Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/07/2026

A energia do dia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, o tarot convida a encontrar equilíbrio entre emoção e razão. Algumas cartas apontam oportunidades de crescimento, estabilidade e novos começos, enquanto outras alertam para excessos, ilusões e a necessidade de fazer escolhas conscientes. A energia favorecerá quem agir com maturidade, confiança e disposição para construir relações e projetos sólidos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Os Enamorados

Para o ariano, será um bom dia para fortalecer relacionamentos e tomar decisões importantes com confiança (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta Os Enamorados destaca a importância das escolhas e da sinceridade nos relacionamentos. No amor, o dia favorecerá o fortalecimento dos laços e das decisões tomadas em conjunto; se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, parcerias e alianças estratégicas impulsionarão seus projetos. Sua saúde tenderá a melhorar quando você equilibrar razão e emoção. Entre amigos, vínculos verdadeiros se fortalecerão por meio da confiança e do diálogo.

Touro 4 de Ouros

O taurino precisará desapegar do excesso de controle para aproveitar novas oportunidades (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta 4 de Ouros pede atenção ao excesso de controle e ao apego. No amor, demonstrar mais afeto e flexibilidade fortalecerá a relação. Na carreira, sua organização favorecerá a estabilidade financeira, desde que você também esteja aberto(a) a novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você evitar acumular tensões e preocupações. Entre amigos, compartilhar mais e confiar nas pessoas certas tornará os relacionamentos mais leves.

Gêmeos Ás de Espadas

Conversas sinceras e boas ideias ajudarão o geminiano a resolver pendências e abrir novos caminhos (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas anuncia clareza, boas ideias e decisões importantes. No amor, conversas sinceras poderão resolver mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, sua inteligência e comunicação favorecerão novos projetos e oportunidades. Sua saúde tenderá a melhorar quando você organizar os pensamentos e reduzir a ansiedade. Entre amigos, um diálogo franco poderá esclarecer situações pendentes.

Câncer O Imperador

A disciplina e o comprometimento do canceriano favorecerão o reconhecimento e a estabilidade (Imagem: judyjump | Shutterstock)

Segundo a carta O Imperador, o dia favorecerá estabilidade, disciplina e segurança. No amor, a relação se fortalecerá por meio do compromisso e da confiança. Na carreira, sua postura firme e organizada poderá render reconhecimento e novas responsabilidades. Sua saúde irá melhorar quando você mantiver uma rotina equilibrada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua capacidade de orientar e apoiar será bastante valorizada.

Leão Ás de Ouros

O dia do leonino trará boas oportunidades de crescimento, prosperidade e novas conquistas (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta Ás de Ouros anuncia excelentes oportunidades de crescimento e prosperidade. No amor, a relação ganhará mais estabilidade; se estiver solteiro(a), poderá iniciar uma conexão promissora. Na carreira, novos projetos ou propostas financeiras terão grande potencial de sucesso. Sua saúde tenderá a melhorar quando você cuidar da alimentação e estabelecer hábitos consistentes. Entre amigos, uma parceria inesperada poderá abrir portas importantes.

Virgem 7 de Copas

Para o virginiano, será importante manter o foco, agir com discernimento e evitar expectativas irreais (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta 7 de Copas mostra muitas possibilidades, mas pede discernimento para escolher o melhor caminho. No amor, será importante evitar criar expectativas irreais e procurar observar as atitudes antes de tomar decisões. Na carreira, novas oportunidades surgirão, porém será essencial manter o foco para não dispersar a sua energia. Sua saúde melhorará quando você organizar a mente e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ajudará a enxergar tudo com mais clareza.

Libra 2 de Ouros

O dia do libriano favorecerá o equilíbrio entre responsabilidades e relacionamentos (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros indica um dia de adaptação e equilíbrio entre diferentes responsabilidades. No amor, conciliar a rotina e a vida afetiva fortalecerá os vínculos. Na carreira, sua habilidade para lidar com várias tarefas ao mesmo tempo será um diferencial. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e administrar melhor o seu tempo. Entre amigos, a flexibilidade e o bom humor tornarão os encontros mais agradáveis.

Escorpião O Diabo

Será necessário o escorpiano controlar os excessos e buscar atitudes mais saudáveis (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta O Diabo pede atenção aos excessos, aos apegos e aos comportamentos repetitivos. No amor, será importante identificar relações ou atitudes que limitam a sua felicidade. Na carreira, evite agir apenas pela ambição ou pelo impulso. Sua saúde melhorará quando você buscar equilíbrio e romper hábitos prejudiciais. Entre amigos, procure aproximar-se de quem incentiva o seu crescimento e afastar-se de influências negativas.

Sagitário 10 de Copas

Para o sagitariano, haverá mais harmonia, felicidade e apoio das pessoas ao seu redor (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta 10 de Copas anuncia felicidade, harmonia e realização nos relacionamentos. No amor, o dia favorecerá momentos de cumplicidade, alegria e fortalecimento da vida a dois. Na carreira, o apoio das pessoas ao seu redor contribuirá para novas conquistas. Sua saúde melhorará quando você valorizar o descanso e a convivência. Entre amigos, encontros especiais renovarão a sua energia, reforçando o sentimento de pertencimento.

Capricórnio Cavaleiro de Copas

Para o capricorniano, o romantismo, a sensibilidade e as boas oportunidades estarão em destaque (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas traz romantismo, sensibilidade e boas notícias. No amor, declarações, convites ou reencontros prometem aquecer o coração. Na carreira, sua diplomacia facilitará negociações e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você dedicar mais atenção às emoções e buscar momentos de leveza. Entre amigos, conversas sinceras fortalecerão laços importantes.

Aquário Pajem de Espadas

A comunicação e a vontade de aprender abrirão novos caminhos para o aquariano (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas favorece a curiosidade, o aprendizado e as novas ideias. No amor, a comunicação será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, sua vontade de aprender abrirá portas para novos projetos. Sua saúde melhorará quando você desacelerar a mente e evitar o excesso de informações. Entre amigos, as trocas de experiências serão enriquecedoras e inspiradoras.

Peixes A Temperança

O equilíbrio, a paciência e a compreensão favorecerão todas as áreas da vida do pisciano (Imagem: judyjump | Shutterstock)

A carta A Temperança anuncia equilíbrio, serenidade e harmonia em todas as áreas da vida. No amor, o diálogo e a compreensão poderão fortalecer a relação e aproximar ainda mais quem se ama. Na carreira, sua paciência ajudará a conquistar resultados consistentes. Sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e da mente. Entre amigos, sua capacidade de acolher e promover a paz fará toda a diferença.