Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em agosto de 2026

A energia do Macaco irá influenciar os nativos no mês de agosto (Imagem: Lukas Kurka | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Agosto traz a influência do Macaco, um signo gentil e popular, mas que também pode ser egocêntrico.

Segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, o ego tem a função de intermediar os desejos humanos instintivos com as responsabilidades morais. Ele é formado por meio de estruturas sociais, com regras previamente estabelecidas. Todo mundo desenvolve um ego, mas o problema ocorre quando este aumenta desproporcionalmente, o que pode ser o caso dos nativos do Macaco.

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“É muito comum que os nascidos no ano do Macaco queiram chamar a atenção para si, tentando se autoafirmar, a fim de compensar a baixa autoestima”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. Além disso, a especialista comenta que os nativos podem ser manipulados facilmente devido à constante necessidade de aprovação.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em agosto. Confira!

Rato

O nativo de Rato deverá controlar a impulsividade e manter os pés no chão (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança. Em agosto, as ações dos nativos poderão ser prejudicadas por expectativas irreais e pela impulsividade. Por isso, durante o período, será importante manter os pés no chão.

Búfalo

O nativo de Búfalo poderá enfrentar conflitos relacionados às disputas de poder (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo, essa característica pode se refletir em maior sensibilidade nas articulações. Além disso, esse signo é disciplinado, dedicado e geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço, conseguindo atingir os objetivos com perseverança.

Em agosto, os nascidos no ano do Búfalo poderão enfrentar conflitos relacionados às disputas de poder. Inclusive, este mês marcará o início de situações negativas na vida dos nativos que tenderão a ser os mais prejudicados em 2027.

Tigre

O nativo de Tigre deverá evitar conflitos para preservar os relacionamentos (Imagem: Marish | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

Em agosto, discussões intensas poderão levar a rupturas definitivas nos relacionamentos dos nativos de Tigre. As confusões, por sua vez, tenderão a ser causadas principalmente por conta de ideias manipuladoras ou comentários intensos.

Coelho

O nativo de Coelho viverá um período favorável para impulsionar projetos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em agosto, os nativos irão se deparar com boas energias que tenderão a se estender ao longo de 2027. Será importante utilizar essas influências para impulsionar os projetos pessoais e profissionais.

Dragão

O nativo de Dragão sentirá transformações positivas na rotina e na saúde (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em agosto, os nascidos no ano do Dragão passarão a sentir com mais intensidade as boas transformações dos últimos meses. Nesse cenário, a rotina e a saúde dos nativos serão beneficiadas.

Serpente

O nativo da Serpente começará a estruturar mudanças significativas em diferentes setores, principalmente nas finanças (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando essas qualidades não são bem conduzidas, podem despertar comportamentos manipuladores e gerar desconfiança nas pessoas.

Em agosto, os nativos da Serpente começarão a estruturar mudanças significativas em diferentes setores, principalmente nas finanças. Para não terem problemas no futuro, será importante revisar os gastos com atenção.

Cavalo

O nativo do Cavalo poderá conquistar seus objetivos com rapidez (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza a sua energia de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Ao longo do mês de agosto, os nativos do Cavalo continuarão a ser beneficiados em diferentes áreas da vida. Nesse cenário, eles poderão concretizar objetivos de forma rápida e prática.

Cabra

O nativo da Cabra fortalecerá vínculos e viverá momentos agradáveis (Imagem: Marish | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Em agosto, os nativos sentirão com mais intensidade os benefícios que se aproximam. Ao longo do mês, poderão fortalecer os laços com pessoas queridas e desfrutar de momentos agradáveis.

Macaco

O nativo do Macaco viverá um período ideal para reorganizar os planos (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Após terem enfrentado desafios intensos nos últimos meses, os nativos viverão momentos de tranquilidade. Será um período propício para refazerem os planos.

Galo

O nativo do Galo precisará buscar equilíbrio diante das cobranças (Imagem: Marish | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes. Em agosto, os nativos poderão se deparar com cobranças e responsabilidades, o que tenderá a comprometer a saúde física e emocional. Por conta disso, eles precisarão investir no equilíbrio.

Cão

O nativo do Cão encontrará novas oportunidades no trabalho e nos estudos (Imagem: Marish | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Em agosto, os nativos poderão ser beneficiados nos estudos e no trabalho. As restrições que surgiram nos últimos meses se quebrarão, abrindo espaço para novos caminhos.

Javali

O nativo do Javali deverá organizar as ideias antes de agir (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo. Por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. Em agosto, os nativos poderão se deparar com contradições em seus pensamentos e ações. Essa situação tenderá a estagnar alguns setores da vida. Logo, será necessário dedicar um tempo para a reflexão.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.