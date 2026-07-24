Agosto promete movimentar o catálogo do Disney+ com uma seleção de lançamentos para diferentes gostos. Entre as principais novidades, o streaming recebe filmes e séries que transitam por aventura, suspense, animação, música e fantasia, reunindo novas histórias em universos já conhecidos pelo público e continuações de títulos que conquistaram fãs ao longo dos anos.

A seguir, confira 5 filmes e séries para assistir no Disney+ em agosto de 2026!

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1. Star Wars: Visions – A Nona Jedi (05/08)

Star Wars: Visions – A Nona Jedi acompanha uma jovem Jedi em treinamento que enfrenta desafios para proteger a galáxia de uma ameaça sombria (Imagem: Reprodução digital | Lucasfilm Animation, Hulu, Production I.G., Disney+)

A série Star Wars: Visions – A Nona Jedi acompanha Lah Kara em seu treinamento Jedi sob a orientação de Margrave Juro. Ao lado de outros aprendizes, a jovem embarca em uma missão para resgatar seu pai, mas acaba envolvida em uma jornada marcada por descobertas, desafios e ameaças capazes de colocar toda a galáxia em risco. Enquanto forças sombrias buscam utilizar cristais Kyber para criar uma poderosa arma, Kara precisa enfrentar inimigos misteriosos e lidar com questionamentos sobre os princípios da Ordem Jedi.

2. Estilhaços (05/08)

Estilhaços segue um grupo de jovens em Los Angeles que enfrenta mistérios, conflitos e o medo causado por um serial killer (Imagem: Reprodução digital | 20th Television, Ryan Murphy Television, FX Network, Hulu, Disney+)

Baseada na obra de Bret Easton Ellis, a série Estilhaços transporta o público para Los Angeles, em 1981, onde um grupo de estudantes de uma tradicional escola preparatória leva uma vida marcada por festas, rivalidades e relações intensas. A rotina muda completamente com a chegada de Robert Mallory, um novo aluno envolto em mistério, justamente quando um serial killer começa a espalhar medo pela cidade ao atacar adolescentes. Entre paranoia, desconfiança e conflitos pessoais, Bret, um jovem aspirante a escritor, passa a questionar sua própria percepção da realidade, tentando entender o que realmente está acontecendo ao seu redor.

3. Pokémon: Liga Índigo – 1ª temporada (07/08)

Pokémon: Liga Índigo mostra o início da jornada de Ash e Pikachu rumo ao sonho de se tornarem grandes treinadores (Imagem: Reprodução digital | Viz Media)

A primeira temporada de Pokémon: Liga Índigo acompanha o início da jornada de Ash Ketchum, um garoto de 10 anos que sonha em se tornar um grande Treinador Pokémon. Embora esperasse começar sua aventura de maneira diferente, ele acaba formando uma parceria improvável com Pikachu, um Pokémon de personalidade forte que, aos poucos, se transforma em seu maior companheiro.

Durante a viagem pela região de Kanto, Ash conhece Misty e Brock, faz novos amigos e enfrenta inúmeros desafios para conquistar as Insígnias de Ginásio e participar da Liga Pokémon. Ao longo do caminho, também precisa lidar com as constantes investidas da Equipe Rocket e com batalhas que fortalecem os laços entre treinadores e seus Pokémon.

4. Camp Rock 3 (14/08)

Camp Rock 3 traz uma nova competição musical no acampamento, com jovens talentos disputando uma chance de subir aos palcos (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Television, The Jonas Group, DLG Productions, Disney+)

Depois de perder a atração de abertura de sua turnê de reencontro, a Connect 3 decide voltar ao acampamento que marcou sua trajetória para encontrar o próximo grande talento da música. Em Camp Rock 3, jovens campistas disputam a oportunidade de conquistar uma vaga para abrir os shows da banda, dando início a uma competição repleta de apresentações, coreografias, romances e desafios.

Enquanto tentam realizar o sonho de subir aos palcos, eles também precisam lidar com amizades colocadas à prova, rivalidades e descobertas inesperadas. O filme reúne novamente Joe, Nick e Kevin Jonas nos papéis dos integrantes da Connect 3, além do retorno de Maria Canals-Barrera como Connie e da participação de novos personagens que movimentam a história.

5. Adultos – 2ª temporada (27/08)

Adultos explora sentimentos, amizades e novos desafios após um casamento inesperado mudar a dinâmica do grupo (Imagem: Reprodução digital | FX Network, Hulu, Disney+)

A segunda temporada de Adultos retoma a história dois meses após o conturbado casamento entre Anton e Paul Baker, realizado para impedir que o visto de Paul expirasse. Apesar do beijo inesperado entre os dois durante a cerimônia, o grupo de amigos tenta agir como se nada tivesse acontecido, mas os sentimentos despertados pelo momento continuam presentes e começam a afetar a convivência de todos.

A partir desse momento, Anton precisa lidar com emoções que nunca havia enfrentado e Paul Baker passa a compreender, aos poucos, a importância do amigo em sua vida. Já Issa se sente deslocada diante da aproximação entre os dois e tenta encontrar seu espaço sem prejudicar as relações que construiu. Além disso, Anton conhece um novo interesse romântico, acrescentando novas camadas ao triângulo emocional que move a trama.