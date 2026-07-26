Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

Será uma semana propícia para refletir antes de tomar decisões, reconhecer os próprios talentos e deixar para trás aquilo que não faz mais sentido (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana tenderá a favorecer movimentos de renovação, amadurecimento e crescimento para os signos do zodíaco. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para iniciar novos ciclos, fortalecer parcerias, encerrar situações desgastantes e conquistar objetivos importantes, desde que cada pessoa saiba agir com equilíbrio, paciência e confiança.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Louco

A semana do ariano favorecerá novos começos e oportunidades inesperadas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Conforme a carta O Louco, a semana favorecerá novos começos e caminhos inesperados. Por isso, não tenha medo de sair da zona de conforto. Uma oportunidade diferente poderá abrir portas que você jamais imaginou.

Touro Rei de Copas

Para o taurino, será um período de equilíbrio emocional e fortalecimento dos relacionamentos (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Segundo a carta Rei de Copas, será um período para agir com maturidade e equilíbrio emocional. Por isso, evite responder no calor do momento. No amor, uma conversa sincera poderá fortalecer uma relação importante.

Gêmeos 3 de Ouros

Parcerias e trabalho em equipe impulsionarão o crescimento profissional do geminiano (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Nesta semana, parcerias e trabalho em equipe serão fundamentais. A carta 3 de Ouros mostra crescimento profissional, aprendizado e reconhecimento pelo esforço que você vem demonstrando.

Câncer O Enforcado

A paciência e uma nova perspectiva ajudarão o canceriano a superar os desafios (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Nem tudo acontecerá no seu tempo, alerta a carta O Enforcado. A semana pedirá paciência e uma mudança de perspectiva. Às vezes, parar para refletir é exatamente o que permite seguir em frente.

Leão Rainha de Paus

O brilho do leonino favorecerá conquistas e reconhecimento (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Seu magnetismo estará em evidência, revela a carta Rainha de Paus. Por isso, aproveite para mostrar seus talentos, assumir o protagonismo e acreditar mais na própria capacidade. A semana favorecerá conquistas pessoais.

Virgem 2 de Espadas

Chegará o momento de o virginiano tomar uma decisão importante com confiança (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Segundo a carta 2 de Espadas, uma decisão importante não poderá mais ser adiada. Assim, analise os fatos com calma, mas não permaneça paralisado(a) pelo medo de escolher o caminho errado.

Libra O Mundo

Para o libriano, um ciclo será concluído com sucesso, abrindo espaço para uma nova etapa (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Nesta semana, um ciclo chegará ao fim de forma positiva. A carta O Mundo indica realização, reconhecimento e sensação de missão cumprida. Aproveite para celebrar suas conquistas antes de iniciar uma nova etapa.

Escorpião 9 de Copas

A semana do escorpiano trará realizações e mais confiança para seguir em frente (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A semana promete realizações e satisfação pessoal, revela a carta 9 de Copas. Um desejo antigo poderá começar a se concretizar, trazendo mais confiança e alegria para a sua vida.

Sagitário 5 de Copas

Para o sagitariano, deixar o passado para trás permitirá enxergar novas oportunidades (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Evite alimentar arrependimentos ou focar apenas o que deu errado, recomenda a carta 5 de Copas. Ainda existem oportunidades valiosas esperando por você. A mudança começará quando você decidir olhar para a frente.

Capricórnio A Justiça

Para o capricorniano, questões importantes caminharão para soluções justas e definitivas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Tudo tenderá a encontrar o seu devido lugar, ressalta a carta A Justiça. Questões envolvendo documentos, trabalho ou relacionamentos caminharão para uma definição. A verdade prevalecerá.

Aquário 10 de Espadas

Para o aquariano, um encerramento abrirá caminho para um recomeço mais leve (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Uma situação desgastante chegará ao fim, revela a carta 10 de Espadas. Apesar de parecer difícil no início, esse encerramento abrirá espaço para um recomeço muito mais leve e promissor.

Peixes Cavaleiro de Ouros

A disciplina e a constância favorecerão a conquista dos objetivos do pisciano (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Ouros, a semana favorecerá a construção de objetivos sólidos. Por isso, vá com calma, mantenha a disciplina e não desanime com a lentidão dos resultados. A constância será a sua maior força.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.