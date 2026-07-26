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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Será uma semana propícia para refletir antes de tomar decisões, reconhecer os próprios talentos e deixar para trás aquilo que não faz mais sentido (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será uma semana propícia para refletir antes de tomar decisões, reconhecer os próprios talentos e deixar para trás aquilo que não faz mais sentido (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana tenderá a favorecer movimentos de renovação, amadurecimento e crescimento para os signos do zodíaco. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para iniciar novos ciclos, fortalecer parcerias, encerrar situações desgastantes e conquistar objetivos importantes, desde que cada pessoa saiba agir com equilíbrio, paciência e confiança.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Louco

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de áries sobre fundo lilás
A semana do ariano favorecerá novos começos e oportunidades inesperadas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Conforme a carta O Louco, a semana favorecerá novos começos e caminhos inesperados. Por isso, não tenha medo de sair da zona de conforto. Uma oportunidade diferente poderá abrir portas que você jamais imaginou.

Touro Rei de Copas

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de touro sobre fundo lilás
Para o taurino, será um período de equilíbrio emocional e fortalecimento dos relacionamentos (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Segundo a carta Rei de Copas, será um período para agir com maturidade e equilíbrio emocional. Por isso, evite responder no calor do momento. No amor, uma conversa sincera poderá fortalecer uma relação importante.

Gêmeos 3 de Ouros

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de gêmeos sobre fundo lilás
Parcerias e trabalho em equipe impulsionarão o crescimento profissional do geminiano (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Nesta semana, parcerias e trabalho em equipe serão fundamentais. A carta 3 de Ouros mostra crescimento profissional, aprendizado e reconhecimento pelo esforço que você vem demonstrando.

Câncer O Enforcado

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de câncer sobre fundo lilás
A paciência e uma nova perspectiva ajudarão o canceriano a superar os desafios (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Nem tudo acontecerá no seu tempo, alerta a carta O Enforcado. A semana pedirá paciência e uma mudança de perspectiva. Às vezes, parar para refletir é exatamente o que permite seguir em frente.

Leão Rainha de Paus

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de leão sobre fundo lilás
O brilho do leonino favorecerá conquistas e reconhecimento (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Seu magnetismo estará em evidência, revela a carta Rainha de Paus. Por isso, aproveite para mostrar seus talentos, assumir o protagonismo e acreditar mais na própria capacidade. A semana favorecerá conquistas pessoais.

Virgem 2 de Espadas

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de virgem sobre fundo lilás
Chegará o momento de o virginiano tomar uma decisão importante com confiança (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Segundo a carta 2 de Espadas, uma decisão importante não poderá mais ser adiada. Assim, analise os fatos com calma, mas não permaneça paralisado(a) pelo medo de escolher o caminho errado.

Libra O Mundo

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de libra sobre fundo lilás
Para o libriano, um ciclo será concluído com sucesso, abrindo espaço para uma nova etapa (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Nesta semana, um ciclo chegará ao fim de forma positiva. A carta O Mundo indica realização, reconhecimento e sensação de missão cumprida. Aproveite para celebrar suas conquistas antes de iniciar uma nova etapa.

Escorpião 9 de Copas

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de escorpião sobre fundo lilás
A semana do escorpiano trará realizações e mais confiança para seguir em frente (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A semana promete realizações e satisfação pessoal, revela a carta 9 de Copas. Um desejo antigo poderá começar a se concretizar, trazendo mais confiança e alegria para a sua vida.

Sagitário 5 de Copas

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de sagitário sobre fundo lilás
Para o sagitariano, deixar o passado para trás permitirá enxergar novas oportunidades (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Evite alimentar arrependimentos ou focar apenas o que deu errado, recomenda a carta 5 de Copas. Ainda existem oportunidades valiosas esperando por você. A mudança começará quando você decidir olhar para a frente.

Capricórnio A Justiça

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de capricórnio sobre fundo lilás
Para o capricorniano, questões importantes caminharão para soluções justas e definitivas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Tudo tenderá a encontrar o seu devido lugar, ressalta a carta A Justiça. Questões envolvendo documentos, trabalho ou relacionamentos caminharão para uma definição. A verdade prevalecerá.

Aquário 10 de Espadas

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de aquário sobre fundo lilás
Para o aquariano, um encerramento abrirá caminho para um recomeço mais leve (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Uma situação desgastante chegará ao fim, revela a carta 10 de Espadas. Apesar de parecer difícil no início, esse encerramento abrirá espaço para um recomeço muito mais leve e promissor.

Peixes Cavaleiro de Ouros

Ilustração de círculo lilás-claro com desenho e nome do signo de peixes sobre fundo lilás
A disciplina e a constância favorecerão a conquista dos objetivos do pisciano (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Ouros, a semana favorecerá a construção de objetivos sólidos. Por isso, vá com calma, mantenha a disciplina e não desanime com a lentidão dos resultados. A constância será a sua maior força.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/07/2026 08:09
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