Decoração de inverno: 5 dicas para deixar a casa mais quente e aconchegante

No inverno, a casa se transforma em um verdadeiro refúgio contra o frio, tornando o conforto uma prioridade. Para criar uma atmosfera mais acolhedora e agradável, a decoração pode ser uma grande aliada, ajudando a transmitir sensação de calor e bem-estar para aproveitar os dias de temperaturas mais baixas.

“O inverno convida naturalmente a desacelerar e permanecer mais tempo dentro de casa. A decoração tem um papel importante nesse momento porque consegue despertar sensações por meio das texturas, dos materiais e das cores. São mudanças simples, mas que fazem toda a diferença na forma como vivemos os ambientes”, conta Yasmin Arabi, especialista em decoração e sócia da Madel Home.

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A seguir, ela compartilha dicas para deixar a casa mais confortável durante a estação. Confira!

1. Aposte em tecidos mais encorpados

Sofás, poltronas, almofadas e mantas podem ganhar versões em tecidos como veludo, lã, bouclé, tricô, flanela e algodão de maior gramatura. Além de trazerem mais conforto ao toque, esses materiais ajudam a aquecer visualmente os ambientes e criam uma atmosfera mais acolhedora. “A troca de alguns tecidos já muda completamente a sensação do ambiente. São elementos fáceis de incorporar e que deixam a casa muito mais confortável para os dias frios”, comenta Yasmin Arabi.

2. Invista em tapetes para aquecer os ambientes

Além de deixarem os espaços mais aconchegantes, os tapetes ajudam a reduzir a sensação térmica de pisos frios, especialmente em salas e quartos. Modelos em lã, algodão ou fibras de toque macio tornam os ambientes mais confortáveis sem alterar a decoração existente. “O tapete cria uma sensação imediata de acolhimento. Além do conforto térmico, ele também delimita espaços e traz mais personalidade para a decoração”, ressalta a especialista.

Cortinas com tecidos mais pesados ajudam na retenção do calor interno, além de valorizarem o ambiente com uma aparência mais elegante e sofisticada (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Troque as cortinas por modelos mais robustos

As cortinas também fazem diferença durante o inverno. Tecidos mais pesados, como veludo, sarja ou algodão de alta gramatura, ajudam na retenção do calor interno, além de valorizarem o ambiente com uma aparência mais elegante e sofisticada. “Além do aspecto estético, cortinas mais encorpadas contribuem para criar uma sensação de proteção e conforto dentro de casa durante o inverno”, explica Yasmin Arabi.

4. Aposte na madeira e em materiais naturais

Madeira, fibras naturais e pedras continuam sendo grandes aliadas na criação de ambientes acolhedores. Uma boa opção é investir em revestimentos de madeira em pisos, painéis, forros ou até em detalhes arquitetônicos, que aquecem visualmente os espaços e proporcionam conforto em qualquer estilo de decoração.

“A madeira é um material atemporal que traz aconchego em qualquer estação. No inverno, esse efeito fica ainda mais evidente, principalmente quando aplicada em revestimentos e detalhes arquitetônicos”, comenta a especialista.

5. Use tons terrosos nos detalhes da decoração

Não é preciso reformar a casa para entrar no clima da estação. Almofadas, mantas, vasos, objetos decorativos e obras de arte em tons como terracota, caramelo, ferrugem, vinho e verde-musgo ajudam a aquecer visualmente os ambientes de forma prática e acessível. “As cores têm um impacto direto na percepção dos espaços. Os tons mais quentes deixam os ambientes visualmente mais acolhedores e combinam perfeitamente com a proposta do inverno”, conclui Yasmin Arabi.