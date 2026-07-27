Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

A última semana de julho e início de agosto marcará a transição entre ciclos, favorecendo decisões conscientes e novos começos. O baralho cigano revela que o momento será propício para encerrar o que perdeu sentido e abrir espaço para oportunidades mais alinhadas ao próprio caminho. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, a verdadeira transformação acontecerá quando houver confiança na sabedoria do tempo e disposição para seguir em frente sem medo das mudanças.
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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
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Áries
A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento, convites e novidades. A semana favorecerá iniciativas e decisões rápidas. No amor, uma aproximação ou um reencontro poderá surpreender. No trabalho, oportunidades surgirão caso você consiga agir com confiança.
Touro
A carta “A Casa” fortalece a estabilidade, a família e a segurança emocional. Assim, organizar a vida pessoal trará reflexos positivos para outras áreas da vida. No amor, os vínculos se tornarão mais sólidos. No trabalho, será importante manter o foco no que realmente importa.
Gêmeos
A carta “Os Peixes” favorece a prosperidade, os ganhos e a expansão. Dessa maneira, a semana será positiva para assuntos financeiros e negociações. No amor, a generosidade e o diálogo fortalecerão a relação. No trabalho, boas oportunidades de crescimento poderão surgir.
Câncer
A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas e renovação. Assim, algo que parecia parado começará a ganhar movimento. No amor, uma nova fase fortalecerá os sentimentos. No trabalho, transformações abrirão caminhos promissores.
Leão
A carta “O Coração” destaca sentimentos verdadeiros e relações sinceras. Desse modo, será uma semana para demonstrar o que sente sem receio. No amor, a cumplicidade aumentará. No trabalho, boas parcerias favorecerão seus objetivos.
Virgem
A carta “A Raposa” pede atenção aos detalhes e cautela antes de confiar plenamente em promessas. No amor, será importante evitar julgamentos precipitados. No trabalho, revisar informações será mais importante do que agir rapidamente.
Libra
A carta “O Sol” ilumina a semana com alegria, reconhecimento e boas realizações. Assim, será uma excelente semana para colocar planos em prática. No amor, a felicidade e a leveza fortalecerão os vínculos. No trabalho, seu esforço tenderá a ser valorizado.
Escorpião
A carta “A Lua” intensifica a sensibilidade e a intuição. Por isso, será importante confiar na própria percepção, mas procurar não alimentar inseguranças. No amor, momentos de carinho fortalecerão a relação. No trabalho, a criatividade será um diferencial.
Sagitário
A carta “A Chave” revela soluções, desbloqueios e novas oportunidades. Dessa maneira, uma questão importante tenderá a encontrar um desfecho favorável. No amor, conversas sinceras fortalecerão os laços. No trabalho, portas importantes poderão se abrir.
Capricórnio
A carta “A Âncora” traz estabilidade, perseverança e segurança. Assim, será uma semana ideal para continuar investindo naquilo que vem construindo. No amor, relações sólidas ganharão ainda mais força. No trabalho, sua dedicação produzirá resultados consistentes.
Aquário
A carta “O Jardim” favorece encontros, novas amizades e oportunidades por meio de conexões. No amor, a vida social poderá trazer boas surpresas. No trabalho, o networking e as novas parcerias serão muito positivos.
Peixes
A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e proteção espiritual. Será uma boa semana para acreditar mais nos próprios talentos e seguir a intuição. No amor, sonhos compartilhados fortalecerão os vínculos. No trabalho, boas ideias poderão abrir novos caminhos.
Carta conselho da semana
“O Buquê” simboliza alegria, gratidão e reconhecimento. Assim, a semana favorecerá momentos felizes, boas notícias e gestos de carinho. Receba as oportunidades com o coração aberto e valorize as pequenas conquistas, pois elas serão o início de realizações ainda maiores.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.