Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 27 de julho de 2026

A Lua Crescente é a segunda das quatro principais fases do ciclo lunar e ocorre após a Lua Nova e antes da Lua Cheia (Imagem: aldi.abd | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026, a Lua encontra-se na fase Crescente. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa etapa teve início em 21 de julho, às 8h05, e seguirá até a entrada da fase Cheia, prevista para 29 de julho, às 11h37.

Durante esse período, a porção iluminada visível da Lua aumenta gradualmente a cada noite. Isso acontece porque o satélite continua seu movimento ao redor da Terra, alterando o ângulo em que recebe a luz do Sol. Assim, mais partes de sua face iluminada passam a ser observadas do nosso planeta, tornando o astro cada vez mais evidente no céu.

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O que é a Lua Crescente?

A Lua Crescente é a segunda das quatro principais fases do ciclo lunar e ocorre após a Lua Nova e antes da Lua Cheia. Nessa etapa, a iluminação aparente do satélite torna-se cada vez mais iluminada até atingir seu ponto máximo durante a fase Cheia.

O ciclo completo das fases da Lua dura, em média, 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Ao longo desse período, o astro percorre sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que a quantidade de sua superfície iluminada visível varie gradualmente.

Boa fase para observar a Lua

A Lua Crescente é considerada uma das melhores fases para observar os detalhes da superfície lunar. Nessa etapa, a luz do Sol incide sobre o relevo em diferentes ângulos, formando sombras que destacam crateras, montanhas e vales, facilitando a visualização com telescópios, binóculos ou até mesmo a olho nu. Por esse motivo, o período é bastante apreciado por astrônomos amadores e fotógrafos que desejam registrar a evolução da aparência da Lua ao longo das noites.

No Hemisfério Sul, onde está o Brasil, a porção iluminada da Lua aparece predominantemente no lado esquerdo do disco lunar. Nos primeiros dias da fase Crescente, o satélite surge no horizonte oeste logo após o pôr do Sol e permanece visível por algumas horas. À medida que os dias passam, ele nasce cada vez mais tarde e permanece por mais tempo no céu, ampliando as oportunidades para observação.

A Lua Crescente é tradicionalmente associada a crescimento, renovação e ao início de novos ciclos em diversas culturas (Imagem: GreenSprocket | Shutterstock)

Simbolismo da Lua Crescente

Em diferentes culturas, a Lua Crescente costuma ser associada ao crescimento, desenvolvimento e expansão. Por representar o aumento gradual da luz após a fase Nova, muitas tradições relacionam esse período a novos projetos, planejamento e busca por objetivos. Na agricultura tradicional, também existem crenças populares que associam essa fase ao crescimento das plantas e ao momento adequado para determinadas atividades de cultivo.

Próximas fases da Lua

Conforme o INMET, as próximas fases da Lua são: