viaja a trabalho, a família precisa se adaptar à rotina na capital em construção, cercada por pessoas vindas de diferentes regiões do país em busca de um novo começo. Em meio às transformações e às incertezas da nova realidade, Helena e os filhos enfrentam os desafios de reconstruir a própria vida em um lugar completamente novo.

4. Mil Luas

No longa Mil Luas, Chiara encara uma nova fase da vida após decidir vender o restaurante que construiu (Imagem: Reprodução digital | Elo Studios)

Em Mil Luas, Chiara, uma imigrante italiana de 80 anos, toma a difícil decisão de vender o restaurante que dedicou anos para construir, acreditando que essa escolha pode proporcionar um futuro melhor para a filha. O encerramento desse ciclo leva a protagonista a rever a própria trajetória e a encarar uma fase completamente diferente.

A partir dessa perda, Chiara embarca em uma jornada de liberdade e recomeço, redescobrindo sua autonomia e reafirmando o desejo de conduzir a própria vida. Ao analisar essa transformação, o filme retrata a velhice como um período de novas possibilidades, mostrando que sempre é possível escolher novos caminhos e construir um novo capítulo da própria história.

5. Sia: Nostalgic For The Present

Em Sia: Nostalgic For The Present, a cantora transforma seus sucessos em um espetáculo visual com performances e coreografias (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing)

No filme-concerto Sia: Nostalgic For The Present, a cantora apresenta um espetáculo que une música, dança e cinema em uma proposta diferente dos shows tradicionais. A produção reúne interpretações vocais, coreografias e performances registradas de forma cinematográfica para construir uma narrativa inspirada nas canções. Sem depender de diálogos, a obra explora sentimentos como amor, vulnerabilidade, solidão, liberdade e esperança por meio da combinação entre som, movimento e imagem.