Quem vive de passado é museu: 4 rituais para tirar de vez o ex da sua vida

Nem sempre o fim de um relacionamento acontece apenas no mundo físico. Muitas vezes, as lembranças, os sentimentos e os padrões emocionais permanecem presentes, dificultando a abertura para um novo ciclo. Independentemente da crença, alguns rituais simbólicos podem ajudar a marcar esse encerramento, promovendo uma sensação de leveza e renovação. O mais importante é que eles sejam realizados com a intenção de cuidar de si, e não de interferir na vida da outra pessoa.

Abaixo, confira 4 rituais para tirar de vez o ex da sua vida!

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1. Escreva uma carta de despedida

Pegue uma folha de papel e escreva tudo o que gostaria de dizer ao seu ex: mágoas, aprendizados, agradecimentos e tudo aquilo que ainda está preso no coração. Quando terminar, leia a carta uma última vez e, em seguida, rasgue-a ou descarte-a de forma consciente. O objetivo não é enviar a mensagem, mas simbolizar que esse capítulo chegou ao fim.

2. Faça um banho de ervas para renovação

Um banho de ervas pode representar um momento de limpeza emocional. Após o banho de higiene, despeje do pescoço para baixo uma infusão morna de alecrim, manjericão e lavanda, mentalizando que cada gota leva embora o peso das lembranças e abre espaço para novas experiências. Enquanto faz isso, concentre-se em cultivar paz, autoestima e novos começos.

Além de retirar da casa objetos ligados ao ex, acenda um incenso para renovar as energias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Renove as energias do ambiente

Objetos, fotografias e presentes podem manter vivas emoções ligadas ao passado. Organize o quarto, retire aquilo que já não faz sentido guardar e abra portas e janelas para renovar o ar. Se desejar, acenda um incenso de alecrim, lavanda ou sândalo para criar um clima de recomeço. Essa mudança no ambiente também ajuda a reforçar a decisão de seguir em frente.

4. Acenda uma vela para você

Em vez de direcionar sua energia ao relacionamento que terminou, faça um ritual voltado para si. Acenda uma vela branca em um local seguro e silencioso e reflita sobre tudo o que deseja viver daqui para frente. Mentalize amor-próprio, equilíbrio, felicidade e relacionamentos saudáveis. Permaneça alguns minutos em silêncio, respirando profundamente e imaginando uma nova fase se iniciando.

O verdadeiro ritual é escolher seguir em frente

Nenhum ritual substitui o tempo necessário para elaborar o fim de um relacionamento, mas gestos simbólicos podem ajudar a fortalecer a decisão de encerrar um ciclo. Mais do que esquecer alguém, o objetivo é resgatar a própria energia, reconhecer o aprendizado que ficou e abrir espaço para novas oportunidades. Afinal, a pessoa mais importante para ocupar o seu coração sempre será você.