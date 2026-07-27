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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A energia desta segunda-feira favorecerá quem agir com confiança na própria jornada (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A energia desta segunda-feira favorecerá quem agir com confiança na própria jornada (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a segunda-feira, o tarot traz lições sobre transformação, equilíbrio e autenticidade. Algumas cartas indicam a necessidade de encerrar ciclos e abandonar padrões limitantes, enquanto outras reforçam a importância da persistência, da inteligência emocional e da coragem para iniciar novos caminhos. A energia do dia favorecerá quem agir com consciência e confiança na própria jornada.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos! 

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Áries A Temperança

Ilustração do signo de áries, na cor rosa, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O ariano encontrará equilíbrio para fortalecer seus relacionamentos (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta A Temperança anuncia um dia de equilíbrio, favorecendo acordos e reconciliações. No amor, o diálogo irá fortalecer a relação e aproximar os corações. Na carreira, sua paciência ajudará a resolver desafios sem desgastes. Sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e evitar excessos. Entre amigos, sua capacidade de mediar conflitos será essencial para manter a paz.

Touro A Morte

Ilustração do signo de touro, na cor amarela, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O taurino viverá mudanças que abrirão espaço para um ciclo mais leve (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta A Morte revela que mudanças importantes abrirão espaço para uma fase muito mais positiva. No amor, deixar para trás antigas mágoas permitirá viver relações mais leves e sinceras. Na carreira, o encerramento de um ciclo poderá trazer oportunidades inesperadas de crescimento. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não contribuem para seu bem-estar. Entre amigos, algumas conexões se renovarão naturalmente, dando espaço para novas amizades.

Gêmeos 3 de Ouros

Ilustração do signo de gêmeos, na cor roxa, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O geminiano conquistará reconhecimento ao unir talentos e trabalhar em equipe (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 3 de Ouros favorece a cooperação, o aprendizado e o reconhecimento pelos seus talentos. No amor, construir planos em conjunto irá fortalecer a parceria e criar mais segurança. Na carreira, o trabalho em equipe poderá render excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e evitar sobrecargas. Entre amigos, boas conversas e projetos compartilhados aproximarão pessoas importantes.

Câncer 5 de Espadas

Ilustração do signo de câncer, na cor azul, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O canceriano poderá evitar conflitos e fortalecer vínculos por meio do diálogo (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas aconselha a evitar disputas que apenas desgastarão sua energia. No amor, ceder em alguns momentos será mais produtivo do que insistir em ter razão. Na carreira, agir com diplomacia ajudará a superar desafios e preservar boas parcerias. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, escolher o diálogo fortalecerá vínculos que realmente valem a pena.

Leão 9 de Paus

Ilustração do signo de leão, na cor rosa, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O leonino poderá vencer os obstáculos com persistência e recuperar a confiança (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 9 de Paus mostra que você está perto de superar uma fase desafiadora. No amor, a confiança será reconstruída por meio de atitudes sinceras e constantes. Na carreira, sua persistência será recompensada mesmo diante dos obstáculos. Sua saúde pedirá descanso e recuperação das energias para evitar o esgotamento. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante as dificuldades.

Virgem O Diabo

Ilustração do signo de virgem, na cor roxa, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O virginiano poderá deixar para trás padrões que limitam seu crescimento pessoal (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta O Diabo o(a) convida a observar padrões, excessos e apegos que podem limitar seu crescimento. No amor, será importante romper comportamentos que enfraquecem a relação e cultivar mais liberdade emocional. Na carreira, evite agir apenas por pressão ou ambição. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos prejudiciais e buscar equilíbrio. Entre amigos, afaste-se de relações que drenam sua energia e aproxime-se de quem incentiva o seu melhor.

Libra 7 de Espadas

Ilustração do signo de libra, na cor rosa, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O libriano poderá agir com estratégia e proteger seus planos com discrição (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 7 de Espadas pede cautela, estratégia e discrição ao lidar com situações delicadas. No amor, a sinceridade será o melhor caminho para fortalecer a confiança e evitar mal-entendidos. Na carreira, agir com inteligência evitará conflitos desnecessários. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e evitar carregar preocupações sozinho(a). Entre amigos, escolha compartilhar seus planos apenas com pessoas realmente confiáveis.

Escorpião Rainha de Espadas

Ilustração do signo de escorpião, na cor azul, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O escorpiano poderá fazer escolhas importantes com clareza, sinceridade e sabedoria (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta Rainha de Espadas fortalece sua clareza mental e sua capacidade de tomar decisões importantes. No amor, conversas honestas ajudarão a eliminar dúvidas e criar relações mais maduras. Na carreira, sua objetividade será reconhecida e poderá abrir novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, seus conselhos serão valorizados pela sinceridade e pela sabedoria.

Sagitário A Lua

Ilustração do signo de sagitário, na cor rosa, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O sagitariano deverá confiar mais na intuição antes de tomar decisões importantes (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta A Lua indica um dia de maior sensibilidade e de necessidade de confiar na própria intuição. No amor, evite alimentar inseguranças ou criar histórias antes de esclarecer os fatos. Na carreira, será importante observar mais e agir menos por impulso. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, nem tudo o que você ouvir será verdadeiro; por isso, siga sua percepção.

Capricórnio A Imperatriz

Ilustração do signo de capricórnio, na cor azul, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O capricorniano poderá colher prosperidade graças à dedicação e à criatividade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta A Imperatriz anuncia prosperidade, crescimento e abundância em diferentes áreas da vida. No amor, o carinho e a cumplicidade ajudarão a fortalecer os vínculos e criar momentos especiais. Na carreira, sua criatividade e dedicação atrairão reconhecimento e boas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais atenção e prazer. Entre amigos, encontros alegres renovarão sua energia e fortalecerão antigas amizades.

Aquário O Louco

Ilustração do signo de Aquário, na cor rosa, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O aquariano poderá abraçar novos começos e aproveitar oportunidades inesperadas (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta O Louco favorece novos começos e experiências transformadoras. No amor, permitir-se viver o presente abrirá espaço para conexões leves e espontâneas. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá mudar seus planos para melhor. Sua saúde melhorará quando você romper a rotina e experimentar novos hábitos saudáveis. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inesquecíveis.

Peixes 7 de Paus

Ilustração do signo de peixes, na cor azul, sobre um fundo azul-escuro, com a constelação do signo ao redor
O pisciano poderá defender seus objetivos com firmeza e permanecer fiel aos seus valores (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

A carta 7 de Paus mostra que será preciso defender seus objetivos com firmeza e confiança. No amor, manter seus valores poderá fortalecer a relação e evitar desgastes. Na carreira, sua determinação ajudará a superar concorrências e desafios. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e não assumir responsabilidades além do necessário. Entre amigos, permanecer fiel às suas convicções fará com que as pessoas certas permaneçam ao seu lado.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 27/07/2026 07:10
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