Prime Video: 5 filmes e séries imperdíveis para assistir em agosto de 2026

Agosto promete uma programação recheada de novidades para os assinantes do Prime Video. Para o mês, a plataforma aposta em produções focadas em gêneros como drama, ação e religião, reunindo títulos como “Sterling Point”, uma série emocionante sobre amadurecimento, e “Corrida dos Bichos”, inspirado no universo ilegal de loteria animal brasileira.

O streaming também traz “The Chosen in the Wild with Bear Grylls”, um crossover entre a obra religiosa e o aventureiro britânico, além da quarta temporada de “Reacher”, um dos maiores sucessos do Prime Video.

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A seguir, confira mais detalhes sobre esses e outros lançamentos que chegam ao catálogo do Prime Video em agosto!

1. Sterling Point (05/08)

“Sterling Point” narra a história de dois irmãos gêmeos que têm a vida transformada após receber uma ilha de herança (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

Criada por Megan Park, também diretora e produtora do seriado, “Sterling Point” narra a história de Annie Jacobson (Ella Rubin), uma jovem de 17 anos criada em Nova York ao lado do irmão gêmeo, Connor (Keen Ruffalo), e do pai adotivo (Jay Duplass). Acostumados ao caos e ao ritmo acelerado da Big Apple, eles veem suas vidas se transformarem ao descobrir que são herdeiros de uma misteriosa ilha no Canadá, deixada pelo avô que nunca conheceram.

Ainda atônitos com a notícia, a família decide se mudar para o local. No entanto, a mudança é marcada por romances e dilemas familiares, que os incentivam a amadurecer. A série conta com oito episódios e também inclui no elenco nomes como Jacob Whiteduck Lavoie, Amélie Elisabeth Hoeferle, Nikko Angelo Hinayo e Bo Bragason.

2. Corrida dos Bichos (07/08)

“Corrida dos Bichos” conta a história de um jovem que é obrigado a participar de uma competição controlada por magnatas para salvar a irmã (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

Primeiro thriller latino-americano do streaming, “Corrida dos Bichos” é ambientado no Rio de Janeiro de um futuro distópico, onde o jogo do bicho evolui para uma competição mortal na qual pessoas de baixa renda são controladas por magnatas. O protagonista Mano (Matheus Abreu) é líder de um grupo rebelde que tenta combater o sistema responsável pela Corrida dos Bichos.

No entanto, ao descobrir que sua irmã foi usada como garantia em uma aposta, ele é forçado a participar da disputa que sempre tentou combater. Além de Matheus Abreu, a produção reúne nomes de destaque do audiovisual brasileiro, como Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso e Grazi Massafera, e conta com a produção de Fernando Meirelles, um dos diretores do filme “Cidade de Deus”.

3. The Chosen in the Wild with Bear Grylls (09/08)

“The Chosen in the Wild with Bear Grylls” acompanha as aventuras do elenco original da série sob o comando de Bear Grylls (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video e 5&2 Studios)

O sucesso “The Chosen” está de volta, mas com uma temática diferente e um novo integrante: o aventureiro e autor de livros religiosos, Bear Grylls. Na série, Roumie, Paras Patel (Matheus), Elizabeth Tabish (Maria Madalena), Noah James (André), Luke Dimyan (Judas) e o criador e produtor executivo da obra, Dallas Jenkins, se aventuram no deserto sob o comando de Grylls. O objetivo, segundo a sinopse oficial, é explorar o que faz os convidados funcionarem e incentivar conversas profundas sobre fé e espiritualidade fora da zona de conforto.

4. Reacher – 4ª temporada (12/08)

A quarta temporada de “Reacher” traz novos inimigos e aventuras para a trama (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

Baseada no 13º livro da franquia de Lee Child, “Amanhã Será Outro Dia”, a série “Reacher” retorna para a sua quarta temporada. Nos novos episódios, o protagonista Jack Reacher (Alan Ritchson), ex-investigador da polícia militar, vê a sua vida mudar ao presenciar um suicídio no metrô de Nova York.

A situação se torna ainda mais surpreendente quando ele descobre que a mulher da tragédia trabalhava no Pentágono e estava envolvida em esquemas com políticos e grupos perigosos. A partir daí, conforme a sinopse oficial, Reacher passa a integrar um jogo complexo e mortal. Para sobreviver, ele precisa descobrir o que motivou o suicídio e encontrar o filho desaparecido da mulher.

5. Novak Djokovic: The Wolf in Winter (20/08)

“Novak Djokovic: The Wolf in Winter” retrata a trajetória do tenista Novak Djokovic, que venceu 24 vezes o Grand Slam (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

Dirigido por Jason Hehir, o documentário “Novak Djokovic: The Wolf in Winter” retrata a trajetória do tenista Novak Djokovic, que venceu 24 vezes o Grand Slam, isto é, os quatro torneios anuais mais importantes e prestigiados do tênis mundial. Por meio de arquivos da juventude e registros inéditos, a obra mostra os primeiros passos do jogador na Sérvia até a sua ascensão como uma das maiores referências no tênis mundial, explorando os bastidores das competições, momentos em família e os desafios relacionados à sua imagem pública. O filme também reúne entrevistas exclusivas com a esposa do jogador, familiares e diversas personalidades do tênis.