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Culinária

Sobremesa de domingo: 3 receitas fáceis e deliciosas para fazer em casa

Veja como tornar o almoço em família mais doce e saboroso com opções práticas

Pudim de leite condensado (Imagem: flanovais | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pudim de leite condensado (Imagem: flanovais | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O almoço de domingo costuma ser um momento de reunir a família ao redor da mesa, e uma sobremesa saborosa ajuda a tornar essa ocasião ainda mais especial. Para quem deseja preparar um doce sem complicação, existem receitas práticas, feitas com ingredientes simples e preparo rápido.

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Abaixo, confira receitas de sobremesas fáceis para o domingo!

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1. Pudim de leite condensado

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 790 ml de leite
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo, sem mexer, até começar a derreter nas bordas. Quando atingir o tom marrom-claro, mexa delicadamente para dissolver por completo. Acrescente a água quente com cuidado e misture até formar um caramelo uniforme. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.

2. Musse de maracujá com chocolate branco

Ingredientes

  • 200 g de chocolate branco
  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • Polpa de 2 maracujás
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Raspas de chocolate branco para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente em banho-maria, derreta o chocolate branco e reserve. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá até obter um creme homogêneo. Aos poucos, acrescente o chocolate branco derretido e o suco de limão e bata para incorporar. Disponha em uma travessa e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com as raspas de chocolate branco.

Torta de limão servida em prato raso branco em cima de mesa de madeira com limões ao redor
Torta de limão (Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock)

3. Torta de limão

Ingredientes

Base

  • 1 1/2 xícara de chá de biscoito tipo maisena
  • 3 colheres de sopa de manteiga derretida

Recheio

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão
  • 1 colher de chá de raspas de limão
  • 10 g de gelatina incolor sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água
  • Rodelas de limão para finalizar

Modo de preparo

Base

Triture o biscoito maisena no liquidificador até formar uma farinha fina. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga derretida e misture até obter uma massa úmida. Com a massa, forre o fundo de uma forma com fundo removível, pressionando bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Recheio

Em uma tigela, hidrate a gelatina com a água e misture até dissolver completamente. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas de limão até obter uma mistura homogênea. Com o liquidificador ainda ligado, despeje a gelatina dissolvida e bata por mais alguns segundos. Despeje o creme sobre a base já fria, alise a superfície e leve à geladeira por aproximadamente 4 horas, até firmar. Decore com as fatias de limão e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/07/2026 10:05
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