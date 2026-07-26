Sobremesa de domingo: 3 receitas fáceis e deliciosas para fazer em casa

O almoço de domingo costuma ser um momento de reunir a família ao redor da mesa, e uma sobremesa saborosa ajuda a tornar essa ocasião ainda mais especial. Para quem deseja preparar um doce sem complicação, existem receitas práticas, feitas com ingredientes simples e preparo rápido.
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Abaixo, confira receitas de sobremesas fáceis para o domingo!
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1. Pudim de leite condensado
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 790 ml de leite
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água quente
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo, sem mexer, até começar a derreter nas bordas. Quando atingir o tom marrom-claro, mexa delicadamente para dissolver por completo. Acrescente a água quente com cuidado e misture até formar um caramelo uniforme. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.
2. Musse de maracujá com chocolate branco
Ingredientes
- 200 g de chocolate branco
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- Polpa de 2 maracujás
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Raspas de chocolate branco para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente em banho-maria, derreta o chocolate branco e reserve. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá até obter um creme homogêneo. Aos poucos, acrescente o chocolate branco derretido e o suco de limão e bata para incorporar. Disponha em uma travessa e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com as raspas de chocolate branco.
3. Torta de limão
Ingredientes
Base
- 1 1/2 xícara de chá de biscoito tipo maisena
- 3 colheres de sopa de manteiga derretida
Recheio
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de suco de limão
- 1 colher de chá de raspas de limão
- 10 g de gelatina incolor sem sabor
- 5 colheres de sopa de água
- Rodelas de limão para finalizar
Modo de preparo
Base
Triture o biscoito maisena no liquidificador até formar uma farinha fina. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga derretida e misture até obter uma massa úmida. Com a massa, forre o fundo de uma forma com fundo removível, pressionando bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.
Recheio
Em uma tigela, hidrate a gelatina com a água e misture até dissolver completamente. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas de limão até obter uma mistura homogênea. Com o liquidificador ainda ligado, despeje a gelatina dissolvida e bata por mais alguns segundos. Despeje o creme sobre a base já fria, alise a superfície e leve à geladeira por aproximadamente 4 horas, até firmar. Decore com as fatias de limão e sirva em seguida.