8 dicas para apresentar um filhote para um gato mais velho 

A apresentação entre os gatos deve acontecer de forma gradual, respeitando o tempo de adaptação de cada animal (Imagem: Natallia Ustsinava | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Costumam dizer que adotar um gato é quase um esquema de pirâmide: quem leva um felino para casa acaba querendo adotar outro pouco tempo depois. Isso acontece porque esses animais conquistam a família com facilidade. No entanto, quando já existe um gato mais velho vivendo na casa, a chegada de um filhote exige atenção e planejamento.

Embora os filhotes sejam curiosos, brincalhões e cheios de energia, o gato adulto pode interpretar essa mudança como uma invasão do seu território. Por isso, a apresentação deve acontecer de forma gradual, respeitando o tempo de adaptação de cada animal. A seguir, confira alguns cuidados simples e aumente as chances de construir uma convivência harmoniosa!

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1. Prepare um ambiente separado para o filhote

Antes mesmo do primeiro encontro, o ideal é que o filhote tenha um cômodo exclusivo para permanecer nos primeiros dias. Esse espaço deve contar com caixa de areia, potes de água e comida, caminha, brinquedos e arranhador. Além de oferecer segurança ao recém-chegado, essa separação reduz o impacto da mudança para o gato mais velho, que continuará utilizando seu território normalmente. Durante esse período, ambos poderão perceber a presença um do outro pelo cheiro e pelos sons, iniciando uma adaptação mais tranquila e com menos estresse.

2. Faça a apresentação pelo cheiro antes do contato visual

Os gatos reconhecem grande parte das informações sobre outros animais por meio do olfato. Por isso, antes de colocá-los frente a frente, troque mantas, cobertores ou brinquedos entre eles para que cada um conheça o cheiro do outro. Uma alternativa é passar um pano macio nas bochechas de um gato e depois no ambiente do outro, permitindo que os odores sejam compartilhados de maneira natural.

3. Respeite o tempo do gato mais velho

Cada gato possui uma personalidade diferente e reage de forma particular às mudanças na rotina. Alguns aceitam rapidamente um novo companheiro, enquanto outros precisam de dias ou até semanas para se sentirem confortáveis. Forçar aproximações pode aumentar o medo e favorecer comportamentos defensivos. Por isso, observe os sinais de ambos e permita que a aproximação aconteça no ritmo em que os animais demonstrarem estar preparados.

4. Realize os primeiros encontros de forma controlada

Depois que os gatos já estiverem acostumados com o cheiro um do outro, os primeiros contatos visuais devem acontecer por curtos períodos. Uma boa estratégia é utilizar uma grade, portão para pets ou abrir parcialmente a porta do cômodo, permitindo que eles se observem sem contato direto. Caso ambos permaneçam tranquilos, o tempo desses encontros pode ser aumentado gradualmente. Se houver sinais intensos de estresse, o ideal é interromper a interação e tentar novamente outro dia.

Permitir que os gatos escolham quando se aproximar favorece uma adaptação mais natural e reduz o risco de experiências negativas (Imagem: Okssi | Shutterstock)

5. Nunca obrigue os gatos a interagir

É comum que o tutor queira aproximar os dois animais segurando-os no colo ou colocando um diante do outro. No entanto, essa atitude costuma provocar ainda mais insegurança. Os gatos precisam sentir que têm liberdade para se afastar caso se sintam desconfortáveis. Permitir que escolham quando se aproximar favorece uma adaptação mais natural e reduz o risco de experiências negativas logo no início da convivência.

6. Ofereça recursos suficientes para os dois gatos

A disputa por recursos está entre as principais causas de conflitos entre felinos que vivem na mesma casa. Por isso, cada gato deve ter acesso fácil à própria caixa de areia, potes de água, comedouro, cama e arranhador. Quando os itens são distribuídos em diferentes pontos da casa, diminui a necessidade de competição e ambos conseguem utilizar o ambiente com mais tranquilidade.

7. Associe a presença do outro a experiências positivas

Criar associações agradáveis durante a adaptação faz bastante diferença. É possível oferecer petiscos, alimentação ou momentos de brincadeira sempre que os gatos estiverem próximos e demonstrando calma. Dessa forma, eles passam a relacionar a presença um do outro com situações prazerosas. É importante que essas recompensas aconteçam sem forçar a interação.

8. Dê atenção especial ao gato mais velho

A chegada de um filhote altera a rotina da casa e pode despertar ciúmes no gato adulto. Para evitar esse sentimento, mantenha os horários habituais de alimentação, brincadeiras e momentos de carinho. O gato mais velho precisa perceber que continua sendo valorizado e que sua rotina não foi completamente modificada.