Para que serve o chá de arruda? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

A arruda (Ruta graveolens) é uma planta medicinal conhecida desde a Antiguidade. Tradicionalmente, era utilizada como um amuleto para afastar o mau-olhado e as energias negativas, além de ser empregada em rituais de purificação de ambientes. No entanto, seu valor vai muito além das crenças populares.

Rica em compostos bioativos, a arruda apresenta propriedades que despertam o interesse da medicina e pode contribuir para diferentes tratamentos quando utilizada de forma adequada e com orientação profissional. O reconhecimento de seu potencial terapêutico é tanto que a espécie integra a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), uma lista que reúne plantas com potencial para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos destinados ao Sistema Único de Saúde.

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Abaixo, confira receitas de chá de arruda e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de arruda com hortelã e limão

A hortelã pode auxiliar na digestão, aliviar gases e proporcionar sensação de frescor, enquanto o limão é fonte de vitamina C. A arruda é tradicionalmente utilizada na medicina popular por suas propriedades antiespasmódicas e digestivas.

Ingredientes

500 ml de água

2 a 3 folhas de arruda frescas

8 folhas de hortelã

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a arruda e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de arruda com erva-doce, casca de laranja e mel

Essa combinação é tradicionalmente utilizada para favorecer o bem-estar digestivo. A erva-doce é conhecida por ajudar a aliviar gases, sensação de estufamento e desconfortos digestivos leves. A casca de laranja contém compostos antioxidantes e óleos essenciais que podem contribuir para a digestão. A arruda, por sua vez, se destaca por suas propriedades antiespasmódicas.

Ingredientes

500 ml de água

2 a 3 folhas de arruda frescas

1 colher de chá de sementes de erva-doce

Casca de 1/2 laranja (sem a parte branca)

(sem a parte branca) 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a arruda, a erva-doce e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva ainda morno.

Chá de arruda com erva-cidreira, camomila e mel (Imagem: Patty Orly | Shutterstock)

3. Chá de arruda com erva-cidreira, camomila e mel

Essa combinação é tradicionalmente utilizada para promover relaxamento e aliviar desconfortos digestivos leves. A erva-cidreira e a camomila são conhecidas por suas propriedades calmantes, podendo ajudar a reduzir a tensão, favorecer o sono e contribuir para uma digestão mais confortável. A arruda ajuda a reduzir a formação de gases e alivia o desconforto associado à flatulência.

Ingredientes

500 ml de água

2 a 3 folhas de arruda frescas

1 colher de sopa de erva-cidreira fresca

1 colher de sopa de flores de camomila

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e acrescente a arruda, a erva-cidreira e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e consuma ainda morno.

Atenção ao consumo do chá de arruda

A arruda contém substâncias que podem ser tóxicas quando consumidas em excesso. Seu uso interno não é recomendado para gestantes, lactantes, crianças e pessoas com doenças hepáticas ou renais, além de poder interagir com alguns medicamentos. O consumo deve ocorrer apenas com orientação de um profissional de saúde habilitado.