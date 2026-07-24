Urso-de-óculos: 7 curiosidades sobre o único urso nativo da América do Sul 

O urso-de-óculos têm hábitos bastante particulares e um comportamento muito diferente do que muita gente imagina (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O urso-de-óculos (Tremarctos ornatus) é um dos animais mais fascinantes da fauna sul-americana. Também conhecido como urso-andino, ele vive em regiões de mata e montanha ao longo da Cordilheira dos Andes e chama atenção logo à primeira vista por causa das manchas claras ao redor dos olhos, que lembram um par de óculos. Apesar da aparência robusta, trata-se de uma espécie com hábitos bastante particulares e um comportamento muito diferente do que muita gente imagina ao pensar em ursos.

O urso-de-óculos também ganhou um lugar especial no imaginário popular por sua ligação com o famoso Urso Paddington, personagem querido da literatura e do cinema infantil. Na história criada por Michael Bond, Paddington vem do Peru justamente um dos países que fazem parte da área de ocorrência natural do urso-de-óculos.

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Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre o urso-de-óculos!

1. Único urso nativo da América do Sul

Entre todas as espécies de urso existentes no mundo, o urso-de-óculos é o único que vive naturalmente na América do Sul. Sua distribuição está ligada principalmente à Cordilheira dos Andes, em países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Isso faz dele um símbolo importante da fauna andina e um animal de grande valor para a biodiversidade da região.

2. As manchas no rosto são únicas em cada indivíduo

O nome popular urso-de-óculos vem das marcas claras ao redor dos olhos e do focinho, que realmente lembram o formato de óculos. O detalhe mais curioso é que essas manchas variam de um animal para outro, funcionando quase como uma impressão digital. Em alguns ursos, elas são bem marcadas e chamativas; em outros, podem ser menores, irregulares ou até pouco visíveis.

3. Apesar de ser um urso, sua alimentação é majoritariamente vegetal

Embora seja classificado como onívoro, o urso-de-óculos consome principalmente alimentos de origem vegetal, como frutas, bromélias, palmeiras, folhas, brotos, cactos e cascas de árvores. Em algumas situações, também pode comer insetos, ovos, pequenos vertebrados e carniça, mas isso representa uma parcela menor da alimentação.

4. Ele é um excelente escalador de árvores

Mesmo sendo um animal de grande porte, o urso-de-óculos é conhecido por sua habilidade para escalar árvores. Essa capacidade é importante porque muitos dos alimentos que ele procura estão justamente em áreas mais altas, como frutos, bromélias e partes de palmeiras. Ao subir, ele consegue alcançar recursos que nem sempre estão disponíveis no chão e ainda encontra locais mais seguros para descansar ou observar o ambiente.

O urso-de-óculos pode ser encontrado em florestas nubladas, matas úmidas de montanha, áreas de bosque seco e até regiões mais abertas próximas ao páramo (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

5. O urso-de-óculos vive em altitudes elevadas e ambientes variados

Embora seja associado às florestas dos Andes, o urso-de-óculos não vive apenas em um único tipo de habitat. Ele pode ser encontrado em florestas nubladas, matas úmidas de montanha, áreas de bosque seco e até regiões mais abertas próximas ao páramo, ecossistema típico das altitudes elevadas andinas.

6. Machos e fêmeas têm tamanho bem diferente

No urso-de-óculos, a diferença de tamanho entre machos e fêmeas costuma ser bastante evidente. Os machos são significativamente maiores e mais pesados, podendo ultrapassar com folga o porte das fêmeas adultas. Em geral, os machos medem entre 1,5 e 2 metros de comprimento e podem pesar de cerca de 100 a 200 quilos, embora alguns indivíduos ultrapassem essa faixa. As fêmeas pesam normalmente entre 35 e 80 quilos.

7. É um animal geralmente solitário e discreto

O urso-de-óculos não costuma viver em grupos. Ele é um animal predominantemente solitário, encontrando outros indivíduos com mais frequência apenas na época reprodutiva ou no período em que a mãe está com os filhotes. Esse comportamento faz sentido para uma espécie que precisa percorrer áreas extensas em busca de alimento, especialmente em regiões montanhosas onde os recursos podem estar espalhados.