Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/07/2026

Será um dia para confiar na própria intuição, sem deixar de agir com equilíbrio e determinação (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará uma energia de amadurecimento, sensibilidade e construção de vínculos verdadeiros. Algumas cartas do tarot favorecem conquistas e realizações, enquanto outras convidam à reflexão sobre inseguranças, desafios e escolhas importantes. Será um dia para confiar na própria intuição, sem deixar de agir com equilíbrio e determinação.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries A Imperatriz

O ariano poderá viver um dia de crescimento e colher boas oportunidades (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta A Imperatriz anuncia um dia de abundância, criatividade e crescimento em diferentes áreas da vida. No amor, a relação se fortalecerá por meio do carinho e da cumplicidade; se estiver solteiro(a), poderá atrair pessoas com a mesma sintonia. Na carreira, sua criatividade e dedicação favorecerão novas oportunidades e reconhecimento. Sua saúde ganhará mais equilíbrio quando você cuidar de si com carinho. Entre amigos, momentos de alegria fortalecerão os laços.

Touro A Lua

O taurino deverá confiar mais na própria intuição antes de tomar decisões (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta A Lua pede atenção às emoções e às situações que ainda não estão totalmente claras. No amor, evite agir movido(a) por inseguranças e procure conversar antes de tirar conclusões. Na carreira, será importante analisar bem cada proposta antes de tomar decisões. Sua saúde pedirá mais descanso e equilíbrio emocional. Entre amigos, confie na sua intuição para perceber quem realmente merece sua confiança.

Gêmeos A Sacerdotisa

O geminiano deverá agir com estratégia e discrição na carreira para enxergar oportunidades (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa indica que o silêncio e a observação serão seus maiores aliados neste dia. No amor, ouvir mais o coração do que as opiniões externas fortalecerá suas escolhas. Na carreira, agir com estratégia e discrição permitirá enxergar oportunidades antes dos demais. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de introspecção. Entre amigos, uma conversa sincera poderá trazer respostas importantes.

Câncer 6 de Paus

O canceriano poderá receber reconhecimento pelos esforços e avançar com confiança (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta 6 de Paus anuncia vitória, reconhecimento e boas conquistas. No amor, a relação viverá uma fase de valorização; se estiver solteiro(a), poderá chamar a atenção de alguém especial. Na carreira, seus esforços serão reconhecidos e poderão render elogios ou novas oportunidades. Sua saúde ganhará mais disposição para colocar planos em prática. Entre amigos, você receberá apoio e incentivo de pessoas que acreditam no seu potencial.

Leão 5 de Paus

O leonino poderá transformar desafios em oportunidades de crescimento (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta 5 de Paus mostra desafios que poderão se transformar em oportunidades de crescimento. No amor, pequenas divergências serão resolvidas com diálogo e respeito. Na carreira, opiniões diferentes estimularão soluções criativas se você evitar disputas desnecessárias. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar. Entre amigos, aprender a respeitar as diferenças fortalecerá as relações.

Virgem O Mundo

O virginiano poderá encerrar ciclos e dar início a uma nova fase (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta O Mundo revela um dia de realização, encerramento de ciclos e expansão. No amor, a felicidade e a estabilidade marcarão o relacionamento; se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro significativo. Na carreira, uma conquista importante abrirá portas para novos desafios e crescimento. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você celebrar suas vitórias. Entre amigos, reencontros e momentos especiais renovarão sua energia.

Libra Pajem de Copas

O libriano poderá viver boas surpresas e abrir espaço para novas experiências (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta Pajem de Copas favorece boas notícias, romantismo e abertura para novas experiências. No amor, demonstrações de afeto fortalecerão a relação; se estiver solteiro(a), poderá receber uma agradável surpresa. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade facilitarão novas ideias e projetos. Sua saúde melhorará quando você também cuidar das emoções. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos leves e divertidos.

Escorpião 5 de Ouros

O escorpiano poderá superar inseguranças e encontrar apoio quando precisar (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta 5 de Ouros mostra que uma fase de insegurança está perto de terminar, desde que você aceite apoio quando necessário. No amor, evitar o isolamento ajudará a fortalecer a relação. Na carreira, desafios financeiros ou profissionais poderão ser superados com planejamento. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste emocional e físico. Entre amigos, quem realmente se importa estará disposto a oferecer ajuda e acolhimento.

Sagitário Rainha de Paus

O sagitariano poderá aproveitar o próprio brilho para conquistar novos objetivos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus fortalece seu brilho pessoal, sua confiança e sua capacidade de liderança. No amor, seu magnetismo poderá favorecer conquistas e fortalecer os vínculos existentes. Na carreira, sua iniciativa poderá render reconhecimento e novas oportunidades. Sua saúde ganhará mais energia quando você direcionar seus esforços para objetivos que realmente deseja. Entre amigos, seu entusiasmo irá contagiar e inspirar quem estiver ao seu redor.

Capricórnio 2 de Copas

O capricorniano poderá fortalecer parcerias e construir relações mais sólidas (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta 2 de Copas destaca a união, a parceria e o entendimento. No amor, o dia favorecerá acordos, demonstrações de carinho e o fortalecimento da relação; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém com grande potencial. Na carreira, parcerias profissionais tenderão a trazer excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Entre amigos, laços importantes se fortalecerão por meio da confiança.

Aquário 7 de Ouros

O aquariano poderá ver a paciência ser recompensada em breve (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros mostra que a paciência será recompensada em breve. No amor, respeitar o tempo da relação ajudará a construir algo sólido. Na carreira, os resultados dos seus esforços começarão a aparecer, mesmo que lentamente. Sua saúde melhorará quando você evitar a ansiedade e respeitar seu próprio ritmo. Entre amigos, cultivar boas amizades renderá frutos duradouros.

Peixes Rainha de Copas

O pisciano encontrará equilíbrio ao confiar mais na própria sensibilidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta Rainha de Copas destaca a sensibilidade, a empatia e o equilíbrio emocional. No amor, o carinho e a compreensão fortalecerão os vínculos, criando momentos especiais. Na carreira, sua inteligência emocional facilitará negociações e o relacionamento com colegas. Sua saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos e evitar sobrecargas emocionais. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e aconselhar será muito valorizada.