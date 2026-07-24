Bate-folhas: saiba como funciona a limpeza espiritual com ervas

O ambiente onde vivemos exerce uma certa influência sobre a forma como nos sentimos no dia a dia. Uma casa bem cuidada, com os ambientes limpos e organizados, por exemplo, pode proporcionar sensação de conforto e tranquilidade. No entanto, para algumas tradições espirituais, a atenção com o lar não se limita à limpeza física. Segundo essas crenças, os espaços também podem acumular energias capazes de interferir na atmosfera da casa e até na convivência entre as pessoas.

Na Quimbanda, uma das formas mais conhecidas de renovar essa energia é por meio do bate-folhas, um maço preparado com ervas utilizado em rituais de limpeza espiritual. Para o sacerdote de Quimbanda Ranier Gulusian, a força das ervas está presente na própria natureza e pode ser uma importante aliada para restaurar a harmonia da casa.

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“As folhas são um dos maiores presentes da natureza. Elas carregam uma força espiritual muito grande e o mais bonito é que estão ao alcance de praticamente todas as pessoas. Muitas podem ser encontradas em quintais, feiras ou mercados. Isso mostra como a natureza é generosa e democrática ao oferecer recursos para o cuidado espiritual”, afirma.

Ervas utilizadas no bate-folhas

Segundo Ranier Gulusian, para este trabalho ele utiliza ervas como peregum-roxo (dracena-roxa), folha de mangueira, arruda, aroeira, guiné, comigo-ninguém-pode, folha de limão, folha de pimenta e a própria pimenta. Cada uma delas possui uma finalidade específica dentro dos fundamentos da Quimbanda e, quando reunidas, são utilizadas para formar o bate-folhas.

O bate-folhas é realizado com diversas ervas e orações voltadas à limpeza espiritual e à busca por equilíbrio no ambiente (Imagem: NANCY AYUMI KUNIHIRO | Shutterstock)

Como realizar a limpeza espiritual

Antes de iniciar a limpeza, o sacerdote orienta que o praticante firme Exu e Pomba Gira, consagre as ervas e entoe os pontos ou cantigas de Exu, caso conheça algum. Caso contrário, a orientação é manter os pensamentos voltados para as coisas boas que deseja alcançar com aquela limpeza espiritual.

Em seguida, o bate-folhas é passado pelos ambientes da casa e, se desejar, também pelo próprio corpo, sempre acompanhado de pedidos para que as energias negativas sejam afastadas e o equilíbrio espiritual seja restabelecido.

“Quando a energia da casa está pesada, é comum as pessoas relatarem conflitos constantes, sensação de cansaço, desânimo ou até a impressão de que nada flui. O bate-folhas é uma forma de pedir que Exu e Pomba Gira utilizem a força das ervas para limpar essas energias, fortalecer a proteção espiritual e devolver leveza ao ambiente”, explica Ranier Gulusian.

Conexão com a natureza e saberes ancestrais

Para o sacerdote, o uso das ervas também convida a uma maior conexão com a natureza e com saberes preservados ao longo de gerações. “As folhas nos ensinam que aquilo de que precisamos, muitas vezes, já está disponível na natureza. Quando utilizadas com respeito aos fundamentos da Quimbanda, elas ajudam a restaurar o equilíbrio da casa, fortalecer a proteção espiritual e renovar as energias. É um conhecimento ancestral que continua atual porque fala sobre cuidado, respeito e equilíbrio.”

Por Rodrigo Almeida