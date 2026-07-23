Brow lamination: como o efeito de sobrancelhas alinhadas ganhou uma versão mais prática na maquiagem 

Se há alguns anos conquistar o efeito de sobrancelhas alinhadas significava recorrer ao brow lamination feito em salão ou improvisar soluções descomplicadas em casa, hoje ficou muito mais simples reproduzir esse visual. A estética continua em alta basta olhar para o TikTok, em que as hashtags #browlamination e #soapbrows já ultrapassam 5 bilhões de visualizações , mas produtos específicos como os géis de sobrancelhas passaram a entregar o mesmo efeito em poucos minutos, sem a necessidade de um procedimento e com a liberdade de mudar o estilo sempre que quiser.

Antes desse tipo de maquiagem ganhar espaço no nécessaire, quem queria conquistar o efeito precisava improvisar produtos nem sempre seguros ou desenvolvidos para essa finalidade. A técnica conhecida como soap brows, por exemplo, popularizou o uso de sabonete em barra para manter os fios penteados para cima, enquanto outras pessoas apostavam em gel de cabelo e até cola em bastão para conquistar a fixação desejada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o maquiador oficial da Dailus, Cleiton Carter, apesar de essas alternativas terem ajudado a popularizar o visual, elas não são recomendadas. “Produtos não formulados para essa área podem não entregar conforto e segurança necessários, especialmente por ser uma região próxima aos olhos, alerta.

Fios alinhados com praticidade e segurança

Felizmente, a popularização do brow lamination impulsionou a indústria de maquiagem a criar soluções para quem queria conquistar esse visual com mais praticidade e segurança. Segundo Cleiton Carter, essa evolução trouxe novas possibilidades para reproduzir o acabamento de fios alinhados.

“Quando a tendência começou a ganhar força, não existiam opções específicas no mercado. Hoje, os géis para sobrancelhas entregam alta fixação e conforto, permitindo criar o visual alinhado sem deixar os fios rígidos ou artificiais”, diz.

Outra opção para quem busca esse visual é o brow lamination profissional. No entanto, por exigir manutenção periódica e alguns cuidados específicos, a maquiagem ganhou espaço entre quem prefere conquistar o acabamento de forma flexível. Com os produtos certos, é possível apostar em sobrancelhas bem alinhadas em um dia e, no outro, escolher um visual mais natural, acompanhando o estilo ou a ocasião.

Para criar o efeito de brow lamination, o ideal é aplicar o gel no sentido natural dos fios (Imagem: Parilov | Shutterstock)

Criando o efeito de brow lamination

O segredo para conquistar o efeito com maquiagem, segundo Cleiton Carter, vai além da escolha de um bom produto: “O ideal é aplicar o gel acompanhando o sentido natural dos fios e, em seguida, penteá-los delicadamente para cima antes que o produto seque. Esse movimento ajuda a dar volume, valoriza o desenho da sobrancelha e ainda cria a impressão de fios mais cheios, sem deixar o acabamento rígido ou artificial.”

Para quem tem falhas ou deseja um efeito ainda mais definido, vale apostar também em maquiagens de preenchimento. Lápis, lapiseiras e sombras específicas ajudam a criar a sensação de maior volume, principalmente em áreas com menor concentração de fios. A dica é preencher primeiro as regiões com falhas, usando movimentos leves que imitem o desenho dos fios, e finalizar com o gel para alinhar e fixar a sobrancelha, acompanhando a rotina do começo ao fim.

Por Caroline Amorim