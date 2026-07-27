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5 estratégias para impulsionar o crescimento de pequenas empresas

Especialistas explicam como planejamento, gestão financeira, liderança e networking podem contribuir para o desenvolvimento sustentável dos negócios

Uma gestão estratégica, aliada à construção de bons relacionamentos profissionais, pode abrir caminho para novas oportunidades de negócio (Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Uma gestão estratégica, aliada à construção de bons relacionamentos profissionais, pode abrir caminho para novas oportunidades de negócio (Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Empreender vai muito além de oferecer um bom produto ou serviço. Para alcançar um crescimento consistente, é preciso desenvolver uma gestão integrada, que envolva planejamento, organização financeira, liderança e construção de relacionamentos estratégicos.

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Para Bruna Lattanze, cofundadora do Grupo Eleva e sócia da RDG Consultoria, um dos principais desafios enfrentados pelos empresários é transformar conhecimento em ações capazes de gerar resultados concretos.

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“Muitos empreendedores buscam conhecimento, mas encontram dificuldade para colocá-lo em prática. Quando existe direcionamento, acompanhamento e conexões estratégicas, o crescimento deixa de depender apenas do esforço individual e passa a acontecer de forma mais estruturada e consistente”, afirma.

Rodrigo Danzieri, sócio da RDG Consultoria e cofundador do Grupo Eleva, reforça que uma gestão eficiente também depende da capacidade de interpretar as informações do negócio. “Quando o empresário compreende os indicadores financeiros da empresa, consegue planejar melhor os investimentos, reduzir riscos e tomar decisões mais assertivas. Os números deixam de ser apenas relatórios e passam a orientar o crescimento do negócio”, explica.

A seguir, os especialistas destacam cinco atitudes que podem fortalecer a gestão e contribuir para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

1. Conheça os números do seu negócio

Acompanhar fluxo de caixa, custos, faturamento e margem de lucro é essencial para identificar oportunidades, corrigir falhas e tomar decisões com mais segurança. Uma gestão baseada em indicadores oferece mais previsibilidade e reduz riscos ao longo do crescimento da empresa, destaca Bruna Lattanze.

2. Organize processos internos

Definir responsabilidades, padronizar atividades e documentar processos melhora a produtividade da equipe, reduz desperdícios e facilita a expansão do negócio. Empresas com processos bem estruturados conseguem crescer de forma mais organizada, observa Rodrigo Danzieri.

Mulher dando curso de liderança em sala com outras pessoas sentadas ouvindo
Uma liderança preparada contribui para um ambiente mais produtivo e colaborativo (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Desenvolva a liderança

Lideranças preparadas têm papel fundamental no desempenho da empresa. Saber delegar tarefas, estimular o desenvolvimento das equipes e manter todos alinhados aos objetivos do negócio contribui para um ambiente mais produtivo e colaborativo, ensina Bruna Lattanze.

4. Invista em networking estratégico

Construir uma rede de relacionamentos profissionais amplia o acesso a novas ideias, parcerias e oportunidades de negócios. Participar de eventos, comunidades empresariais e grupos do setor também favorece a troca de experiências entre empreendedores.

Segundo Rodrigo Danzieri, o networking gera resultados quando vai além da simples troca de contatos. “Networking não significa apenas conhecer pessoas. O verdadeiro diferencial está em construir relações de confiança, compartilhar experiências e criar oportunidades de colaboração que beneficiem todos os envolvidos”, aponta.

5. Busque apoio especializado

Contar com profissionais de diferentes áreas pode ajudar o empreendedor a interpretar indicadores, aperfeiçoar processos, identificar oportunidades de melhoria e se adaptar às mudanças do mercado e da legislação.

Para Bruna Lattanze, o apoio técnico também contribui para decisões mais estratégicas. “Ter uma visão especializada permite que o empresário enxergue oportunidades que muitas vezes passam despercebidas na rotina. Isso torna a gestão mais eficiente e favorece um crescimento sustentável”, conclui.

Por Denise Bispo Trinca

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    Por Redação EdiCase
    postado em 27/07/2026 14:03
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