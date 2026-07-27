Para que serve o chá de carqueja? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

A carqueja (Baccharis trimera) é uma planta medicinal nativa da América do Sul e amplamente utilizada na medicina popular por suas diversas propriedades terapêuticas. Apesar do sabor amargo característico, ela é bastante consumida na forma de chá, especialmente por quem busca uma alternativa natural para auxiliar a saúde. Rica em compostos bioativos, pode contribuir para a digestão, ajudar no combate à retenção de líquidos e apresentar ação anti-inflamatória e antimicrobiana.

Abaixo, confira receitas de chá de carqueja e os seus benefícios para a saúde!

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1. Chá de carqueja com hortelã, limão e mel

O chá de carqueja com hortelã, limão e mel é uma combinação que pode auxiliar o funcionamento do sistema digestivo, sendo uma opção popular após refeições mais pesadas. A carqueja é tradicionalmente utilizada para favorecer a digestão e contribuir para a redução da retenção de líquidos, enquanto a hortelã pode ajudar a aliviar desconfortos como gases e sensação de estômago pesado.

Ingredientes

1 colher de sopa de carqueja seca

seca 10 folhas de hortelã

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

500 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a carqueja e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por cerca de 8 a 10 minutos. Coe o chá e espere amornar um pouco. Acrescente o suco de limão e o mel. Misture e sirva em seguida.

2. Chá de carqueja com hibisco, canela e casca de laranja

O chá de carqueja com hibisco, canela e casca de laranja reúne ingredientes ricos em compostos antioxidantes. A carqueja pode auxiliar a digestão e contribuir para reduzir a retenção de líquidos. O hibisco é conhecido por sua ação diurética e pelo potencial de ajudar na eliminação do excesso de líquidos do organismo. A canela possui compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, enquanto a casca de laranja é fonte de flavonoides e óleos essenciais que podem favorecer a digestão.

Ingredientes

1 colher de sopa de carqueja seca

1 colher de sopa de hibisco seco

seco 1 canela em pau

Casca de 1/2 laranja (sem a parte branca)

500 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a carqueja, o hibisco, a canela e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por 8 a 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de carqueja com cúrcuma, gengibre e pimenta-do-reino (Imagem: Tadeusz Wejkszo | Shutterstock)

3. Chá de carqueja com cúrcuma, gengibre e pimenta-do-reino

Essa combinação reúne ingredientes conhecidos por seu potencial anti-inflamatório e antioxidante. A carqueja auxilia o funcionamento do sistema digestivo e pode contribuir para o bom funcionamento do fígado. A cúrcuma contém curcumina, um composto estudado por sua ação anti-inflamatória e antioxidante. O gengibre pode aliviar náuseas, melhorar a digestão, reduzir gases e contribuir para o conforto gastrointestinal. A pimenta-do-reino é fonte de piperina, substância que aumenta a absorção da curcumina pelo organismo, potencializando seus efeitos.

Ingredientes

1 colher de sopa de carqueja seca

1 colher de chá de cúrcuma em pó

2 cm de gengibre fatiado

fatiado 1 pitada de pimenta-do-reino moída

500 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a carqueja, a cúrcuma, o gengibre e a pimenta-do-reino. Tampe e deixe a mistura em infusão por 8 a 10 minutos. Coe o chá e sirva ainda morno.

Atenção ao consumo do chá de carqueja

Embora essas bebidas possam oferecer benefícios à saúde, elas não substituem medicamentos nem tratamentos prescritos por profissionais. Pessoas com doenças crônicas, gestantes, lactantes ou que utilizem medicamentos, especialmente anticoagulantes, antidiabéticos ou anti-hipertensivos, devem consultar um médico ou nutricionista antes de consumir esses chás regularmente.