Perfumaria masculina ganha espaço na rotina e na construção da identidade

Os perfumes masculinos acompanham uma nova forma de cuidar da imagem e da identidade (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O perfume masculino deixou de ser apenas um item de cuidado pessoal e passou a ocupar um papel de destaque na construção da identidade. Assim como roupas, cabelo e outros elementos de estilo ajudam a comunicar personalidade, as fragrâncias também passaram a representar preferências, momentos e diferentes versões de cada homem.

Esse movimento reflete uma transformação no comportamento de consumo. O perfume deixou de ser associado apenas a presentes em datas comemorativas e passou a integrar a rotina de autocuidado dos homens. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por conhecer diferentes famílias olfativas, ingredientes e marcas, ampliando as possibilidades de escolha e tornando a perfumaria uma forma de expressão pessoal.

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Para Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa, as redes sociais democratizaram o acesso ao universo da perfumaria e despertaram o interesse dos consumidores por conceitos que antes estavam restritos aos especialistas.

“Com um consumidor cada vez mais exigente e informado, o mercado precisou repensar a forma de desenvolver suas fragrâncias. Hoje, o público já conhece conceitos como notas de saída, fixação e projeção, e entende que existe uma fragrância ideal para cada ocasião e momento do dia”, explica.

Durante décadas, a perfumaria masculina foi marcada por escolhas mais tradicionais, concentradas principalmente em fragrâncias cítricas, amadeiradas e frescas. Hoje, o consumidor busca perfumes capazes de expressar personalidade e que sejam menos previsíveis. Com essa nova relação com a perfumaria, diferentes famílias olfativas ganharam espaço entre os homens, indo além dos estilos tradicionais.

A seguir, confira algumas das principais tendências!

1. Doces e ambarados

Durante muito tempo associados principalmente à perfumaria feminina, os acordes doces conquistaram uma nova leitura no universo masculino. A combinação com âmbar, baunilha, madeiras e especiarias trouxe equilíbrio às composições, criando composições envolventes e sofisticadas. Essa família aparece especialmente em perfumes noturnos, mas também ganhou versões mais versáteis para o dia a dia, acompanhando a busca por fragrâncias que expressem personalidade.

Sugestões: Club Black Eau de Parfum, de Mercedes-Benz; Attar Al Wesal, de Al Wataniah.

2. Aromáticos marinhos

As fragrâncias aromáticas marinhas também vivem um novo momento na perfumaria masculina. Se antes eram associadas apenas a perfumes leves e esportivos, hoje aparecem combinadas a madeiras, tabaco, musk e âmbar cinzento, criando composições mais sofisticadas sem perder a sensação de frescor. O resultado são perfumes versáteis, que equilibram elegância e naturalidade.

Sugestão: Black Collection Prelúdio, de Gritti Venetia.

3. Frutados

Notas frutadas passaram por uma transformação no mercado masculino. Em vez de aparecerem apenas associadas ao frescor e à leveza, frutas como blueberry e manga ganharam novas interpretações combinadas a almíscares, madeiras, acordes orientais e elementos gourmand. O resultado são composições mais sofisticadas, que equilibram suculência, profundidade e personalidade.

Sugestões: Blueberry Musk, de Arabiyat; Black Mango, de BORNTOSTANDOUT®.

Notas quentes formam a base de perfumes com maior impacto olfativo, sendo perfeitas para quem busca opções marcantes (Imagem: NickMile | Shutterstock)

4. Sensuais e intensos

Notas quentes como âmbar, especiarias, couro e almíscar formam a base de perfumes com maior impacto olfativo. São fragrâncias pensadas para quem deseja uma presença marcante e uma assinatura que seja facilmente reconhecida. Esse estilo acompanha uma tendência de busca por perfumes mais sensoriais, envolventes e memoráveis.

Sugestões: Drunk Lovers, de BORNTOSTANDOUT®.

5. Fougère Oriental

A família fougère, uma das mais tradicionais da perfumaria masculina, ganhou novas interpretações ao incorporar elementos mais quentes, como baunilha, fava tonka, âmbar e especiarias. O resultado são fragrâncias versáteis, que combinam frescor aromático e profundidade, transitando facilmente entre ambientes profissionais e ocasiões noturnas.

Sugestões: Wild, de Zircônia Privé; Hamsah Blue, de Sahari.

6. Amadeirado oriental

Clássico no universo masculino, o amadeirado ganhou uma camada extra de sofisticação com a influência oriental. Madeiras nobres combinadas a especiarias, resinas, âmbar e almíscares criam perfumes envolventes, elegantes e com uma aura de mistério. Essa família traduz uma masculinidade marcante, com fragrâncias que equilibram presença e refinamento.

Sugestões: Magnata, de Zircônia Privé; Animale for Men, de Animale.

Por Rafaella Montenegro