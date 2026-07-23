Considerado uma excelente fonte de proteínas, o ovo é um dos alimentos mais acessíveis da culinária brasileira. Além de fornecer aminoácidos essenciais para o funcionamento do organismo e contribuir para a manutenção da massa muscular, ele é versátil e combina com diversos ingredientes, podendo ser utilizado tanto em preparos simples do dia a dia quanto em receitas mais elaboradas, sempre garantindo refeições nutritivas e saborosas.

A seguir, confira 3 receitas com ovos para um jantar saudável e rico em proteínas!

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1. Frittata de abobrinha

Ingredientes

6 ovos

2 abobrinhas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola cortada em meia-lua

2 tomates sem sementes e picados

3 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de azeite

Sal, orégano, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente as rodelas de abobrinha e cenoura e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente, até começarem a amolecer sem perder totalmente a firmeza. Adicione os tomates, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e cozinhe por mais 2 minutos, apenas para eliminar parte da água liberada pelos tomates. Desligue o fogo.

Em uma tigela, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Acrescente o leite e a salsinha. Misture bem, ajuste o sal e despeje essa mistura sobre os legumes na frigideira, distribuindo-a uniformemente. Com uma espátula, acomode os ingredientes para ficarem bem espalhados. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que a frittata esteja firme e dourada. Sirva em seguida.

2. Lentilha ao molho com ovos

Ingredientes

4 ovos

1 colher de sopa de óleo

100 g de lentilha cozida

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 tomates maduros picados

maduros picados 2 colheres de sopa de extrato de tomate

500 ml de água

1 colher de chá de colorau

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates e cozinhe, mexendo de vez em quando, até começarem a desmanchar. Adicione o extrato de tomate, o colorau, a lentilha, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por cerca de 8 minutos, até obter um molho levemente encorpado.

Quebre cada ovo em um recipiente pequeno. Com o molho em fervura suave, despeje os ovos cuidadosamente na panela, um de cada vez, mantendo espaço entre eles para que não se unam. Tampe a panela e cozinhe por 8 minutos, ou até que as claras estejam firmes e as gemas atinjam o ponto desejado. Desligue o fogo, salpique o cheiro-verde e sirva imediatamente.

Pimentões recheados com ovos e frango (Imagem: Cesarz | Shutterstock)

3. Pimentões recheados com ovos e frango

Ingredientes

1 pimentão verde

1 pimentão amarelo

4 ovos

80 g de frango cozido, desfiado e temperado

4 colheres de sopa de ricota amassada

Azeite, sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave os pimentões em água corrente e corte-os ao meio no sentido do comprimento. Retire as sementes e o miolo branco e pincele o interior das metades com o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua os pimentões em uma assadeira levemente untada com azeite. Coloque uma pequena porção de frango desfiado no fundo de cada metade e cubra com a ricota amassada. Em seguida, quebre um ovo sobre o recheio e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a cebolinha e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, ou até que as claras estejam firmes e os pimentões macios. Sirva em seguida.