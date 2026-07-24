Carne assada suculenta: 5 receitas para um almoço saudável

Uma carne assada suculenta pode transformar qualquer almoço em uma refeição especial. Com cortes variados, temperos aromáticos e técnicas que preservam a maciez da carne, é possível preparar pratos tão saborosos que fica difícil resistir. Além de versáteis, essas preparações podem ser acompanhadas de legumes, saladas e outros ingredientes nutritivos, resultando em refeições equilibradas, completas e perfeitas para compartilhar com a família ou os amigos.

A seguir, confira 5 receitas de carne assada suculenta para um almoço saudável!

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1. Filé-mignon assado ao molho de vinho

Ingredientes

Carne

1,5 kg de filé-mignon

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de sal grosso

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 ramos de alecrim fresco

Molho

1/2 xícara de chá de molho de soja

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de vinho tinto seco

Modo de preparo

Carne

Retire a carne da geladeira cerca de 30 minutos antes do preparo para atingir a temperatura ambiente. Em seguida, tempere toda a peça com o alho, o sal, a pimenta-do-reino e 2 colheres de sopa de azeite, espalhando os temperos por toda a superfície. Aqueça o azeite restante em uma frigideira. Em fogo alto, sele a carne por todos os lados, dourando bem a superfície por aproximadamente 2 a 3 minutos de cada lado. Retire e reserve.

Molho

Na mesma frigideira, reduza o fogo para baixo e adicione o vinho tinto seco, o molho de soja e o mel. Misture bem, raspando o fundo da panela para incorporar os resíduos dourados da carne ao molho. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até que os sabores estejam bem integrados.

Finalização

Transfira a carne para uma assadeira, regue com o molho preparado e distribua os ramos de alecrim sobre a peça. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 35 minutos para obter um ponto rosado no centro ou deixe por mais tempo, caso prefira a carne bem passada. Na metade do tempo, regue a carne com o molho da assadeira para mantê-la úmida e intensificar o sabor. Retire a carne do forno e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

2. Maminha assada com mostarda e cebola caramelizada

Ingredientes

1,2 kg de maminha

3 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de azeite

2 cebolas cortadas em meia-lua

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de tomilho seco

1/2 xícara de chá de caldo de carne caseiro

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a mostarda, o azeite, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe o tempero por toda a superfície da carne e deixe descansar por 30 minutos. Disponha as cebolas em uma assadeira e coloque a carne sobre elas. Regue com o caldo de carne e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 minutos.

Retire o papel-alumínio, espalhe o mel sobre as cebolas e asse por mais 20 minutos, ou até a carne dourar e as cebolas caramelizarem. Retire do forno e deixe a carne descansar por 10 minutos antes de fatiar. Finalize com salsa e sirva em seguida.

3. Fraldinha assada recheada com espinafre e cottage

Ingredientes

Carne

1,2 kg de fraldinha aberta em manta

aberta em manta 2 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

2 xícaras de chá de espinafre picado

200 g de cottage esfarelado

1 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, tempere a fraldinha com o alho, 2 colheres de sopa de azeite, o sal e a pimenta-do-reino, espalhando os temperos por toda a superfície da carne. Deixe descansar por 20 minutos para absorver bem os temperos.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Desligue o fogo, espere amornar e misture o cottage, o cheiro-verde, o sal e a noz-moscada. Reserve.

Finalização

Distribua o recheio sobre a fraldinha, deixando uma borda de aproximadamente 2 cm nas extremidades. Enrole a carne como um rocambole e amarre com barbante culinário para manter o formato durante o cozimento. Disponha a fraldinha em uma assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 50 minutos.

Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 a 30 minutos, regando a carne com o líquido formado na assadeira na metade desse tempo. Retire a fraldinha do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de remover o barbante. Sirva em seguida.

Patinho assado com legumes (Imagem: Emma Charlotte Foods | Shutterstock)

4. Patinho assado com legumes

Ingredientes

1,2 kg de patinho

2 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho amassados

1 cebola cortada em pedaços grandes

8 minicenouras

500 g de batata-bolinha

2 xícaras de chá de caldo de carne caseiro

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de extrato de tomate

2 ramos de alecrim fresco

2 ramos de tomilho fresco

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com o alho, o sal, a páprica e a pimenta-do-reino, espalhando os temperos por toda a superfície. Deixe descansar por 20 minutos para absorver os sabores. Aqueça o azeite em uma panela e sele a carne em fogo alto por aproximadamente 2 a 3 minutos de cada lado, até formar uma crosta dourada. Em um recipiente, misture o caldo de carne, o extrato de tomate e o molho inglês. Reserve.

Disponha a carne em uma assadeira e distribua ao redor a cebola, as minicenouras, as batatas-bolinhas, o alecrim, o tomilho e a folha de louro. Regue tudo com a mistura de caldo de carne. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Na metade do tempo, regue a carne e os legumes com o caldo da assadeira. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 a 30 minutos, ou até a carne ficar macia e os legumes dourarem levemente.

Transfira a carne e os legumes para uma travessa. Coe o líquido restante da assadeira e transfira-o para uma panela. Cozinhe em fogo médio por 5 a 8 minutos, até reduzir levemente. Acrescente o azeite e misture até obter um molho brilhante e levemente encorpado. Regue com o molho e finalize com salsa antes de servir.

5. Contrafilé assado ao molho de cogumelo

Ingredientes

Carne

1,2 kg de contrafilé

2 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho amassados

Raspas de 1 limão

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de orégano seco

6 folhas de sálvia

1/2 xícara de chá de caldo de carne caseiro

Molho

250 g de cogumelo paris fatiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de caldo de carne caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, misture o azeite, o alho amassado, as raspas e o suco de limão, a páprica, o orégano, a sálvia, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe o tempero por toda a superfície do contrafilé e deixe descansar por 20 minutos. Aqueça uma frigideira em fogo alto e sele a carne por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado, até formar uma crosta dourada.

Transfira a carne para uma assadeira, adicione 1/2 xícara de chá do caldo de carne ao fundo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 a 40 minutos, ou até atingir o ponto desejado. Na metade do tempo, regue a carne com o caldo da assadeira.

Molho

Enquanto a carne assa, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia e acrescente o alho. Refogue até dourar. Adicione o cogumelo e cozinhe até dourar levemente.

Finalização

Retire a carne do forno e reserve para descansar por 10 minutos. Enquanto isso, despeje o líquido que ficou na assadeira sobre o cogumelo, acrescente o restante do caldo de carne e cozinhe por cerca de 5 minutos. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Regue a carne com o molho de cogumelo e sirva em seguida.