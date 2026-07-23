10 livros de ficção, romance e fantasia para todos os gostos

Talvez as metas de leitura feitas para 2026 tenham ficado para depois, mas o segundo semestre é um ótimo momento para retomá-las ou, pelo menos, para adaptá-las para seu contexto atual. Ainda há tempo para conhecer muitas histórias emocionantes e retomar o costume de ler.

Por isso, preparamos uma lista com 10 sugestões de livros para incentivar o hábito da leitura. Com fantasia, suspense, romance e ficção histórica, cada indicação é uma oportunidade para expandir horizontes e redescobrir a diversão de ler. Confira!

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1. marIAna A consciência artificial

Em “marIAna A consciência artificial”, a tecnologia se torna uma ameaça quando o controle começa a escapar das mãos de seu criador (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Talitha Andrade apresenta um thriller psicológico sobre poder, controle e dependência. A história acompanha Roberto Moreira, um bilionário que vive em uma mansão administrada por uma agente autônoma criada por ele. Quando essa relação começa a sair do controle, o suspense cresce e revela os riscos de entregar cada vez mais espaço às tecnologias presentes no cotidiano.

2. Cem anos depois

“Cem anos depois” leva um grupo de pesquisadores à Transilvânia em busca da verdade por trás do mito de Drácula (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books POD)

Este livro de Deyse O. S. expande o universo criado por Bram Stoker ao narrar a jornada de um grupo de pesquisadores da Noruega que recebe uma missão inusitada: viajar à Romênia em busca de informações e artefatos relacionados ao Conde Drácula. Os arqueólogos, antropólogos e historiadores convocados aceitam a tarefa com ceticismo, porém, um século depois da possível morte do vampiro mais famoso do mundo, eles partem para a Vila das Brumas, na região da Transilvânia, em busca de respostas para o mito.

3. Cinzas do futuro

Em “Cinzas do futuro”, uma distopia mostra como tecnologia e desigualdade podem moldar um futuro preocupante (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

O escritor e médico Paulo Alexandre Negreiros de Andrade apresenta uma sociedade em que os avanços tecnológicos, quando concentrados nas mãos de grupos sem responsabilidade ética, tornam-se instrumentos de dominação e destruição. Nesta distopia, o autor reflete sobre os impactos dos avanços tecnológicos e do aumento da desigualdade social da população no futuro. Por meio de elementos presentes no cotidiano, destaca a urgência de repensar os modos de vida no planeta.

4. Crônicas das brumas densas

Em “Crônicas das brumas densas”, um soldado desafia o próprio destino ao escolher proteger duas crianças em vez de obedecer às ordens do império (Imagem: Reprodução digital | Editora Dialética)

Valek é o soldado modelo do Império de Tharos. Protagonista da fantasia sombria escrita por Rafael Mininel, ele foi treinado para obedecer sem questionar. A ruptura com o sistema começa quando ele se depara com uma menina e um menino de três e sete anos, respectivamente, que estão encolhidos sob uma mesa em um casebre. Movido pela urgência de salvá-los, Valek descumpre seu comando. Com uma mitologia própria, o livro apresenta um universo regido por forças metafísicas diferentes.

5. Cora Curiosa

Em “Cora Curiosa”, uma investigação divertida leva uma menina a descobrir muito mais do que um presente escondido (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Filha de espiões, uma menina prestes a completar 10 anos embarca em uma divertida investigação para encontrar o presente de aniversário escondido pelos pais. Entre pistas, enigmas e teorias improváveis, ela também descobre segredos sobre a própria história. Escrita por Janaina Tokitaka e ilustrada por Arthur Ortega, a obra celebra a curiosidade, a amizade, o pensamento crítico e a coragem de fazer perguntas.

6. Viagem além da realidade

Em “Viagem além da realidade”, um adolescente atravessa diferentes dimensões enquanto tenta superar o luto e desvendar um grande mistério (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

O livro escrito por Ivy Pase apresenta Daniel Hass, um adolescente solitário que enfrenta o luto da morte dos pais e tenta encontrar uma forma de curar as próprias feridas até que acorda em um universo paralelo. Nesta nova dimensão, ele é um homem de 34 anos que luta para descobrir o que ocorreu com a menina Lily. Ao atravessar essas duas realidades, o personagem imerge em uma aventura que envolve os planos nefastos de inimigos poderosos, viagens no tempo e experimentos científicos.

7. Qual a chance?

“Qual a chance?” acompanha o encontro improvável entre uma escritora e um ator, mostrando como conexões inesperadas podem transformar vidas (Imagem: Reprodução digital | Editora Amore)

Um encontro inesperado entre uma escritora e um ator de cinema coloca fama, redes sociais e saúde mental no centro da história. Publicado pela AMORE, o novo romance da best-seller Kate Dramis acompanha uma protagonista com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) que enfrenta bloqueio criativo, síndrome da impostora e a pressão das expectativas enquanto descobre que conexões verdadeiras podem transformar a forma como enxergamos a nós mesmos e o próprio sucesso.

8. O Velho Sábio e a verdadeira riqueza

Em “O Velho Sábio e a verdadeira riqueza”, uma jornada em busca de fortuna revela que os maiores tesouros estão nas escolhas e nos valores de cada pessoa (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Mateus parte em busca de riqueza. Leva consigo moedas, sonhos e uma promessa feita ao pai. No caminho, encontra cidades brilhantes, mas também quedas dolorosas. É então que conhece o Velho Sábio e se depara com uma estrada que vai mudar seu destino para sempre. Nessa missão, Mateus descobre que o maior investimento não está no ouro, mas no caráter. Escrita por Manassés Carloto, esta história traz lições valiosas sobre propósito, legado, sucesso e alteridade.

9. O império ameaçado

“O império ameaçado” mistura acontecimentos históricos e ficção para retratar os desafios enfrentados durante a queda do Império Romano (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Com mais de 35 anos dedicados ao ensino de História, Marcos Valer estreia na ficção ao transformar a queda do Império Romano em uma saga que combina fatos históricos, filosofia, romance e fantasia. Publicado pela Citadel Editora, esta ficção acompanha personagens cujos destinos se cruzam em meio ao colapso de uma civilização, refletindo sobre poder, intolerância, preservação do conhecimento e os desafios enfrentados por sociedades em tempos de crise.

10. Con Te Partirò Grandes amores não acabam quando terminam

“Con Te Partirò Grandes amores não acabam quando terminam” mostra como algumas lembranças resistem ao tempo e permanecem vivas (Imagem: Reprodução digital | Editora Dialética)

Edson Vincent Posterggart apresenta uma autoficção sensível sobre o luto amoroso. A história acompanha Ludwing Bertholez, que, quase 30 anos depois de perder seu primeiro amor, continua atravessado pelas lembranças de Ceciliê Menaggen. Entre reencontros, recordações e reflexões filosóficas, o romance questiona a ideia de que o tempo apaga grandes sentimentos e convida o leitor a pensar sobre como algumas histórias deixam de existir na realidade, mas permanecem vivas naquilo que somos.

Por Clara Menezes